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  • Bezpečné, rýchle a jednoduché
  • Bezpečné, rýchle a jednoduché
  • Bezpečné, rýchle a jednoduché
  • Bezpečné, rýchle a jednoduché
  • Bezpečné, rýchle a jednoduché
  • Bezpečné, rýchle a jednoduché
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Tento produkt už nie je dostupný

Nose trimmer series 3000Vodotesný zastrihávač chĺpkov v nose

NT9110/30

4.4
| (30) Recenzie | 86% Odporúča tento produkt
Bezpečné, rýchle a jednoduché
Zastrihávač chĺpkov nosa, uší a obočia značky Philips používa výkonný precízny mikrozastrihávač na dosiahnutie bezpečného, rýchleho a jednoduchého zastrihávania.
Zobraziť všetky výhody

pre chĺpky v nose, v ušiach a na obočí

Bezpečné, rýchle a jednoduché

  • Plus

Ideálny uhol pre ľahký dosah a maximálny komfort

Ideálny uhol pre ľahký dosah a maximálny komfort

Bezpečný zastrihávač, ktorý zabráni vytrhnutiu, odreninám a porezaniu

Bezpečný zastrihávač, ktorý zabráni vytrhnutiu, odreninám a porezaniu

U revolučného zastrihávača Philips SafeGuard je strihací prvok chránený výnimočne tenkou ochrannou fóliou, ktorá zabezpečuje, že do vnútra preniknú len chĺpky, a nie pokožka. Okrem toho sa chĺpky nemôžu zachytiť medzi dvomi samostatne sa pohybujúcimi strihacími čepeľami – preto sa zaručene nemusíte obávať vytrhnutia chĺpkov.

Rukoväť s jemným povrchom pre maximálnu kontrolu

Rukoväť s jemným povrchom pre maximálnu kontrolu

Úchopné prvky jemnej gumenej rukoväte zaručujú optimálne držanie aj v mokrom prostredí, čím pri obsluhe zariadenia dosiahnete vyššiu kontrolu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

30

Recenzie

86%

Odporúča tento produkt

3
2

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Jsem s ním velice spokojený.

Tento produkt jsem dostal jako dárek od dcery. Byl jsem překvapený jeho funkčností, což jsem zprvu nepředpokládal. Po roce používání plní stále svou funkci a je to nepostradatelný pomocník při mé denní hygieně. Jsem s ním velice spokojen, což není pro výrobky Phillips nic nového. Doporučuji tento výrobek dalším uživatelům.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 3000 NT9110/10 voděodolný zastřihovač chloupků v nose

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 3000 NT9110/10 voděodolný zastřihovač chloupků v nose

07/11/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt

Bardzo fajne i przydatne urządzenie. Super działa. Polecam wszystkim.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie

16/10/2015

Polska

Polska

Overený kupujúci

Super produkt, szybki i łatwy w obsłudze

Zdecydowany plus. Podczas użytkowania nie powoduje dyskomfortu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie

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