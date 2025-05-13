Doprajte svojej mačke tečúcu vodu, akú zamýšľala príroda.
Naše filtre zaručujú čistú a čerstvú pitnú vodu za každých okolností. Vyrobený s aktívnym uhlím, tento filter zabezpečuje, že vaša mačka zostane dobre hydratovaná s čistou vodou.
Čistá tečúca voda
Viacvrstvový filtračný systém
Jednoduché používanie
Bezpečné pre vašu domácnosť
Predstavujeme vám náš pokročilý filter, ktorý je prispôsobený pre vodnú fontánku Philips Pet Series a zabezpečuje hydratáciu a zdravie vašej mačky
Vďaka technológii s aktívnym uhlím zaručuje čerstvú, čistú vodu pre vášho chlpatého priateľa
Ak chcete udržať vodu vašej mačky čerstvú, je nevyhnutné pravidelne vymieňať filtre. Odporúčame vám meniť ich každých 30 dní, aby sa udržala optimálna čerstvosť a čistota
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Daniela32
13/05/2025
Česká republika
Zamestnanec spoločnosti Philips
Filtry do vodní fontány –malý detail, velký rozdíl
[Employee of philipsglobal] Od chvíle, kdy jsme doma pořídili fontánu s filtry Philips, moje kočka a pejsek konečně pije víc vody – a dobrovolně. Proud tekoucí vody ji láká, a díky vícevrstvé filtraci je voda vždy čistá, bez zápachu a chutná. Filtry se snadno vyměňují, a celá fontána je bezpečná a praktická na každodenní provoz. Mám dobrý pocit, že pro zdraví svého mazlíčka dělám něco navíc. 😊 Pokud chcete své kočce nebo pejskovi dopřát čerstvou vodu jako z přírody – tohle je skvělá volba.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada pro mazlíčky PAW0010/01 Filtry do vodní fontány
Dátum použitia 2025-01-13
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada pro mazlíčky PAW0010/01 Filtry do vodní fontány
Dátum použitia 2025-01-13