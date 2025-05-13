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  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product Detail Photograph (PPL) filter 16X9 PAW0010
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain, PAW3210
  • Záber jedného produktu
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product Detail Photograph (PPL) filter 16X9 PAW0010
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain, PAW3210

Filtre vodnej fontánky

PAW0010/01

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Doprajte svojej mačke tečúcu vodu, akú zamýšľala príroda.

Naše filtre zaručujú čistú a čerstvú pitnú vodu za každých okolností. Vyrobený s aktívnym uhlím, tento filter zabezpečuje, že vaša mačka zostane dobre hydratovaná s čistou vodou.

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Kompatibilné produkty

Pet Series

Pet Series
Vodná fontánka

PAW3210/02

Rozmaznávajte ich. Ako vždy.

Doprajte svojej mačke tečúcu vodu, akú zamýšľala príroda.

  • Čistá tečúca voda

  • Viacvrstvový filtračný systém

  • Jednoduché používanie

  • Bezpečné pre vašu domácnosť

Filtre vodnej fontánky

Filtre vodnej fontánky

Predstavujeme vám náš pokročilý filter, ktorý je prispôsobený pre vodnú fontánku Philips Pet Series a zabezpečuje hydratáciu a zdravie vašej mačky

Viacvrstvová filtrácia

Viacvrstvová filtrácia

Vďaka technológii s aktívnym uhlím zaručuje čerstvú, čistú vodu pre vášho chlpatého priateľa

Optimálna čerstvosť

Optimálna čerstvosť

Ak chcete udržať vodu vašej mačky čerstvú, je nevyhnutné pravidelne vymieňať filtre. Odporúčame vám meniť ich každých 30 dní, aby sa udržala optimálna čerstvosť a čistota

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

13/05/2025

Česká republika

Česká republika

Zamestnanec spoločnosti Philips

Filtry do vodní fontány –malý detail, velký rozdíl

[Employee of philipsglobal] Od chvíle, kdy jsme doma pořídili fontánu s filtry Philips, moje kočka a pejsek konečně pije víc vody – a dobrovolně. Proud tekoucí vody ji láká, a díky vícevrstvé filtraci je voda vždy čistá, bez zápachu a chutná. Filtry se snadno vyměňují, a celá fontána je bezpečná a praktická na každodenní provoz. Mám dobrý pocit, že pro zdraví svého mazlíčka dělám něco navíc. 😊 Pokud chcete své kočce nebo pejskovi dopřát čerstvou vodu jako z přírody – tohle je skvělá volba.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada pro mazlíčky PAW0010/01 Filtry do vodní fontány

Dátum použitia 2025-01-13

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada pro mazlíčky PAW0010/01 Filtry do vodní fontány

Dátum použitia 2025-01-13

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