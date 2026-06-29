Rýchle a pohodlné zastrihávanie
Plne umývateľný
Jednoduché používanie
Rýchle a jednoduché riešenie na odstránenie nežiaduceho ochlpenia. Rotujúce čepele sú chránené kovovým krytom, ktorý zaisťuje výkonné a zároveň šetrné strihanie bez porezania a poranenia.
Zastrihávač je vodotesný a po každom použití sa dá ľahko umyť pod tečúcou vodou.
Zariadenie zapnete jemným otočením rukoväti doľava.
4.5
z 5
62
Recenzie
84%
Odporúča tento produkt
Šunka
29/06/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Dobrý poměr cena/výkon
Netahá, neškrábe, omyvatelný, takže se dobře se čistí
Výhody
Kompaktní, snadné čistění, netahá
Nevýhody
Dobíjecí baterie by byla lepší
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-06-02
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-06-02
Otakárek
30/05/2026
Česká republika
Súčasť akcie
nejlepší zastřihovač
Konečně mi nekoukají chlupy z nosu a ani to nebolelo
Výhody
téměř bezbolestné
Nevýhody
nevím o ničem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-05-28
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-05-28
Vesely
29/05/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Obměnil jsem trimmer od Philips a jsem nadšený
Pořídil jsem si nový trimmer řada 5000. Původní od Philips měl navíc pinzetu v kozenkovem pouzdře a to mi zůstala a mám k ni úžasný nový strojek. Na první pohled je opět o třídu výše. Ve věku téměř 60 let uz to asi v moderní společnosti nejde pokud bych nechtěl vypadat jako bezdomovec. S nástavcem mohu výrazně lépe ošetřovat obočí.
Výhody
velmi malý praktický dlouhá vydrž baterie, rovný zastřihovač navíc...
Nevýhody
nenašel jsem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-05-21
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-05-21