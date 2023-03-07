100 % pohodlie bez ťahania
Ochranný systém
Plne umývateľný, batéria typu AA
2 hrebeňové nástavce na obočie, puzdro
Jednoducho dosiahnite a efektívne odstraňujte neželané chĺpky v nose a ušiach. Pred použitím sa uistite, že máte čisté nosné dierky, opatrne vložte zastrihávač do nosa najviac do hĺbky 0,5 cm a pomaly ním otáčajte. Pri zastrihávaní chĺpkov v ušiach sa uistite, že v nich nemáte ušný maz. V prípade chĺpkov na obočí zasuňte do drážok jeden z dvoch hrebeňových nadstavcov (3 a 5 mm) a pri zastrihávaní aplikujte ľahký tlak, pričom sa pohybujte proti smeru rastu chĺpkov, aby ste dosiahli rovnomerne upravené obočie s dĺžkou podľa svojho výberu.
Zastrihávač pre nos, uši a obočie navrhnutý s ohľadom na bezpečnosť a pohodlie. Čepele sú chránené systémom Protective Guard, ktorý zabraňuje ich priamemu kontaktu s pokožkou a zároveň minimalizuje vynechávanie, ťahanie a mykanie chĺpkov.
Náš inovatívny obojstranný presný zastrihávač zastriháva rýchlo a účinné z každého uhla a smeru.
4.5
z 5
19
Recenzie
88%
Odporúča tento produkt
JagaPap
07/03/2023
Slovensko
Overený kupujúci
SUPER!!!
Výborný zastrihávač, Philips nesklamal, skúsil som už rôzne, ale jedine tento robí to čo má.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastrihávač nosa, uší a obočia
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastrihávač nosa, uší a obočia
Lachimf
08/01/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Funguje skvěle
Kupoval jsem proto, že ta "stříhací" hlava je úplně jiný typ, než ty ostatní. Musím říct, že naprostá spokojenost. První zastřihovač chloupků, který je rychle (abych nechytal nerva s lovením jednotlivých chloupků) a spolehlivě zastřihne. Velmi oceňuji i nástavce na obočí, sice jsem na to používal strojek na holení s nástavci, ale mít takhle vícero možností je fajn.
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí
Machr64
06/02/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Kvalitní výrobek
Zkušenosti s výrobkem zatím výborné. Kvalitní zpracování.
Výhody
Výrobek splňuje očekávání
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí