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Tento produkt už nie je dostupný
QG3150/30
Dokonalá viditeľnosť, maximálna presnosť
Revolučná technológia MicroBlade je navrhnutá tak, aby vám poskytla nebývalú presnosť pri vytváraní presne želaného vzhľadu.
Plus
7 v 1
Dodávaný sortiment nástavcov vám umožní formovať, udržiavať a tvarovať vlasy a/alebo ochlpenie tváre podľa vašich predstáv.
Revolučná technológia MicroBlade je navrhnutá tak, aby vám poskytla nebývalú presnosť pri vytváraní presne želaného vzhľadu.
Tvrdené samoostriace oceľové čepele Inox sú ostrejšie ako titán*.
5.0
z 5
1
Recenzia
Clip
04/07/2019
Україна
Отличный стайлер для всего тела.
Пользуюсь регулярно. Богатый набор насадок. Автономность за счет аккумулятора. Не знаю, что бы без него делал.
Táto recenzia bola vytvorená pre QG3150 Набір для підстригання
Táto recenzia bola vytvorená pre QG3150 Набір для підстригання