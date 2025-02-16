Okienko na sledovanie varenia
Technológia RapidAir Plus
16 funkcií varenia v 1
Úspora času a energie
Patentovaná technológia RapidAir Plus s jedinečným dizajnom v tvare hviezdy zabezpečuje rýchlejšiu cirkuláciu horúceho vzduchu okolo potravín a cez ne, čím zabezpečuje rovnomerné varenie zvnútra aj zvonku a umožňuje pripravovať chutné domáce jedlá s 30 % úsporou času*
Už žiadne dohady. Sledujte počas varenia, kedy je jedlo dokonale hotové. Navrhnuté tak, aby ste varili štýlovo.
Až 40 % prebytočného tuku odtečie preč a pokrmy sú zdravšie a plnohodnotné***. Kôš udržiava jedlo oddelené od tuku, ktorý sa pri varení zhromažďuje v panvici.
4.9
z 5
7
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Martinka_k
16/02/2025
Česká republika
Super fritéza
Líbí se mi intuitivní ovládání a praktické přednastavené programy, které zjednodušují přípravu pokrmů. Skvělým doplňkem je mobilní aplikace s množstvím receptů a funkcí upozornění na promíchání jídla. Oceňuji také snadnou údržbu – odnímatelné části lze bez problémů mýt v myčce. A průhledné okénko? Perfektní detail, díky kterému mám vždy přehled o tom, jak se jídlo uvnitř připravuje, aniž bych musel fritézu otevírat.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
Katy Č.
16/02/2025
Česká republika
Fritéza s pěkným designem
Fritéza se je opravdu ozdobou mé kuchyně. Z počátku jsem se bála ovládání, ale vše je tak intuitivní, dotykový displej je příjemný a v kombinaci s aplikací HomeID je vše tak snadné. Najdu tam recepty včetně postupu, jak na to. To je přesně pro mě, šetří mi čas a nervy. Úplně první jsem zkoušela připravit řízky, měla jsem je hotové za 12 minut, byly šťavnaté a křupavé. Za mě skvělá volba, jak dětem dopřát jejich oblíbená jídla zdravěji. Koš se čísti snadno, jednoduše se opláchne pod vodou. Tento výrobek se jeví jako kvalitně zpracovaný, jsem moc spokojená.
Výhody
Pěkný design, kvalitní provedení, aplikace s recepty
Nevýhody
Zatím nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
call_me_luciii
15/02/2025
Česká republika
Perfektní jídla
Philips 3000 Series je spolehlivý pomocník do kuchyně. Už téměř nepoužívám nic jiného k vaření. Své oblíbené jídla si nyní můžu udělat ve zdravější verzi a musím říct, že třeba lepší hranolky jsem nejedla. Maso je šťavnaté, sladké výborné... Navíc technologie RapidAir Plus zajišťuje rychlé a rovnoměrné propečení. Fritéza má zabudované sklo, přes které se můžete dívat, jak se jídlo vevnitř krásně propéká bez nutnosti ji otevřít. Oceňuji košík, které bezvadně odděluje tuk. V aplikaci HomeID najdete opravdu spoustu skvělých receptů. Velikost je tak akorát, má objem 4,2 l a díky tomu, že se dají části fritézy oddělit, tak se i snadno čistí a lze ty části vložit do myčky. Já mohu tuto horkovzdušnou fritézu jedině doporučit.
Výhody
Kvalitní, rovnoměrně se v něm jídlo propéká, designový, má sledovací okénko, má odnímatelné části, které lze vložit do myčky, několik programů, praktický košík
Nevýhody
zabírá dost místa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
V porovnaní s domácimi hranolčekmi pripravenými v tradičnej fritéze
V porovnaní so sušičkami vzduchu Philips s technológiou RapidAir
Kuracie stehno: až o 40 % menej tuku v porovnaní so surovým mäsom.
Počet receptov sa môže v rôznych krajinách líšiť
Percentuálne hodnoty na základe interného laboratórneho merania s teplovzdušnými fritézami Philips; príprava jedných kuracích pŕs (nastavenie AF 160 °C bez predohrevu) alebo filetu z lososa (nastavenie AF 200 °C, bez predohrevu) v porovnaní s použitím rúry triedy A. Presné percentuálne podiely sa môžu pri jednotlivých výrobkoch líšiť.
Test MetrixLab za účasti 30 existujúcich používateľov teplovzdušnej fritézy Airfryer Philips série 3000, júl 2024