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PerfectCare série 7000Žehlička s parným generátorom

PSG7028/30

5
| (43) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Rýchle a výkonné
Séria PerfectCare 7000 je navrhnutá pre váš komfort a pohodlie. Vďaka odnímateľnej nádobe na vodu sa jednoducho ovláda a silná para zabezpečí, že skvelé výsledky sa dostavia rýchlo. Vďaka technológii OptimalTEMP zaručujeme, že na odevoch, ktoré je možné žehliť, nevzniknú žiadne spálené miesta.
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Jednotka v žehlení

s veľkou odnímateľnou nádobou na vodu

Rýchle a výkonné

  • Max. tlak pary 7,5 baru

  • Zosilnená para až 500 g

  • Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu

  • Zámok na prenášanie

Zaručene sa nič neprepáli

Zaručene sa nič neprepáli

Dokonca aj vtedy, keď máte viac povinností alebo nie ste sústredení, nikdy nespálite svoje oblečenie. Vďaka našej technológii OptimalTEMP sľubujeme, že táto žehlička s parným generátorom nikdy nespáli žiadnu tkaninu, ktorú možno žehliť. Dokonca ho môžete nechať položený na odeve alebo žehliacej doske. Žiadne spálené miesta ani lesk. Zaručene.

Netreba meniť žiadne nastavenia

Netreba meniť žiadne nastavenia

Skráťte si svoje každotýždenné žehlenie o jeden krok. Netreba oddeľovať textílie ani meniť nastavenia a čakať na zmenu teploty. Vďaka technológii OptimalTEMP vyžehlíte všetko od džínsov po jemný hodváb bez nastavovania teploty. Automaticky a okamžite.

Výkonná para na neprekonateľné odstraňovanie záhybov

Keď potrebujete ľahko vyriešiť problematické záhyby, spoľahnite sa na našu nepretržitú paru a ťažkú prácu urobíme za vás. Sledujte, ako sa tieto záhyby rozplynú, keď použijete zvýšenú intenzitu pary, kde je to potrebné. Dokonale zvládnete aj vertikálne naparovanie záclon alebo osvieženie zavesených šiat.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

43

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Perfektní

Lehká žehlička, velká nádržka na vodu, žehlí perfektně

Výhody

snadné žehlení suchého prádla

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Parní generátor

13/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

Do tohoto parního generátoru jsem se zamilovala hned při prvním použití. U žehličky není potřeba nastavovat teplotu, takže nemusíte vůbec přemýšlet co žehlit, na kolik žehlit a třídit prádlo. Má velkou odnímatelnou nádržku na 1,8 l, naplníte a můžete opravdu dlouho žehlit. Odpadá časté dolévání vody, což zrovna mě na žehlení otravovalo, vždy jsem polila žehličku i žehlící prkno ... to se s touto žehličkou už nikdy nemůže stát. Velice mile mě taky překvapilo snadné žehlení. Žehlička je úžasně lehká, skvěle se s ní manipuluje. Žehlení zvládla i moje devítiletá dcera. Nikdy bych nevěřila, že může být žehlení i zábava a budeme se doma předhánět v tom, kdo bude žehlit. Pokud se žehlička nepoužívá 10 minut, automaticky se vypne. Což je pro mě další úžasná funkce, častokrát se mi stane, že ráno před odchodem z domova ve spěchu něco žehlím a pak celé dopoledne přemýšlím nad tím, jestli jsem žehličku vypla, nebo ne. Pokud je žehlička uzamčena ve stojánku, může se pohodlně přenášet za rukojeť žehličky. Je to opravdu skvělý, báječný a dokonalý pomocník. Kromě toho, že skvěle vypadá, tak má i spoustu výhod. Doporučuji všem.

Výhody

Lehká, velká nádobka na vodu, není potřeba nastavovat teplotu

Nevýhody

Žádnou jsem nenašla.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Parní generátor

11/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

Žehlení pro mě není důležité jen pro samotné žehlení, ale také jako nezanedbatelný pomocník u šití. Rychle jsem ocenila, že se s tímto přístrojem nemusím starat o pořadí, v jakém po kouscích s různým složení sáhnu. A že nemusím čekat na zchladnutí plochy žehličky, když najdu zapomenutý kus z citlivějších látek. Prvně jsem se skvělým výsledkem testovala propaření hedvábné halenky přímo na ramínku bez obavy o sklady. U šití mne přístroj velice příjemně překvapil odvedenou prací při rozžehlení švů i u na teplotu citlivých úpletů. Žádné lesklé otisky žehličky nehrozí, odpadá nutnost ochranných mokrých hadrů. Celkově mě s tímto přístrojem žehlení začalo bavit více, a ač mám ráda tíhu žehličky v ruce, tak jsem ve výsledku musela uznat, že lehkost samotné žehličky je pro dlouhé žehlení mnohem lepší. Nejvtipnější část sžívání s novým přístrojem bylo přestat se pokoušet postavit žehličku špičkou vzhůru. Nejen že to nejde, ale po překonání starého zvyku jsem si naopak ráda zvykla nechat ji v klidu ležet na žehlící ploše. Pro případy, že by se žehlení stalo tak pohodlným, že byste na žehličku zapomněli, se po 10 minutách sama vypne. :)

Výhody

Použití kohoutkové vody, dostatečná nádobka na velké prádlo či doplňování jednou za dvě/tři menší žehlení. Skvělý pro velkou rozmanitost materiálů bez nutnosti hlídat pořadí žehlení. Vychytaný tvar žehlící plochy.

Nevýhody

Jednoznačně délka přívodního kabelu. Výrobek počítá s tím, že bude sedět na prkně uzpůsobeném pro parní generátor a mající zásuvku. Není to nevýhoda jako taková, jen je dobré s tím u pořízení počítat. Ocenila bych i promyšlenější způsob uloženího přívodního kabelu, protože kabel na páru to má na těle zásobníku vyřešeno perfektně.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Parní generátor

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. až 30 % úspora energie podľa IEC 603311, v porovnaní s FastCare Compact pri max. teplote