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Séria 3000 Fritéza Airfryer, 4,2 l
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NA322/00
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Musím z nádobky teplovzd. fritézy vybrať gumovú zátku?
Ako čistiť teplovzdušnú fritézu Philips Airfryer
Príslušenstvo pre Airfryer 3,2 a 4,2 lGrilovacia súprava
Z teplovzdušnej fritézy Philips Airfryer vychádza biely dym.
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