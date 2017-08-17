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Tento produkt už nie je dostupný

Nose trimmer series 3000Viacúčelový Zastrihávač chĺpkov

NT3160/10

4.6
| (234) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt
Zaručene chráni pred vytrhávaním
ZASTRIHÁVAČ CHĹPKOV V NOSE série 3000 od spoločnosti Philips jemne odstraňuje nežiaduce chĺpky v nose, v ušiach a na obočí. Technológia ProtecTube a špeciálne navrhnutý tvar zastrihávača zaručuje rýchle, jednoduché a pohodlné zastrihávanie bez vytrhávania.
Zobraziť všetky výhody

Rýchle a bezpečné strihanie chĺpkov na obočí, v nose a ušiach

Zaručene chráni pred vytrhávaním

  • Zaručene chráni pred vytrhávaním

  • Ochranný systém, ideálny uhol

  • Plne umývateľný, batéria typu AA

  • 2 hrebeňové nástavce na obočie, puzdro

Kvalitný ochranný systém zabraňuje vytrhávaniu, poškriabaniu a porezaniu

Kvalitný ochranný systém zabraňuje vytrhávaniu, poškriabaniu a porezaniu

Revolučná technológia ProtecTube chráni strihací prvok výnimočne tenkou ochrannou fóliou so zaoblenými končekmi a zabraňuje podráždeniu pokožky. Navyše, strihací prvok je navrhnutý tak, aby sa chĺpky nezachytávali medzi dve oddelené pohybujúce sa čepele. Tým je zaručená ochrana pred vytrhávaním.

Ľahká dostupnosť chĺpkov v nose a ušiach

Zastrihávač chĺpkov v nose Philips bol navrhnutý tak, aby vďaka zahnutiu ľahko dosiahol na chĺpky v nose a ušiach a jednoducho sa používal aj na obočie. So zastrihávačom chĺpkov v nose Philips si môžete byť istí, že účinne odstránite všetky neželané chĺpky.

Ultra presné a ostré drážky zastrihávača

Ultra presné a ostré drážky zastrihávača

Strihacia jednotka aj kryt majú mimoriadne presné a ostré drážky, ktoré zaisťujú rýchle a účinné odstrihnutie všetkých chĺpkov.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

234

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

17/08/2017

Slovensko

Slovensko

Veľmi dobrý pomocník na odstránenie nežiaducich chĺpkov v nose, pekné balenie. Vhodný aj ako darček pre každého muža.

Odporúčam každému kúpu, super pomocník. Balenie obsahuje veľa vecí.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Comfortable nose trimmer & manicure set

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Comfortable nose trimmer & manicure set

21/03/2022

Česká republika

Česká republika

Výborný na údržbu obočí

Mimo údržby uší a nosu od chloupků je výborný na zkrácení obočí - pomocí těch malých nástavců. je to jednoduché - jinak už to neumím...

Výhody

malý, skladný v obalu, na baterii, omyvatelný

Nevýhody

nevím...

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Pohodlný zastřihovač a sada na manikúru

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Pohodlný zastřihovač a sada na manikúru

27/12/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Jednoduchý, levný, fungující.

Dělá přesně co má. Na daný účel je o.k. Nedělá nic navíc, ale co má dělat funguje dobře.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Zastřihovač chloupků v nose a uších

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Zastřihovač chloupků v nose a uších

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