Tento produkt už nie je dostupný
Zaručene chráni pred vytrhávaním
Ochranný systém, ideálny uhol
Plne umývateľný, batéria typu AA
2 hrebeňové nástavce na obočie, puzdro
Revolučná technológia ProtecTube chráni strihací prvok výnimočne tenkou ochrannou fóliou so zaoblenými končekmi a zabraňuje podráždeniu pokožky. Navyše, strihací prvok je navrhnutý tak, aby sa chĺpky nezachytávali medzi dve oddelené pohybujúce sa čepele. Tým je zaručená ochrana pred vytrhávaním.
Zastrihávač chĺpkov v nose Philips bol navrhnutý tak, aby vďaka zahnutiu ľahko dosiahol na chĺpky v nose a ušiach a jednoducho sa používal aj na obočie. So zastrihávačom chĺpkov v nose Philips si môžete byť istí, že účinne odstránite všetky neželané chĺpky.
Strihacia jednotka aj kryt majú mimoriadne presné a ostré drážky, ktoré zaisťujú rýchle a účinné odstrihnutie všetkých chĺpkov.
4.6
z 5
234
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Swaro
17/08/2017
Slovensko
Veľmi dobrý pomocník na odstránenie nežiaducich chĺpkov v nose, pekné balenie. Vhodný aj ako darček pre každého muža.
Odporúčam každému kúpu, super pomocník. Balenie obsahuje veľa vecí.
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Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Comfortable nose trimmer & manicure set
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Comfortable nose trimmer & manicure set
Ivkik
21/03/2022
Česká republika
Výborný na údržbu obočí
Mimo údržby uší a nosu od chloupků je výborný na zkrácení obočí - pomocí těch malých nástavců. je to jednoduché - jinak už to neumím...
Výhody
malý, skladný v obalu, na baterii, omyvatelný
Nevýhody
nevím...
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Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Pohodlný zastřihovač a sada na manikúru
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Pohodlný zastřihovač a sada na manikúru
XXXXXXX1
27/12/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Jednoduchý, levný, fungující.
Dělá přesně co má. Na daný účel je o.k. Nedělá nic navíc, ale co má dělat funguje dobře.
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Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Zastřihovač chloupků v nose a uších
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Zastřihovač chloupků v nose a uších