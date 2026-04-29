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PerfectCare série 7000 Žehlička s parným generátorom
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PSG7028/30
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EDC UKCA - English (US)
Important Information Manual Philips PerfectCare 7000 Series Steam generator iron
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Ako odstránim vodný kameň z parného generátora Philips?
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