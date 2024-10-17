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  • Príprava chutných jedál bez námahy, ktorú je možné sledovať
  • Príprava chutných jedál bez námahy, ktorú je možné sledovať
  • Príprava chutných jedál bez námahy, ktorú je možné sledovať
  • Príprava chutných jedál bez námahy, ktorú je možné sledovať
  • Príprava chutných jedál bez námahy, ktorú je možné sledovať
  • Príprava chutných jedál bez námahy, ktorú je možné sledovať
  • Príprava chutných jedál bez námahy, ktorú je možné sledovať
  • Príprava chutných jedál bez námahy, ktorú je možné sledovať
  • Príprava chutných jedál bez námahy, ktorú je možné sledovať
  • Príprava chutných jedál bez námahy, ktorú je možné sledovať
  • Príprava chutných jedál bez námahy, ktorú je možné sledovať
  • Príprava chutných jedál bez námahy, ktorú je možné sledovať
  • Príprava chutných jedál bez námahy, ktorú je možné sledovať
  • Príprava chutných jedál bez námahy, ktorú je možné sledovať
  • Príprava chutných jedál bez námahy, ktorú je možné sledovať
  • Príprava chutných jedál bez námahy, ktorú je možné sledovať

Séria 2000Teplovzdušná fritéza série 2000, 4,2 l (strieborná)

NA221/00

4.5
| (39) Recenzie | 80% Odporúča tento produkt
Príprava chutných jedál bez námahy, ktorú je možné sledovať
Chrumkavé zvonku, jemné vo vnútri. Jedinečná technológia RapidAir šetrí čas a energiu bez kompromisov na chuti. Cez okienko môžete sledovať, ako sa vaše obľúbené prísady premenia na chutné jedlo za kratšie ako 15 minút.
Zobraziť všetky výhody

Už žiadne starosti s fritovaním, pečením, grilovaním a ďalšími funkciami

Príprava chutných jedál bez námahy, ktorú je možné sledovať

  • Jednoduché používanie

  • Úspora času a energie

  • Menej oleja

  • Okienko na sledovanie varenia

Vychutnajte si zdravé jedlo s obsahom tuku nižším až o 90 %*

Vychutnajte si zdravé jedlo s obsahom tuku nižším až o 90 %*

Pri varení horúcim vzduchom pripravíte svoje obľúbené pokrmy s až o 90 % menším množstvom tuku bez toho, aby to bolo na úkor chuti.

13 spôsobov prípravy stlačením tlačidla

13 spôsobov prípravy stlačením tlačidla

Fritujte pomocou teplého vzduchu, pečte, grilujte, opekajte a pod. Nastavte čas a teplotu manuálne alebo použite prednastavené funkcie, aby ste mali k dispozícii 13 rôznych spôsobov varenia vrátane ohrievania, rozmrazovania a udržiavania teploty.

Okienko na varenie, ktoré môžete sledovať počas varenia

Okienko na varenie, ktoré môžete sledovať počas varenia

Už žiadne dohady. Sledujte jedlo počas prípravy a uvidíte, kedy je dokonale hotové!

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

39

Recenzie

80%

Odporúča tento produkt

2

17/10/2024

Česká republika

Česká republika

Velká spokojenost s výběrem

Dlouho jsme přemýšleli a pročítali recenze, jakou fritézu vybrat a jsem ráda, že jsme nakonec koupili tuto. Velmi rychlá příprava jídel, více méně za polovinu co v klasické troubě a hlavně bez kapky oleje. Zkoušela jsem slaná i sladká jídla a vždy skvělé. Jsem nadšená i z možnosti dát celou nádobu do myčky a nemusím ji mýt ručně. Když nemám nápady co vařit, stačí otevřít aplikaci, která je plná receptů. Žádná brožura, kterou odložíme do skříně. Celkově jsem maximálně spokojená a objednala bych si ji znovu.

Výhody

rychlá příprava jídel, příprava bez tuku, mytí nádoby v myčce, aplikace HomeID s recepty

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

08/10/2024

Česká republika

Česká republika

Fritéza Airfryer hodnocení

Za mě je Airfryer skvělým pomocníkem do domácnosti, obzvlášť když člověk nestíhá a chce si připravit rychlé, zdravé jídlo. Vždycky mě překvapí, jak chutná jídla se ve fritéze dají vytvořit a to vlastně bez tuku. Používám ji skoro každý den na sladké i slané pokrmy a do domácnosti kde jsou 2 je to za mě ideál. Ovládání i čištění je jinak taky naprosto snadné a skoro bez práce. Programy jsou tam už přednastavené a většinou to i k danému pokrmu odpovídá. Za sebe můžu jen doporučit.

Výhody

Rychlá příprava, jednoduché ovládání, rychlé mytí, zdravé jídlo bez tuku

Nevýhody

Nevím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

29/09/2024

Česká republika

Česká republika

fritéza

Fritézu jsem si vybral hlavně z důvodu kladných ohlasů z okolí. Tyto se potvrdily. Jídlo ve fritéze připravené je velice chutné, zdravé - bez oleje a hlavně jeho příprava je jednoduchá a rychlá. Mytí fritézy také nezabere moc času.. před opětovným použitím stačí otřít, pokud je více znečištěná, pak se o její mytí postará myčka nádobí. Jako velké plus hodnotím množství jednoduchých receptů - k dokonalému výsledku nemusí být člověk profesionální kuchař. Při rozbalování fritézy jsem postrádal tištěný návod k použití, hlavně před prvním spuštěním fritézy by byl vhodný. Naopak mě mile překvapil design, kvalita zpracování a rozumné rozměry fritézy.

Výhody

jednoduchost použití i čištění, množství receptů, kvalita jídla, design fritézy

Nevýhody

chybí tištěný návod

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s domácimi hranolčekmi pripravenými v tradičnej fritéze.

  2. Prieskum medzi používateľmi aplikácie HomeID, 6 000 respondentov, 2021.

  3. Priemerné percentuálne hodnoty na základe interného laboratórneho merania s teplovzdušnými fritézami Philips; príprava jedných kuracích pŕs (nastavenie AF 160 °C bez predohrevu) alebo filetu z lososa (nastavenie AF 200 °C, bez predohrevu) v porovnaní s použitím rúry triedy A.