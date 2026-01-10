PAW3210/02
Doprajte svojej mačke tečúcu vodu, akú zamýšľala príroda.
Fontánka série 3000 je navrhnutá s nádobou prívetivou k fúzom mačky pre pohodlie vašej mačky, aby bola vždy šťastne hydratovaná. Fontánka má viacvrstvový filtračný systém a jednoducho umývateľné časti udržiavajú úroveň hygieny podľa očakávaní vašej mačky.
Čistá tečúca voda
Viacvrstvový filtračný systém
Jednoduché čistenie
Bezpečné pre vašu domácnosť
Tečúca voda sa páči ich divokej stránke a povzbudzuje ich piť viac vody.
Náš viacvrstvový filtračný systém má filter s aktívnym uhlím a menič iónov, čím zabezpečuje čerstvú a čistú vodu.
Ak je hladina vody príliš nízka, čerpadlo sa vypne, čím sa zabráni poškodeniu.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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4.3
z 5
11
Recenzie
Blue0603
10/01/2026
Slovensko
Ma skvele funkcie a veľkú nádobu
Super produkt,ktorý si moj miláčik veľmi obľúbil oveľa viac vody vypije
Výhody
Vzdy dostupna a čistá filtrovana voda
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pet Series PAW3210/02 Vodná fontánka
Dátum použitia 2025-07-10
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pet Series PAW3210/02 Vodná fontánka
Dátum použitia 2025-07-10
Daniela32
13/05/2025
Česká republika
Fontánka na vodu Philips - Malá změna, velký efekt
Skvělá volba pro každého kočičího nebo psího parťáka! Fontánka poskytuje čistou, tekoucí vodu, kterou kočky i psi milují. Díky jemné misce šetrné k vouskům a vícevrstvé filtraci je pití pohodlné a zdravé. 😊 Čištění je snadné, údržba rychlá. Moje kočka i pes si ji okamžitě oblíbili – a já taky. Doporučuju všem. 😊
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada pro mazlíčky PAW3210/02 Fontánka na vodu
Dátum použitia 2025-01-13
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada pro mazlíčky PAW3210/02 Fontánka na vodu
Dátum použitia 2025-01-13
Lululululu
07/04/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Doporučuji
Skvělá fontánka, hezký nerušivý design. Pohybové čidlo je super vychytávka. Obě kočky fontánku využívají naplno, nebojí se jí, je úplně tichá.
Výhody
Fontána má vše, co je potřeba
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada pro mazlíčky PAW3210/02 Fontánka na vodu
Dátum použitia 2024-03-07
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada pro mazlíčky PAW3210/02 Fontánka na vodu
Dátum použitia 2024-03-07