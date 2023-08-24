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Všetky rady

  • Parný generátor, ktorý automaticky naparuje za vás
  • Parný generátor, ktorý automaticky naparuje za vás
  • Parný generátor, ktorý automaticky naparuje za vás
  • Parný generátor, ktorý automaticky naparuje za vás
  • Parný generátor, ktorý automaticky naparuje za vás
  • Parný generátor, ktorý automaticky naparuje za vás
  • Parný generátor, ktorý automaticky naparuje za vás
  • Parný generátor, ktorý automaticky naparuje za vás
  • Parný generátor, ktorý automaticky naparuje za vás
  • Parný generátor, ktorý automaticky naparuje za vás
  • Parný generátor, ktorý automaticky naparuje za vás
  • Parný generátor, ktorý automaticky naparuje za vás
  • Parný generátor, ktorý automaticky naparuje za vás
  • Parný generátor, ktorý automaticky naparuje za vás
  • Parný generátor, ktorý automaticky naparuje za vás
  • Parný generátor, ktorý automaticky naparuje za vás
  • Parný generátor, ktorý automaticky naparuje za vás
  • Parný generátor, ktorý automaticky naparuje za vás

Séria PerfectCare 8000Parný generátor

PSG8040/60

4.7
| (378) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Parný generátor, ktorý automaticky naparuje za vás
Parný generátor PerfectCare série 8000 ponúka žehlenie bez námahy vďaka našej novej technológii snímania pohybu. Umožňuje vertikálne a horizontálne žehlenie s automatickou parou.
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Jednotka v žehlení

Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.

Parný generátor, ktorý automaticky naparuje za vás

  • Inteligentná automatická para

  • Zaručene sa nič nespáli*

  • Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu

  • Ultraľahká žehlička

Žehlite bez námahy s automatickou parou

Žehlite bez námahy s automatickou parou

Zabezpečte si rýchle žehlenie s minimálnou námahou vďaka novej technológii snímača pohybu, ktorá rozpozná, kedy žehličkou pohybujete, a automaticky uvoľní paru.

Mimoriadne výkonná para na účinné odstraňovanie záhybov

Mimoriadne výkonná para na účinné odstraňovanie záhybov

Silné a nepretržité uvoľňovanie pary účinne narovná aj tie najnepoddajnejšie záhyby na najhrubších tkaninách.

Žehliaca plocha SteamGlide Elite na dokonalé kĺzanie

Žehliaca plocha SteamGlide Elite na dokonalé kĺzanie

SteamGlide Elite je naša najlepšia žehliaca plocha. Zaručuje dokonalé kĺzanie a maximálnu odolnosť voči poškriabaniu. Základňa z nehrdzavejúcej ocele je dvakrát tvrdšia než bežná hliníková základňa a naša patentovaná 6-vrstvová povrchová úprava s pokročilou titánovou vrstvou umožňuje jednoduché kĺzanie a rýchlejšie zaručuje požadovaný výsledok.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

378

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

24/08/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Produkt je výborný.

Generátor/žehlička tvarovo umožňuje žehliť aj inak málo dostupné časti oblečenia, je ĺahučká, dá sa žehliť a naparovat vodorovne aj visiace odevy. Objem nádoby na vodu je akurátny. Odporučila by som výrobcovi prikladat do balenia aj rukavicu na ichranu proti pare tak ako pri predchádzajúcich modeloch.

Výhody

Ĺahkosť, tvar umožnujúci zehlit aj inak ťazko dostupne casti oblecenia.

Nevýhody

Silná para, treba byt opatrny s druhou rukou pri obracani a posuvaní zehleneho prádla.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PerfectCare 8000 PSG8030/20 Parný generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PerfectCare 8000 PSG8030/20 Parný generátor

29/06/2023

Slovensko

Slovensko

Parný generátor Philips PerfectCare 8000 Series

Práve som si zakúpil parný generátor. Vyskúšal som ho a musím povedať, žehlí veľmi dobre. Som nadmieru spokojný

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parný generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parný generátor

07/11/2022

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Som velmi spokojná

Parný generátor je vynikajúci a v porovnaní s predchádzajúcim generatorom, tiež Philips, tento vyvíja viac pary a ma účinnejší parný ráz.často používam horizontalne žehlenie.

Výhody

Ľahká žehlička, velmi dobre sa s nou zehlí a vyvíja dostatok pary

Nevýhody

Neviem

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parný generátor

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parný generátor

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pre všetky tkaniny určené na žehlenie