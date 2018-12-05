Tento produkt už nie je dostupný
Flexibilné hlavy DualPrecision
50 min bezšn. použitia/1 hod. nabíjania
Výklopný zastrihávač
Čepele DualPrecision pohodlne oholia dlhé chĺpky aj krátke strnisko. 1. drážky ostrihajú dlhé chĺpky. 2. otvory oholia strnisko.
Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku pre hladšie oholenie.
Prvá čepeľ nadvihne každý chĺpok, zatiaľ čo druhá čepeľ ho jemne odreže pod úrovňou pokožky, aby ste dosiahli skutočne hladké oholenie.
4.6
z 5
66
Recenzie
92%
Odporúča tento produkt
Winer
05/12/2018
Slovensko
Holiaci strojček dobre holí
Tento holiaci strojček dobre holí a dlhodobo som s ním spokojný.Ako zatiaľ so všetkými výrobkami Phillips,ktoré používam.Ďakujem Philipsu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrický strojček na suché holenie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrický strojček na suché holenie
Spokojený
25/01/2018
Česká republika
Tradičně kvalitní výrobek
Starý strojek Philips mám cca 17 let a stále ještě funguje a holí. To svědčí o velké kvalitě. Proto jsem chtěl znova Philips.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Holicí strojek pro suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Holicí strojek pro suché holení
Herman
26/01/2017
Česká republika
Overený kupujúci
Produkt naplnil má očekávání
Po 12 letech mi přestal fungovat Philips HQ480 a volba o novém strojku padla právě na tento produkt. S holicím strojkem jsem při denodenním používání nadmíru spokojen a to jak s kvalitou holení tak i s rychlostí, kdy potřebuji k oholení snad jen třetinu času oproti holení původním strojkem. Zatím si zvykám na čistění strojku oplachováním vodou, mám obavy, aby tím nedošlo k poničení vnitřku strojku.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Holicí strojek pro suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Holicí strojek pro suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025