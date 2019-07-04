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Tento produkt už nie je dostupný

Multigroom series 3000Súprava na úpravu chĺpkov

QG3150/30

5

| (1) Recenzia

Dokonalá viditeľnosť, maximálna presnosť

Revolučná technológia MicroBlade je navrhnutá tak, aby vám poskytla nebývalú presnosť pri vytváraní presne želaného vzhľadu.

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Dokonalá viditeľnosť, maximálna presnosť

  • Plus

  • 7 v 1

7 nástavcov pre neobmedzené možnosti tvarovania

7 nástavcov pre neobmedzené možnosti tvarovania

Dodávaný sortiment nástavcov vám umožní formovať, udržiavať a tvarovať vlasy a/alebo ochlpenie tváre podľa vašich predstáv.

Technológia MicroBlade pre bezkonkurenčnú presnosť

Technológia MicroBlade pre bezkonkurenčnú presnosť

Revolučná technológia MicroBlade je navrhnutá tak, aby vám poskytla nebývalú presnosť pri vytváraní presne želaného vzhľadu.

Ostrejšie ako titán*: tvrdené oceľové čepele pre dlhú životnosť

Ostrejšie ako titán*: tvrdené oceľové čepele pre dlhú životnosť

Tvrdené samoostriace oceľové čepele Inox sú ostrejšie ako titán*.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Отличный стайлер для всего тела.

Пользуюсь регулярно. Богатый набор насадок. Автономность за счет аккумулятора. Не знаю, что бы без него делал.

Táto recenzia bola vytvorená pre QG3150 Набір для підстригання

Táto recenzia bola vytvorená pre QG3150 Набір для підстригання

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