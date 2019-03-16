VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Vytvorte účes celej svojej rodine
  • Vytvorte účes celej svojej rodine
  • Vytvorte účes celej svojej rodine
  • Vytvorte účes celej svojej rodine
  • Vytvorte účes celej svojej rodine
  • Vytvorte účes celej svojej rodine
  • Vytvorte účes celej svojej rodine
  • Vytvorte účes celej svojej rodine
  • Vytvorte účes celej svojej rodine
  • Vytvorte účes celej svojej rodine
  • Vytvorte účes celej svojej rodine
  • Vytvorte účes celej svojej rodine
  • Vytvorte účes celej svojej rodine
  • Vytvorte účes celej svojej rodine
  • Vytvorte účes celej svojej rodine
  • Vytvorte účes celej svojej rodine

Tento produkt už nie je dostupný

Zastrihávač vlasov

QC5115/15

4.7
| (674) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Vytvorte účes celej svojej rodine
Strihanie vlasov členov vašej rodiny ešte nikdy nebolo jednoduchšie. Tento zastrihávač ponúka výkonný, no mimoriadne tichý motor, ergonomický tvar s nízkou hmotnosťou, ako aj čepele a hrebeňové nástavce šetrné k pokožke – pre najlepšie výsledky pri strihaní vlasov u detí aj dospelých.
Zobraziť všetky výhody

The world's most preferred electric male grooming brand1

pomocou nášho tichého strihača určeného pre dospelých i deti

Vytvorte účes celej svojej rodine

  • Čepele z nehrdzavejúcej ocele

  • 11 nastavení dĺžky

  • Použitie na sieť

Prispôsobuje sa rôznym nastaveniam dĺžky

Prispôsobuje sa rôznym nastaveniam dĺžky

Skráťte si vlasy na dĺžku presne podľa svojich predstáv. Vyberte si jedno z 11 nastavení dĺžky v rozsahu 3 mm až 21 mm s prírastkom po 2 mm alebo nadstavec odstráňte a dosiahnite 0,5 mm zostrih.

Tichý a vysoký výkon

Tichý a vysoký výkon

Strihače vlasov Philips pre celú rodinu ponúkajú dokonalý a ničím nerušený výkon. Ich plynulý motor má vysokú výkonnosť a znížené vibrácie pre zastrihávanie bez zbytočného hluku.

Zaoblené hrebeňové nadstavce predchádzajú ťahaniu a podráždeniu.

Zaoblené hrebeňové nadstavce predchádzajú ťahaniu a podráždeniu.

Čepele a hrebeňové nadstavce tohoto strihača vlasov majú zaoblené hrany a poskytujú tak bezpečné a hladké ostrihanie.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image AWARD-612375

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

674

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

16/03/2019

Slovensko

Slovensko

the best off

aj napriek zakazu raz premastene cepele a roky funguje.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 QC5120 Strihač vlasov

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 QC5120 Strihač vlasov

21/09/2017

Slovensko

Slovensko

Jednoduchý a lacný

Jednoduchý, lacný a elegantný výrobok, so všetkým potrebným príslušenstvom. Výkonom neoslní ale pre domáce potreby úplne dostačujúci. Konštrukcia nie veľmi pevná, takže neodolá väčšiemu tlaku či nárazu. V tejto cenovej kategórie však nerozbitnosť nemožno očakávať.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre QC5115/15 Zastrihávač vlasov

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre QC5115/15 Zastrihávač vlasov

17/12/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Zastřihovač akorát do ruky

Zastřihovač se výborně drží v ruce a cena je přijatelná.

Výhody

Dobrý tvar.

Nevýhody

Nejsou.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre QC5115/15 Zastřihovač vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre QC5115/15 Zastřihovač vlasů

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 