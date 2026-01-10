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  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) run_dry_protection 1X1
  • Záber jedného produktu
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Main in-use photograph (PPL) 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Front Product photo (PPL) 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) know_when_to_refill 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) run_dry_protection 1X1

Pet SeriesVodná fontánka

PAW3210/02

4.3

| (11) Recenzie

Doprajte svojej mačke tečúcu vodu, akú zamýšľala príroda.

Fontánka série 3000 je navrhnutá s nádobou prívetivou k fúzom mačky pre pohodlie vašej mačky, aby bola vždy šťastne hydratovaná. Fontánka má viacvrstvový filtračný systém a jednoducho umývateľné časti udržiavajú úroveň hygieny podľa očakávaní vašej mačky.

Zobraziť všetky výhody

Rozmaznávajte ich. Ako vždy.

Doprajte svojej mačke tečúcu vodu, akú zamýšľala príroda.

  • Čistá tečúca voda

  • Viacvrstvový filtračný systém

  • Jednoduché čistenie

  • Bezpečné pre vašu domácnosť

Hydratované a šťastné mačky

Hydratované a šťastné mačky

Tečúca voda sa páči ich divokej stránke a povzbudzuje ich piť viac vody.

Čerstvá a čistá voda

Čerstvá a čistá voda

Náš viacvrstvový filtračný systém má filter s aktívnym uhlím a menič iónov, čím zabezpečuje čerstvú a čistú vodu.

Bezpečné pre vašu domácnosť

Bezpečné pre vašu domácnosť

Ak je hladina vody príliš nízka, čerpadlo sa vypne, čím sa zabráni poškodeniu.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.3

z 5

11

Recenzie

4
1

10/01/2026

Slovensko

Slovensko

Ma skvele funkcie a veľkú nádobu

Super produkt,ktorý si moj miláčik veľmi obľúbil oveľa viac vody vypije

Výhody

Vzdy dostupna a čistá filtrovana voda

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pet Series PAW3210/02 Vodná fontánka

Dátum použitia 2025-07-10

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pet Series PAW3210/02 Vodná fontánka

Dátum použitia 2025-07-10

13/05/2025

Česká republika

Česká republika

Fontánka na vodu Philips - Malá změna, velký efekt

Skvělá volba pro každého kočičího nebo psího parťáka! Fontánka poskytuje čistou, tekoucí vodu, kterou kočky i psi milují. Díky jemné misce šetrné k vouskům a vícevrstvé filtraci je pití pohodlné a zdravé. 😊 Čištění je snadné, údržba rychlá. Moje kočka i pes si ji okamžitě oblíbili – a já taky. Doporučuju všem. 😊

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada pro mazlíčky PAW3210/02 Fontánka na vodu

Dátum použitia 2025-01-13

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada pro mazlíčky PAW3210/02 Fontánka na vodu

Dátum použitia 2025-01-13

07/04/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Doporučuji

Skvělá fontánka, hezký nerušivý design. Pohybové čidlo je super vychytávka. Obě kočky fontánku využívají naplno, nebojí se jí, je úplně tichá.

Výhody

Fontána má vše, co je potřeba

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada pro mazlíčky PAW3210/02 Fontánka na vodu

Dátum použitia 2024-03-07

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada pro mazlíčky PAW3210/02 Fontánka na vodu

Dátum použitia 2024-03-07

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