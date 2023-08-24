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Všetky rady

  • Žehlička, ktorá prispôsobuje množstvo pary rýchlosti žehlenia
  • Žehlička, ktorá prispôsobuje množstvo pary rýchlosti žehlenia
  • Žehlička, ktorá prispôsobuje množstvo pary rýchlosti žehlenia
  • Žehlička, ktorá prispôsobuje množstvo pary rýchlosti žehlenia
  • Žehlička, ktorá prispôsobuje množstvo pary rýchlosti žehlenia
  • Žehlička, ktorá prispôsobuje množstvo pary rýchlosti žehlenia
  • Žehlička, ktorá prispôsobuje množstvo pary rýchlosti žehlenia
  • Žehlička, ktorá prispôsobuje množstvo pary rýchlosti žehlenia
  • Žehlička, ktorá prispôsobuje množstvo pary rýchlosti žehlenia
  • Žehlička, ktorá prispôsobuje množstvo pary rýchlosti žehlenia
  • Žehlička, ktorá prispôsobuje množstvo pary rýchlosti žehlenia
  • Žehlička, ktorá prispôsobuje množstvo pary rýchlosti žehlenia
  • Žehlička, ktorá prispôsobuje množstvo pary rýchlosti žehlenia
  • Žehlička, ktorá prispôsobuje množstvo pary rýchlosti žehlenia
  • Žehlička, ktorá prispôsobuje množstvo pary rýchlosti žehlenia
  • Žehlička, ktorá prispôsobuje množstvo pary rýchlosti žehlenia
  • Žehlička, ktorá prispôsobuje množstvo pary rýchlosti žehlenia
  • Žehlička, ktorá prispôsobuje množstvo pary rýchlosti žehlenia
  • Žehlička, ktorá prispôsobuje množstvo pary rýchlosti žehlenia
  • Žehlička, ktorá prispôsobuje množstvo pary rýchlosti žehlenia
  • Žehlička, ktorá prispôsobuje množstvo pary rýchlosti žehlenia
  • Žehlička, ktorá prispôsobuje množstvo pary rýchlosti žehlenia

Tento produkt už nie je dostupný

Séria PerfectCare 8000Parný generátor

PSG8140/80

4.7
| (378) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Žehlička, ktorá prispôsobuje množstvo pary rýchlosti žehlenia
So žehličkou PerfectCare 8000 Series žehlíte bez námahy vďaka našej novej technológii snímania pohybu. Umožňuje vertikálne aj horizontálne žehlenie s automatickou parou. Rýchlostný režim prispôsobuje množstvo pary rýchlosti žehlenia a zaisťuje ešte rýchlejšie výsledky.
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Jednotka v žehlení

Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.

Žehlička, ktorá prispôsobuje množstvo pary rýchlosti žehlenia

  • Rýchlostný režim

  • Inteligentná automatická para

  • Zaručene sa nič nespáli*

  • Ultraľahká žehlička

Prispôsobuje množstvo pary rýchlosti žehlenia

Prispôsobuje množstvo pary rýchlosti žehlenia

Žehlite rýchlejšie s rýchlostným režimami. Žehlička automaticky prispôsobí množstvo pary vašej rýchlosti žehlenia.

Žehlite bez námahy s automatickou parou

Žehlite bez námahy s automatickou parou

Zabezpečte si rýchle žehlenie s minimálnou námahou vďaka novej technológii snímača pohybu, ktorá rozpozná, kedy žehličkou pohybujete, a automaticky uvoľní paru.

Najnovší snímač pohybu na ľahké použitie vo zvislej polohe

Najnovší snímač pohybu na ľahké použitie vo zvislej polohe

Vďaka novej technológii snímania pohybu, ktorá rozpoznáva vaše pohyby v ľubovoľnom smere, automaticky naparujete zavesené odevy, záclony a posteľnú bielizeň bez akejkoľvek námahy.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

378

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

24/08/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Produkt je výborný.

Generátor/žehlička tvarovo umožňuje žehliť aj inak málo dostupné časti oblečenia, je ĺahučká, dá sa žehliť a naparovat vodorovne aj visiace odevy. Objem nádoby na vodu je akurátny. Odporučila by som výrobcovi prikladat do balenia aj rukavicu na ichranu proti pare tak ako pri predchádzajúcich modeloch.

Výhody

Ĺahkosť, tvar umožnujúci zehlit aj inak ťazko dostupne casti oblecenia.

Nevýhody

Silná para, treba byt opatrny s druhou rukou pri obracani a posuvaní zehleneho prádla.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PerfectCare 8000 PSG8030/20 Parný generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PerfectCare 8000 PSG8030/20 Parný generátor

29/06/2023

Slovensko

Slovensko

Parný generátor Philips PerfectCare 8000 Series

Práve som si zakúpil parný generátor. Vyskúšal som ho a musím povedať, žehlí veľmi dobre. Som nadmieru spokojný

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parný generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parný generátor

07/11/2022

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Som velmi spokojná

Parný generátor je vynikajúci a v porovnaní s predchádzajúcim generatorom, tiež Philips, tento vyvíja viac pary a ma účinnejší parný ráz.často používam horizontalne žehlenie.

Výhody

Ľahká žehlička, velmi dobre sa s nou zehlí a vyvíja dostatok pary

Nevýhody

Neviem

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parný generátor

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parný generátor

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pre všetky tkaniny určené na žehlenie