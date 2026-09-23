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PPX720/INT
Výnimočný jas, výnimočný zvuk a prenosnosť
PicoPix MaxTV, ktorý funguje na základe Android TV, dokáže premietať obraz s veľkosťou až 120” v rozlíšení True Full HD. Vďaka mnohým korekciám obrazu, automatickému jasu, batérii, ktorá vydrží až 4 hodiny, a funkcii boombox sa budete diviť, ako ste sa mohli doteraz bez neho zaobísť!
120" v rozlíšení True FULL HD 1080p
Výnimočný zvuk a prenosnosť
Zážitok so systémom Android TV
Funkcia boombox cez rozhranie Bluetooth
Automatické zaostrovanie jediným kliknutím predchádza problémom a ťažkostiam s manuálnym nastavovaním. Kamera s vysokým rozlíšením a automatické zaostrovanie s umelou inteligenciou vždy automaticky zabezpečia, aby ste mali ten najčistejší obraz.
Mimoriadne kompaktný projektor PicoPix Max TV má všetko, čo potrebujete. Využite naplno batériu s výdržou 4 hodiny v režime premietania alebo 10 hodín v režime reproduktora cez rozhranie Bluetooth. Funkcia powerbanky zabezpečí nabitie všetkých vašich zariadení cez port USB-C alebo USB-A.
Technológia Texas Instruments DLP používaná v 9 z10 kín po celom svete dodáva živé obrazy, hlboký kontrast a žiarivé zobrazenie za každých podmienok. Môžete tak očakávať bezkonkurenčný vizuálny zážitok s vibrujúcimi farbami, ktoré dodávajú 100% signál REC709.
Hodnotenie
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Projektory na priame pripojenie a na používanie so zariadením na automatické spracovanie údajov ako je smartfón, notebook, PC, prehrávač Blue-ray atď.