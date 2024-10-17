Jednoduché používanie
Úspora času a energie
Menej oleja
Okienko na sledovanie varenia
Pri varení horúcim vzduchom pripravíte svoje obľúbené pokrmy s až o 90 % menším množstvom tuku bez toho, aby to bolo na úkor chuti.
Fritujte pomocou teplého vzduchu, pečte, grilujte, opekajte a pod. Nastavte čas a teplotu manuálne alebo použite prednastavené funkcie, aby ste mali k dispozícii 13 rôznych spôsobov varenia vrátane ohrievania, rozmrazovania a udržiavania teploty.
Už žiadne dohady. Sledujte jedlo počas prípravy a uvidíte, kedy je dokonale hotové!
4.5
z 5
39
Recenzie
80%
Odporúča tento produkt
Miilli
17/10/2024
Česká republika
Velká spokojenost s výběrem
Dlouho jsme přemýšleli a pročítali recenze, jakou fritézu vybrat a jsem ráda, že jsme nakonec koupili tuto. Velmi rychlá příprava jídel, více méně za polovinu co v klasické troubě a hlavně bez kapky oleje. Zkoušela jsem slaná i sladká jídla a vždy skvělé. Jsem nadšená i z možnosti dát celou nádobu do myčky a nemusím ji mýt ručně. Když nemám nápady co vařit, stačí otevřít aplikaci, která je plná receptů. Žádná brožura, kterou odložíme do skříně. Celkově jsem maximálně spokojená a objednala bych si ji znovu.
Výhody
rychlá příprava jídel, příprava bez tuku, mytí nádoby v myčce, aplikace HomeID s recepty
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)
Kristyna Z.
08/10/2024
Česká republika
Fritéza Airfryer hodnocení
Za mě je Airfryer skvělým pomocníkem do domácnosti, obzvlášť když člověk nestíhá a chce si připravit rychlé, zdravé jídlo. Vždycky mě překvapí, jak chutná jídla se ve fritéze dají vytvořit a to vlastně bez tuku. Používám ji skoro každý den na sladké i slané pokrmy a do domácnosti kde jsou 2 je to za mě ideál. Ovládání i čištění je jinak taky naprosto snadné a skoro bez práce. Programy jsou tam už přednastavené a většinou to i k danému pokrmu odpovídá. Za sebe můžu jen doporučit.
Výhody
Rychlá příprava, jednoduché ovládání, rychlé mytí, zdravé jídlo bez tuku
Nevýhody
Nevím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)
Jirkaa5
29/09/2024
Česká republika
fritéza
Fritézu jsem si vybral hlavně z důvodu kladných ohlasů z okolí. Tyto se potvrdily. Jídlo ve fritéze připravené je velice chutné, zdravé - bez oleje a hlavně jeho příprava je jednoduchá a rychlá. Mytí fritézy také nezabere moc času.. před opětovným použitím stačí otřít, pokud je více znečištěná, pak se o její mytí postará myčka nádobí. Jako velké plus hodnotím množství jednoduchých receptů - k dokonalému výsledku nemusí být člověk profesionální kuchař. Při rozbalování fritézy jsem postrádal tištěný návod k použití, hlavně před prvním spuštěním fritézy by byl vhodný. Naopak mě mile překvapil design, kvalita zpracování a rozumné rozměry fritézy.
Výhody
jednoduchost použití i čištění, množství receptů, kvalita jídla, design fritézy
Nevýhody
chybí tištěný návod
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)
V porovnaní s domácimi hranolčekmi pripravenými v tradičnej fritéze.
Prieskum medzi používateľmi aplikácie HomeID, 6 000 respondentov, 2021.
Priemerné percentuálne hodnoty na základe interného laboratórneho merania s teplovzdušnými fritézami Philips; príprava jedných kuracích pŕs (nastavenie AF 160 °C bez predohrevu) alebo filetu z lososa (nastavenie AF 200 °C, bez predohrevu) v porovnaní s použitím rúry triedy A.