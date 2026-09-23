VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Záber jedného produktu
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Záber jedného produktu
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní

Tento produkt už nie je dostupný

PicoPix MaxTVPrenosný projektor

PPX720/INT

Výnimočný jas, výnimočný zvuk a prenosnosť

PicoPix MaxTV, ktorý funguje na základe Android TV, dokáže premietať obraz s veľkosťou až 120” v rozlíšení True Full HD. Vďaka mnohým korekciám obrazu, automatickému jasu, batérii, ktorá vydrží až 4 hodiny, a funkcii boombox sa budete diviť, ako ste sa mohli doteraz bez neho zaobísť!

Zobraziť všetky výhody

Výnimočný jas, výnimočný zvuk a prenosnosť

  • 120" v rozlíšení True FULL HD 1080p

  • Výnimočný zvuk a prenosnosť

  • Zážitok so systémom Android TV

  • Funkcia boombox cez rozhranie Bluetooth

Inteligentné automatické zaostrovanie

Inteligentné automatické zaostrovanie

Automatické zaostrovanie jediným kliknutím predchádza problémom a ťažkostiam s manuálnym nastavovaním. Kamera s vysokým rozlíšením a automatické zaostrovanie s umelou inteligenciou vždy automaticky zabezpečia, aby ste mali ten najčistejší obraz.

Výnimočná prenosnosť

Výnimočná prenosnosť

Mimoriadne kompaktný projektor PicoPix Max TV má všetko, čo potrebujete. Využite naplno batériu s výdržou 4 hodiny v režime premietania alebo 10 hodín v režime reproduktora cez rozhranie Bluetooth. Funkcia powerbanky zabezpečí nabitie všetkých vašich zariadení cez port USB-C alebo USB-A.

TI DLP technológia/REC709

TI DLP technológia/REC709

Technológia Texas Instruments DLP používaná v 9 z10 kín po celom svete dodáva živé obrazy, hlboký kontrast a žiarivé zobrazenie za každých podmienok. Môžete tak očakávať bezkonkurenčný vizuálny zážitok s vibrujúcimi farbami, ktoré dodávajú 100% signál REC709.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Google, Google Play, YouTube, Android TV a ďalšie známky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Google Assistant nie je dostupný v niektorých jazykoch a krajinách.

  2. Projektory na priame pripojenie a na používanie so zariadením na automatické spracovanie údajov ako je smartfón, notebook, PC, prehrávač Blue-ray atď.