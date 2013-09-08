Tento produkt už nie je dostupný
Nos, uši a obočie
Bezpečný trubicový zastrihávač
2 hrebene na obočie
U revolučného zastrihávača Philips SafeGuard je strihací prvok chránený výnimočne tenkou ochrannou fóliou, ktorá zabezpečuje, že do vnútra preniknú len chĺpky, a nie pokožka. Okrem toho sa chĺpky nemôžu zachytiť medzi dvomi samostatne sa pohybujúcimi strihacími čepeľami – preto sa zaručene nemusíte obávať vytrhnutia chĺpkov.
Úchopné prvky jemnej gumenej rukoväte zaručujú optimálne držanie aj v mokrom prostredí, čím pri obsluhe zariadenia dosiahnete vyššiu kontrolu.
4.4
z 5
30
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
Valparaiso
08/09/2013
Česká republika
Jsem s ním velice spokojený.
Tento produkt jsem dostal jako dárek od dcery. Byl jsem překvapený jeho funkčností, což jsem zprvu nepředpokládal. Po roce používání plní stále svou funkci a je to nepostradatelný pomocník při mé denní hygieně. Jsem s ním velice spokojen, což není pro výrobky Phillips nic nového. Doporučuji tento výrobek dalším uživatelům.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 3000 NT9110/10 voděodolný zastřihovač chloupků v nose
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 3000 NT9110/10 voděodolný zastřihovač chloupků v nose
kw12
07/11/2015
Polska
Bardzo dobry produkt
Bardzo fajne i przydatne urządzenie. Super działa. Polecam wszystkim.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie
Gadek
16/10/2015
Polska
Overený kupujúci
Super produkt, szybki i łatwy w obsłudze
Zdecydowany plus. Podczas użytkowania nie powoduje dyskomfortu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie