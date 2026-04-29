VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

PerfectCare série 7000 Žehlička s parným generátorom

Podpora

PerfectCare série 7000Žehlička s parným generátorom

PSG7028/30

PerfectCare série 7000 Žehlička s parným generátorom

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

EDC UKCA - English (US)

  • PDF súbor, 470.9 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips PerfectCare 7000 Series Steam generator iron

  • PDF súbor, 424.6 kB
  • 13 March 2026

Najčastejšie otázky

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme