Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Rýchlostný režim
Inteligentná automatická para
Zaručene sa nič nespáli*
Ultraľahká žehlička
Žehlite rýchlejšie s rýchlostným režimami. Žehlička automaticky prispôsobí množstvo pary vašej rýchlosti žehlenia.
Zabezpečte si rýchle žehlenie s minimálnou námahou vďaka novej technológii snímača pohybu, ktorá rozpozná, kedy žehličkou pohybujete, a automaticky uvoľní paru.
Vďaka novej technológii snímania pohybu, ktorá rozpoznáva vaše pohyby v ľubovoľnom smere, automaticky naparujete zavesené odevy, záclony a posteľnú bielizeň bez akejkoľvek námahy.
Ocenenia
4.7
z 5
378
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
TejoTheo
24/08/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Produkt je výborný.
Generátor/žehlička tvarovo umožňuje žehliť aj inak málo dostupné časti oblečenia, je ĺahučká, dá sa žehliť a naparovat vodorovne aj visiace odevy. Objem nádoby na vodu je akurátny. Odporučila by som výrobcovi prikladat do balenia aj rukavicu na ichranu proti pare tak ako pri predchádzajúcich modeloch.
Výhody
Ĺahkosť, tvar umožnujúci zehlit aj inak ťazko dostupne casti oblecenia.
Nevýhody
Silná para, treba byt opatrny s druhou rukou pri obracani a posuvaní zehleneho prádla.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PerfectCare 8000 PSG8030/20 Parný generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PerfectCare 8000 PSG8030/20 Parný generátor
FO001
29/06/2023
Slovensko
Parný generátor Philips PerfectCare 8000 Series
Práve som si zakúpil parný generátor. Vyskúšal som ho a musím povedať, žehlí veľmi dobre. Som nadmieru spokojný
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parný generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parný generátor
Sabulka1
07/11/2022
Slovensko
Overený kupujúci
Som velmi spokojná
Parný generátor je vynikajúci a v porovnaní s predchádzajúcim generatorom, tiež Philips, tento vyvíja viac pary a ma účinnejší parný ráz.často používam horizontalne žehlenie.
Výhody
Ľahká žehlička, velmi dobre sa s nou zehlí a vyvíja dostatok pary
Nevýhody
Neviem
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parný generátor
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parný generátor
Pre všetky tkaniny určené na žehlenie