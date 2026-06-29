100 % pohodlie bez ťahania
Ochranný systém
Plne umývateľný, batéria typu AA
Jednoducho dosiahnite a pohodlne odstraňujte neželané chĺpky v nose a ušiach. Pred použitím sa uistite, že máte čisté nosné dierky, opatrne vložte zastrihávač do nosa najviac do hĺbky 0,5 cm a pomaly ním otáčajte. Pri zastrihávaní chĺpkov v ušiach sa uistite, že v nich nemáte ušný maz.
Zastrihávač pre nos, uši a obočie navrhnutý s ohľadom na bezpečnosť a pohodlie. Čepele sú chránené systémom Protective Guard, ktorý zabraňuje ich priamemu kontaktu s pokožkou a zároveň minimalizuje vynechávanie, ťahanie a mykanie chĺpkov.
Náš inovatívny obojstranný presný zastrihávač zastriháva rýchlo a účinné z každého uhla a smeru.
4.5
z 5
62
Recenzie
84%
Odporúča tento produkt
Šunka
29/06/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Dobrý poměr cena/výkon
Netahá, neškrábe, omyvatelný, takže se dobře se čistí
Výhody
Kompaktní, snadné čistění, netahá
Nevýhody
Dobíjecí baterie by byla lepší
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-06-02
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-06-02
Otakárek
30/05/2026
Česká republika
Súčasť akcie
nejlepší zastřihovač
Konečně mi nekoukají chlupy z nosu a ani to nebolelo
Výhody
téměř bezbolestné
Nevýhody
nevím o ničem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-05-28
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-05-28
Vesely
29/05/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Obměnil jsem trimmer od Philips a jsem nadšený
Pořídil jsem si nový trimmer řada 5000. Původní od Philips měl navíc pinzetu v kozenkovem pouzdře a to mi zůstala a mám k ni úžasný nový strojek. Na první pohled je opět o třídu výše. Ve věku téměř 60 let uz to asi v moderní společnosti nejde pokud bych nechtěl vypadat jako bezdomovec. S nástavcem mohu výrazně lépe ošetřovat obočí.
Výhody
velmi malý praktický dlouhá vydrž baterie, rovný zastřihovač navíc...
Nevýhody
nenašel jsem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-05-21
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-05-21