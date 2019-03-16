Tento produkt už nie je dostupný
Čepele z nehrdzavejúcej ocele
11 nastavení dĺžky
Použitie na sieť
Skráťte si vlasy na dĺžku presne podľa svojich predstáv. Vyberte si jedno z 11 nastavení dĺžky v rozsahu 3 mm až 21 mm s prírastkom po 2 mm alebo nadstavec odstráňte a dosiahnite 0,5 mm zostrih.
Strihače vlasov Philips pre celú rodinu ponúkajú dokonalý a ničím nerušený výkon. Ich plynulý motor má vysokú výkonnosť a znížené vibrácie pre zastrihávanie bez zbytočného hluku.
Čepele a hrebeňové nadstavce tohoto strihača vlasov majú zaoblené hrany a poskytujú tak bezpečné a hladké ostrihanie.
Ocenenia
4.7
z 5
674
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
sivco
16/03/2019
Slovensko
the best off
aj napriek zakazu raz premastene cepele a roky funguje.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 QC5120 Strihač vlasov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 QC5120 Strihač vlasov
Peter128
21/09/2017
Slovensko
Jednoduchý a lacný
Jednoduchý, lacný a elegantný výrobok, so všetkým potrebným príslušenstvom. Výkonom neoslní ale pre domáce potreby úplne dostačujúci. Konštrukcia nie veľmi pevná, takže neodolá väčšiemu tlaku či nárazu. V tejto cenovej kategórie však nerozbitnosť nemožno očakávať.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre QC5115/15 Zastrihávač vlasov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre QC5115/15 Zastrihávač vlasov
Omas
17/12/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Zastřihovač akorát do ruky
Zastřihovač se výborně drží v ruce a cena je přijatelná.
Výhody
Dobrý tvar.
Nevýhody
Nejsou.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre QC5115/15 Zastřihovač vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre QC5115/15 Zastřihovač vlasů
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