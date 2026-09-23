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ORD7105C/00
Originálne rádio
Zdokonaľte svoj poslucháčsky zážitok týmto rádiom z radu Philips Original. Model kopírujúci štýl kultového rádia značky Philips z roku 1955 prehráva hudbu zo zariadení iPod či iPhone, nabíja ich a navyše obsahuje stereofónny tuner FM.
Krémové
Dok pre zariadenia iPod/iPhone
Po pripojení a vložení do doku tento dokovací systém do niekoľkých sekúnd automaticky zosynchronizuje hodiny so zariadením iPod/iPhone. Vďaka tejto praktickej funkcii nemusíte nastavovať čas manuálne.
Inšpirované originálnym rádiom z roku 1955 – toto originálne rádio vychádza z ikonických prvkov legendárneho rádia od spoločnosti Philips z roku 1955, známeho aj ako Philetta „254“. V tom čase toto kompaktné rádio priťahovalo masy svojím jednoduchým dizajnom, silným zvukom a krištáľovo čistým príjmom. História výroby rádií v spoločnosti Philips siaha do roku 1927. Počas nasledujúcich desaťročí sa z mnohých modelov stali uznávané ikony a zberateľské kúsky.
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