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Séria 2000 Teplovzdušná fritéza série 2000, 4,2 l (strieborná)
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NA221/00
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UK Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity - English (US)
Príslušenstvo pre Airfryer 3,2 a 4,2 lGrilovacia súprava
Z teplovzdušnej fritézy Philips Airfryer vychádza biely dym.
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