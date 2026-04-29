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Philips Airfryer series 5000 Airfryer
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NA565/02
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UK Declaration of Conformity - English (US)
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
Z teplovzdušnej fritézy Philips Airfryer vychádza biely dym.
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