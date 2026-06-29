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  • Rýchlo zastriháva chĺpky v nose a ušiach
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  • Rýchlo zastriháva chĺpky v nose a ušiach
  • Rýchlo zastriháva chĺpky v nose a ušiach
  • Rýchlo zastriháva chĺpky v nose a ušiach
  • Rýchlo zastriháva chĺpky v nose a ušiach
  • Rýchlo zastriháva chĺpky v nose a ušiach
  • Rýchlo zastriháva chĺpky v nose a ušiach
  • Rýchlo zastriháva chĺpky v nose a ušiach
  • Rýchlo zastriháva chĺpky v nose a ušiach
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Rýchlo zastriháva chĺpky v nose a ušiach
  • Rýchlo zastriháva chĺpky v nose a ušiach
  • Rýchlo zastriháva chĺpky v nose a ušiach
  • Rýchlo zastriháva chĺpky v nose a ušiach
  • Rýchlo zastriháva chĺpky v nose a ušiach
  • Rýchlo zastriháva chĺpky v nose a ušiach
  • Rýchlo zastriháva chĺpky v nose a ušiach

Nose trimmer series 1000Zastrihávač chĺpkov nosa a uší

NT1620/15

4.5
| (62) Recenzie | 84% Odporúča tento produkt
Rýchlo zastriháva chĺpky v nose a ušiach
Zastrihávač chĺpkov v nose Philips série 1000 bezpečne odstraňuje nežiaduce chĺpky v nose a ušiach. Rotačný zastrihávač zaisťuje rýchle a jednoduché zastrihávanie a textúrovaná rukoväť uľahčuje manipuláciu.
Zobraziť všetky výhody

Bezpečne odstraňuje nežiaduce chĺpky

Rýchlo zastriháva chĺpky v nose a ušiach

  • Rýchle a pohodlné zastrihávanie

  • Plne umývateľný

  • Jednoduché používanie

Zastrihávajte chĺpky v nose a ušiach

Zastrihávajte chĺpky v nose a ušiach

Rýchle a jednoduché riešenie na odstránenie nežiaduceho ochlpenia. Rotujúce čepele sú chránené kovovým krytom, ktorý zaisťuje výkonné a zároveň šetrné strihanie bez porezania a poranenia.

Plne umývateľný na jednoduché čistenie

Plne umývateľný na jednoduché čistenie

Zastrihávač je vodotesný a po každom použití sa dá ľahko umyť pod tečúcou vodou.

Zariadenie zapnete jemným otočením rukoväti

Zariadenie zapnete jemným otočením rukoväti

Zariadenie zapnete jemným otočením rukoväti doľava.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

62

Recenzie

84%

Odporúča tento produkt

2

29/06/2026

Česká republika

Česká republika

Dobrý poměr cena/výkon

Netahá, neškrábe, omyvatelný, takže se dobře se čistí

Výhody

Kompaktní, snadné čistění, netahá

Nevýhody

Dobíjecí baterie by byla lepší

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer

Date of Use 2026-06-02

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer

Date of Use 2026-06-02

30/05/2026

Česká republika

Česká republika

nejlepší zastřihovač

Konečně mi nekoukají chlupy z nosu a ani to nebolelo

Výhody

téměř bezbolestné

Nevýhody

nevím o ničem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer

Date of Use 2026-05-28

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer

Date of Use 2026-05-28

29/05/2026

Česká republika

Česká republika

Obměnil jsem trimmer od Philips a jsem nadšený

Pořídil jsem si nový trimmer řada 5000. Původní od Philips měl navíc pinzetu v kozenkovem pouzdře a to mi zůstala a mám k ni úžasný nový strojek. Na první pohled je opět o třídu výše. Ve věku téměř 60 let uz to asi v moderní společnosti nejde pokud bych nechtěl vypadat jako bezdomovec. S nástavcem mohu výrazně lépe ošetřovat obočí.

Výhody

velmi malý praktický dlouhá vydrž baterie, rovný zastřihovač navíc...

Nevýhody

nenašel jsem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer

Date of Use 2026-05-21

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer

Date of Use 2026-05-21

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