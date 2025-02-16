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  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť

Séria 3000Fritéza Airfryer, 4,2 l

NA322/00

4.9
| (7) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
Zájdite ešte ďalej so 16 funkciami, od rýchleho pečenia až po hodiny dusenia. Chutné, domáce jedlá v niekoľkých jednoduchých krokoch. A cez štýlové okienko môžete vidieť, kedy je všetko dokonale pripravené, chrumkavé a jemné.
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Vždy chrumkavé, jemné a rovnomerne prepečené

Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť

  • Okienko na sledovanie varenia

  • Technológia RapidAir Plus

  • 16 funkcií varenia v 1

  • Úspora času a energie

Rýchle a rovnomerné varenie s technológiou RapidAir Plus

Rýchle a rovnomerné varenie s technológiou RapidAir Plus

Patentovaná technológia RapidAir Plus s jedinečným dizajnom v tvare hviezdy zabezpečuje rýchlejšiu cirkuláciu horúceho vzduchu okolo potravín a cez ne, čím zabezpečuje rovnomerné varenie zvnútra aj zvonku a umožňuje pripravovať chutné domáce jedlá s 30 % úsporou času*

Štýlové okienko na varenie, vďaka ktorému budete mať prehľad o jedle

Štýlové okienko na varenie, vďaka ktorému budete mať prehľad o jedle

Už žiadne dohady. Sledujte počas varenia, kedy je jedlo dokonale hotové. Navrhnuté tak, aby ste varili štýlovo.

Oddelenie a zachytenie prebytočného tuku pomocou špeciálneho koša

Oddelenie a zachytenie prebytočného tuku pomocou špeciálneho koša

Až 40 % prebytočného tuku odtečie preč a pokrmy sú zdravšie a plnohodnotné***. Kôš udržiava jedlo oddelené od tuku, ktorý sa pri varení zhromažďuje v panvici.

Technické špecifikácie

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Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

7

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

16/02/2025

Česká republika

Česká republika

Super fritéza

Líbí se mi intuitivní ovládání a praktické přednastavené programy, které zjednodušují přípravu pokrmů. Skvělým doplňkem je mobilní aplikace s množstvím receptů a funkcí upozornění na promíchání jídla. Oceňuji také snadnou údržbu – odnímatelné části lze bez problémů mýt v myčce. A průhledné okénko? Perfektní detail, díky kterému mám vždy přehled o tom, jak se jídlo uvnitř připravuje, aniž bych musel fritézu otevírat.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

16/02/2025

Česká republika

Česká republika

Fritéza s pěkným designem

Fritéza se je opravdu ozdobou mé kuchyně. Z počátku jsem se bála ovládání, ale vše je tak intuitivní, dotykový displej je příjemný a v kombinaci s aplikací HomeID je vše tak snadné. Najdu tam recepty včetně postupu, jak na to. To je přesně pro mě, šetří mi čas a nervy. Úplně první jsem zkoušela připravit řízky, měla jsem je hotové za 12 minut, byly šťavnaté a křupavé. Za mě skvělá volba, jak dětem dopřát jejich oblíbená jídla zdravěji. Koš se čísti snadno, jednoduše se opláchne pod vodou. Tento výrobek se jeví jako kvalitně zpracovaný, jsem moc spokojená.

Výhody

Pěkný design, kvalitní provedení, aplikace s recepty

Nevýhody

Zatím nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

15/02/2025

Česká republika

Česká republika

Perfektní jídla

Philips 3000 Series je spolehlivý pomocník do kuchyně. Už téměř nepoužívám nic jiného k vaření. Své oblíbené jídla si nyní můžu udělat ve zdravější verzi a musím říct, že třeba lepší hranolky jsem nejedla. Maso je šťavnaté, sladké výborné... Navíc technologie RapidAir Plus zajišťuje rychlé a rovnoměrné propečení. Fritéza má zabudované sklo, přes které se můžete dívat, jak se jídlo vevnitř krásně propéká bez nutnosti ji otevřít. Oceňuji košík, které bezvadně odděluje tuk. V aplikaci HomeID najdete opravdu spoustu skvělých receptů. Velikost je tak akorát, má objem 4,2 l a díky tomu, že se dají části fritézy oddělit, tak se i snadno čistí a lze ty části vložit do myčky. Já mohu tuto horkovzdušnou fritézu jedině doporučit.

Výhody

Kvalitní, rovnoměrně se v něm jídlo propéká, designový, má sledovací okénko, má odnímatelné části, které lze vložit do myčky, několik programů, praktický košík

Nevýhody

zabírá dost místa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s domácimi hranolčekmi pripravenými v tradičnej fritéze

  2. V porovnaní so sušičkami vzduchu Philips s technológiou RapidAir

  3. Kuracie stehno: až o 40 % menej tuku v porovnaní so surovým mäsom.

  4. Počet receptov sa môže v rôznych krajinách líšiť

  5. Percentuálne hodnoty na základe interného laboratórneho merania s teplovzdušnými fritézami Philips; príprava jedných kuracích pŕs (nastavenie AF 160 °C bez predohrevu) alebo filetu z lososa (nastavenie AF 200 °C, bez predohrevu) v porovnaní s použitím rúry triedy A. Presné percentuálne podiely sa môžu pri jednotlivých výrobkoch líšiť.

  6. Test MetrixLab za účasti 30 existujúcich používateľov teplovzdušnej fritézy Airfryer Philips série 3000, júl 2024