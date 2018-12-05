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  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
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  • DualPrecision
  • DualPrecision
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  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 5000 PowerTouchElektrický strojček na suché holenie

PT860/16

4.6
| (66) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt
DualPrecision
S holiacim strojčekom Philips PowerTouch vždy rýchlo preletíte svojou rannou rutinou. Teraz s dlhším výkonom na jedno nabitie, plne umývateľnými hlavami a čepeľami DualPrecision, ktoré vám zaručia hygienickejšie holenie. So strojčekom PowerTouch bude ranné holenie vždy hračkou.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Zachytí viac fúzov

DualPrecision

  • Flexibilné hlavy DualPrecision

  • 50 min bezšn. použitia/1 hod. nabíjania

  • Výklopný zastrihávač

Hlavy DualPrecision oholia dlhé fúzy i krátke strnisko

Hlavy DualPrecision oholia dlhé fúzy i krátke strnisko

Čepele DualPrecision pohodlne oholia dlhé chĺpky aj krátke strnisko. 1. drážky ostrihajú dlhé chĺpky. 2. otvory oholia strnisko.

Flex & Float sa prispôsobia tvári a krku

Flex & Float sa prispôsobia tvári a krku

Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku pre hladšie oholenie.

Čepele Super Lift & Cut nadvihnú chĺpky pre ešte hladšie oholenie

Čepele Super Lift & Cut nadvihnú chĺpky pre ešte hladšie oholenie

Prvá čepeľ nadvihne každý chĺpok, zatiaľ čo druhá čepeľ ho jemne odreže pod úrovňou pokožky, aby ste dosiahli skutočne hladké oholenie.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

66

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

2

05/12/2018

Slovensko

Slovensko

Holiaci strojček dobre holí

Tento holiaci strojček dobre holí a dlhodobo som s ním spokojný.Ako zatiaľ so všetkými výrobkami Phillips,ktoré používam.Ďakujem Philipsu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrický strojček na suché holenie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrický strojček na suché holenie

25/01/2018

Česká republika

Česká republika

Tradičně kvalitní výrobek

Starý strojek Philips mám cca 17 let a stále ještě funguje a holí. To svědčí o velké kvalitě. Proto jsem chtěl znova Philips.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Holicí strojek pro suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Holicí strojek pro suché holení

26/01/2017

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Produkt naplnil má očekávání

Po 12 letech mi přestal fungovat Philips HQ480 a volba o novém strojku padla právě na tento produkt. S holicím strojkem jsem při denodenním používání nadmíru spokojen a to jak s kvalitou holení tak i s rychlostí, kdy potřebuji k oholení snad jen třetinu času oproti holení původním strojkem. Zatím si zvykám na čistění strojku oplachováním vodou, mám obavy, aby tím nedošlo k poničení vnitřku strojku.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Holicí strojek pro suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Holicí strojek pro suché holení

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 