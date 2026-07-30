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  • Flexibilný Megabasket pre funkcie Steamfry, Steam alebo Airfry
  • Flexibilný Megabasket pre funkcie Steamfry, Steam alebo Airfry
  • Flexibilný Megabasket pre funkcie Steamfry, Steam alebo Airfry
  • Flexibilný Megabasket pre funkcie Steamfry, Steam alebo Airfry
  • Flexibilný Megabasket pre funkcie Steamfry, Steam alebo Airfry
  • Flexibilný Megabasket pre funkcie Steamfry, Steam alebo Airfry
  • Flexibilný Megabasket pre funkcie Steamfry, Steam alebo Airfry
  • Flexibilný Megabasket pre funkcie Steamfry, Steam alebo Airfry
  • Flexibilný Megabasket pre funkcie Steamfry, Steam alebo Airfry
  • Flexibilný Megabasket pre funkcie Steamfry, Steam alebo Airfry
  • Flexibilný Megabasket pre funkcie Steamfry, Steam alebo Airfry
  • Flexibilný Megabasket pre funkcie Steamfry, Steam alebo Airfry
  • Flexibilný Megabasket pre funkcie Steamfry, Steam alebo Airfry
  • Flexibilný Megabasket pre funkcie Steamfry, Steam alebo Airfry
  • Flexibilný Megabasket pre funkcie Steamfry, Steam alebo Airfry
  • Flexibilný Megabasket pre funkcie Steamfry, Steam alebo Airfry
  • Flexibilný Megabasket pre funkcie Steamfry, Steam alebo Airfry
  • Flexibilný Megabasket pre funkcie Steamfry, Steam alebo Airfry

Philips Airfryer series 5000Airfryer

NA565/02

4.8
| (11) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Flexibilný Megabasket pre funkcie Steamfry, Steam alebo Airfry
Teplovzdušná fritéza Airfryer Megabasket sa prispôsobí vašim potrebám s jedným extra veľkým košom (~10 l) alebo dvoma košmi (3 l + 6 l). Funkcie Steamfry, Steam alebo Airfry pre šťavnaté, jemné a chrumkavé výsledky. Od nedeľných pečení až po farebné zeleninové pokrmy. Dokonalé rodinné jedlá, zakaždým.
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Viac textúr, nové chute, jednoduchšie čistenie

Flexibilný Megabasket pre funkcie Steamfry, Steam alebo Airfry

  • Jednoduché prepínanie z 1 Megabasket na 2 koše

  • Všestranné teplovzdušné fritovanie. Teraz s funkciami Steamfry a Steam

  • Jednoduché čistenie s automatickou funkciou SteamClean

  • Poradenstvo a podpora s bezplatnou aplikáciou HomeID

Flexibilný kôš, ktorý sa prispôsobí každej príležitosti

Flexibilný kôš, ktorý sa prispôsobí každej príležitosti

Či už ide o tichú večeru pre dvoch alebo o kŕmenie celej rozšírenej rodiny, vždy budete pripravení. Varte v dvoch samostatných košoch s objemom 3 l + 6 l pre každodennú prípravu, alebo ich spojte do jedného obrovského Megabasketu s objemom približne 10 l pre najdôležitejšie jedlá – dostatočne veľkého na 2,5 kg hranolčekov, 1,9 kg rebierok alebo celé kura. Súčasne pripravujte jedlo na pare, fritujte na pare alebo teplovzdušne fritujte pre dokonalú textúru pri každom varení.

Odomknite nové textúry so silou fritézy na pare

Odomknite nové textúry so silou fritézy na pare

Para a teplovzdušné fritovanie spolupracujú, aby priniesli výsledky, ktoré presahujú chrumkavosť – uzamykajú vlhkosť, zvyšujú jemnosť a vytvárajú textúry, ktoré sú šťavnaté aj zlatisté, čím vám poskytujú to najlepšie z oboch svetov. Ideálne pre zlatistú pizzu, chrumkavo upečený chlieb, šťavnaté kura a opečenú zeleninu s vašou teplovzdušnou fritézou Airfryer s parou.

Zachovajte živiny pomocou pary

Zachovajte živiny pomocou pary

Technológia pary zachováva až 93 % živín* a zároveň vytvára hodvábne, jemné textúry, ktoré sa rozplývajú v ústach. Od nadýchaných knedlíčkov až po dokonale pripravený losos na pare, zeleninu, ktorá zostáva sviežou, a bielkoviny, ktoré zostávajú neuveriteľne šťavnaté. Zdravé varenie, ktoré skutočne chutí úžasne a ktoré si zamilujú priatelia aj rodina.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

11

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

30/07/2026

Eesti

Eesti

Väärt aparaat!

Väga lihtne ja mugav kasutada. Toidud valmivad ilma liigse vaevata ja on megamaitsvad. Soovitan!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-23

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-23

30/07/2026

Eesti

Eesti

Peresõbralik suur kuumaõhufritüür!

mulle meeldib aurutussüsteem, mis jätab köögiviljad mõnusalt pehmeks ning mitte liialt märjaks. Meeldib ka, et Airfryer on piisavalt suur suurema pere õhtusöögi valmistamiseks ja toidu tegemisele ei lähe mul nii kaua aega. Eriti tore on dehüdreerimise võimalus, mida minu tavaline ahi näiteks üldse ei võimalda.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-06

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-06

14/07/2026

Eesti

Eesti

Parim airfryer

Olen selle air fryer’iga väga rahul. Eriti mulle meeldib vaatlusaken, toidu valmimist saab jälgida ilma sahtlit avamata. Lisaks on aurufunktsioon on suurepärane lisand, sest liha jääb mahlane, samas kui pealispind muutub mõnusalt krõbedaks. Kana pole Olnud kunagi parem kui airfry ja aurufunktsiooniga küpsetades . Lihtne kasutada ning puhastamine on samuti mugav.

Výhody

Lihtne puhastada, korraga saab palju küpsetada, auru ja airfry funktsioon

Nevýhody

Võtab palju ruumi aga toit on seda väärt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-27

Táto recenzia bola vytvorená pre Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-27

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Externé laboratórne meranie založené na miere zachovania vitamínu C v porovnaní s nevarenými ružičkami brokolice.

  2. Pre optimálne výsledky použite funkciu parného čistenia vo veľkom koši po každom použití na 15 minút.

  3. V porovnaní s hranolčekmi pripravenými v klasickej fritéze *oproti teplovzdušným fritézam Philips Airfryer s technológiou RapidAir.

  4. Na ohrievanie je povolené používať iba nádoby zo skla, hliníkovej fólie, keramiky a nehrdzavejúcej ocele.

  5. Počet receptov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť.

  6. Interné laboratórne meranie NA56x s lososom v porovnaní s použitím rúry triedy A. Výsledky sa môžu líšiť podľa receptu.