Tento produkt už nie je dostupný
PRO6105BK/00
8,6 mm budiče/zatvorené vzadu
integrovaný mikrofón
Čierna
Do ucha
Pozastavte hudbu a prijmite hovor. Všetko bez dotyku smartfónu. Vstavaný mikrofón s potlačením ozveny zachováva zvuk čistý aj počas hovoru. Pri počúvaní hudby či podcastov excelujú dokonale vyladené neodýmiové akustické budiče, ktoré stoja za čistým a detailným zvukom.
Radi počúvate svoju obľúbenú službu na vysielanie vo vysokom rozlíšení? S týmito slúchadlami s vysokým rozlíšením zvuku budete toho počuť ešte viac. Dokážu reprodukovať vysoké frekvencie až do 40 kHz a keď ste na cestách, nimi reprodukovaný zvuk vás očarí ešte jemnejšími detailmi.
Slúchadlá dokonale tesnia, a to vďaka oválnej akustickej trubici a trom veľkostiam vymeniteľných gumených krytov na slúchadlá. Vychutnáte si tak celodenné pohodlie pri počúvaní a vynikajúcu izoláciu pasívneho šumu.
Hodnotenie