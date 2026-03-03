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Tento produkt už nie je dostupný

6000 seriesSlúchadlá do uší s mikrofónom

PRO6105BK/00

Dokonalá čistota
Keď je čistý zvuk všetko, čo potrebujete. Či sa jedná o zoznam prehrávaných súborov, podcast alebo hovor, s týmito káblovými slúchadlami do uší dosiahnete dokonalú kvalitu zvuku. Sú tiež kompatibilné so zvukom s vysokým rozlíšením: ak budete počúvať svoju obľúbenú službu na vysielanie vo vysokom rozlíšení, zaručene zachytíte viac detailov.
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Dokonalá čistota

  • 8,6 mm budiče/zatvorené vzadu

  • integrovaný mikrofón

  • Čierna

  • Do ucha

Zabudovaný mikrofón s potlačením ozveny pre čistý zvuk

Pozastavte hudbu a prijmite hovor. Všetko bez dotyku smartfónu. Vstavaný mikrofón s potlačením ozveny zachováva zvuk čistý aj počas hovoru. Pri počúvaní hudby či podcastov excelujú dokonale vyladené neodýmiové akustické budiče, ktoré stoja za čistým a detailným zvukom.

Zvuk s vysokým rozlíšením. Zachytíte ho viac.

Radi počúvate svoju obľúbenú službu na vysielanie vo vysokom rozlíšení? S týmito slúchadlami s vysokým rozlíšením zvuku budete toho počuť ešte viac. Dokážu reprodukovať vysoké frekvencie až do 40 kHz a keď ste na cestách, nimi reprodukovaný zvuk vás očarí ešte jemnejšími detailmi.

3 vymeniteľné gumené kryty na slúchadlá. Pohodlné nosenie

Slúchadlá dokonale tesnia, a to vďaka oválnej akustickej trubici a trom veľkostiam vymeniteľných gumených krytov na slúchadlá. Vychutnáte si tak celodenné pohodlie pri počúvaní a vynikajúcu izoláciu pasívneho šumu.

Technické špecifikácie

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