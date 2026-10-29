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Nové

Séria 2000Airfryer series 2000 4,2 l

NA220/00

4.8

| (243) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt

Príprava chutných jedál bez námahy, ktorú je možné sledovať

Chrumkavé zvonku, jemné vo vnútri. Jedinečná technológia RapidAir šetrí čas a energiu bez kompromisov na chuti. Cez okienko môžete sledovať, ako sa vaše obľúbené prísady premenia na chutné jedlo za kratšie ako 15 minút.

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Žiadne problémy s fritovaním, pečením, grilovaním a ďalšími

Príprava chutných jedál bez námahy, ktorú je možné sledovať

  • Jednoduché používanie

  • Úspora času a energie

  • Menej oleja

  • Okienko na sledovanie varenia

Lahodne chrumkavé s technológiou RapidAir

Lahodne chrumkavé s technológiou RapidAir

Zvonka chrumkavé a zvnútra jemné, s malým množstvom oleja alebo bez neho. Technológia RapidAir s jedinečným dizajnom „hviezdice“ vytvára dokonalé prúdenie vzduchu, aby sa jedlo vždy pripravilo rýchlo a chutne.

13 spôsobov prípravy stlačením tlačidla

13 spôsobov prípravy stlačením tlačidla

Fritujte pomocou teplého vzduchu, pečte, grilujte, opekajte a pod. Nastavte čas a teplotu manuálne alebo použite prednastavené funkcie, aby ste mali k dispozícii 13 rôznych spôsobov varenia vrátane ohrievania, rozmrazovania a udržiavania teploty.

Ušetrite čas a znížte účty za energiu

Ušetrite čas a znížte účty za energiu

Pri varení s teplovzdušnou fritézou Philips Airfryer namiesto rúry môžete variť až o 50 % rýchlejšie a ušetriť až 70 % energie.***

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

243

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

29/10/2026

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

Skvělý pomocník. Kvalitní výrobek, rychlá příprava pokrmů

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series NA231/00 Fritéza Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series NA231/00 Fritéza Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

17/10/2024

Česká republika

Česká republika

Velká spokojenost s výběrem

Dlouho jsme přemýšleli a pročítali recenze, jakou fritézu vybrat a jsem ráda, že jsme nakonec koupili tuto. Velmi rychlá příprava jídel, více méně za polovinu co v klasické troubě a hlavně bez kapky oleje. Zkoušela jsem slaná i sladká jídla a vždy skvělé. Jsem nadšená i z možnosti dát celou nádobu do myčky a nemusím ji mýt ručně. Když nemám nápady co vařit, stačí otevřít aplikaci, která je plná receptů. Žádná brožura, kterou odložíme do skříně. Celkově jsem maximálně spokojená a objednala bych si ji znovu.

Výhody

rychlá příprava jídel, příprava bez tuku, mytí nádoby v myčce, aplikace HomeID s recepty

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

Dátum použitia 2023-09-17

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

Dátum použitia 2023-09-17

08/10/2024

Česká republika

Česká republika

Fritéza Airfryer hodnocení

Za mě je Airfryer skvělým pomocníkem do domácnosti, obzvlášť když člověk nestíhá a chce si připravit rychlé, zdravé jídlo. Vždycky mě překvapí, jak chutná jídla se ve fritéze dají vytvořit a to vlastně bez tuku. Používám ji skoro každý den na sladké i slané pokrmy a do domácnosti kde jsou 2 je to za mě ideál. Ovládání i čištění je jinak taky naprosto snadné a skoro bez práce. Programy jsou tam už přednastavené a většinou to i k danému pokrmu odpovídá. Za sebe můžu jen doporučit.

Výhody

Rychlá příprava, jednoduché ovládání, rychlé mytí, zdravé jídlo bez tuku

Nevýhody

Nevím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

Dátum použitia 2023-09-08

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

Dátum použitia 2023-09-08

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s domácimi hranolčekmi pripravenými v tradičnej fritéze.

  2. Prieskum medzi používateľmi aplikácie HomeID, 6 000 respondentov, 2021.

  3. Priemerné percentuálne hodnoty na základe interného laboratórneho merania s teplovzdušnými fritézami Philips; príprava jedných kuracích pŕs (nastavenie AF 160 °C bez predohrevu) alebo filetu z lososa (nastavenie AF 200 °C, bez predohrevu) v porovnaní s použitím rúry triedy A.