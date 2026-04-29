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PicoPix MaxTV Prenosný projektor

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

PicoPix MaxTVPrenosný projektor

PPX720/INT

PicoPix MaxTV Prenosný projektor

Tento produkt už nie je dostupný

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Software a ovládače

Aktualizácia softvéru

  • verzia: V1.0.56
  • ZIP súbor, 469.7 MB
  • 22 July 2022

Licenčná zmluva koncových používateľov - English (US)

  • verzia: 1.0
  • TXT súbor, 13.1 kB
  • 23 January 2023

Návody a dokumentácia

Lokalizovaný komerčný prospekt

  • PDF súbor, 728 kB
  • 25 October 2023

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