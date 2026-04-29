VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Séria PerfectCare 8000 Parný generátor

Podpora

Séria PerfectCare 8000Parný generátor

PSG8040/60

Séria PerfectCare 8000 Parný generátor

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

EU Declaration of Comformity - English (US)

  • PDF súbor, 637.1 kB
  • 24 March 2026

Common IIB for boiler type PSG_EU9_[20735]_NCN

  • PDF súbor, 3.5 MB
  • 13 March 2026

Najčastejšie otázky

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme