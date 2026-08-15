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Všetky rady

  • Bezkonkurenčná ochrana pokožky v intímnych oblastiach
  • Bezkonkurenčná ochrana pokožky v intímnych oblastiach
  • Bezkonkurenčná ochrana pokožky v intímnych oblastiach
  • Bezkonkurenčná ochrana pokožky v intímnych oblastiach
  • Bezkonkurenčná ochrana pokožky v intímnych oblastiach
  • Bezkonkurenčná ochrana pokožky v intímnych oblastiach
  • Bezkonkurenčná ochrana pokožky v intímnych oblastiach
  • Bezkonkurenčná ochrana pokožky v intímnych oblastiach
  • Bezkonkurenčná ochrana pokožky v intímnych oblastiach
  • Bezkonkurenčná ochrana pokožky v intímnych oblastiach
  • Bezkonkurenčná ochrana pokožky v intímnych oblastiach
  • Bezkonkurenčná ochrana pokožky v intímnych oblastiach
  • Bezkonkurenčná ochrana pokožky v intímnych oblastiach
  • Bezkonkurenčná ochrana pokožky v intímnych oblastiach
  • Bezkonkurenčná ochrana pokožky v intímnych oblastiach
  • Bezkonkurenčná ochrana pokožky v intímnych oblastiach
  • Bezkonkurenčná ochrana pokožky v intímnych oblastiach
  • Bezkonkurenčná ochrana pokožky v intímnych oblastiach

OneBlade IntimateČepeľ SkinProtect

QP229/50

4.4

| (320) Recenzie | 88% Odporúča tento produkt

Bezkonkurenčná ochrana pokožky v intímnych oblastiach

Čepeľ Philips OneBlade Intimate je navrhnutá na šetrné holenie citlivých partií. Jej jedinečný chránič pokožky poskytuje väčší pocit istoty pri úprave intímnych partií.

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Philips OneBlade - voľba č.1 v oblasti elektrického zastrihovania1

Kompatibilné produkty
OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/30

OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/20

OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/22

OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/28

Na intímne partie

Bezkonkurenčná ochrana pokožky v intímnych oblastiach

  • Na intímne partie

  • 2 x čepeľ SkinProtect

  • Kompatibilita s rukoväťami OneBlade

  • Každá čepeľ má životnosť až 4 mesiace**

Zastriháva chĺpky, neničí vaše sebavedomie

Zastriháva chĺpky, neničí vaše sebavedomie

Jedinečná technológia OneBlade je navrhnutá tak, aby bolo upravovanie jednoduché. Jej rýchlo kmitajúci strihač (12 000x/min) si rýchlo a efektívne poradí s chĺpkami, či už pri zastrihávaní strniska, tvarovaní brady alebo holení intímnych partií.

Dodatočná ochrana citlivých oblastí

Dodatočná ochrana citlivých oblastí

Čepeľ OneBlade SkinProtect poskytuje dodatočnú istotu tam, kde to najviac potrebujete. Jej ochranný dizajn kopíruje každú krivku a roh citlivých oblastí, ako sú podpazušie a intímne oblasti, bez toho, aby sa dostala príliš blízko. Je navrhnutá tak, aby bola úprava s vaším holiacim strojčekom na intímne oblasti pohodlná.

Čepele navrhnuté tak, aby vydržali*, jednoduchá výmena

Čepele navrhnuté tak, aby vydržali*, jednoduchá výmena

Odolné čepele z nehrdzavejúcej ocele zariadenia OneBlade sú navrhnuté tak, aby si dlho zachovali ostrosť. Na dosiahnutie najlepších výsledkov vymeňte čepeľ každé 4 mesiace*.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

320

Recenzie

88%

Odporúča tento produkt

15/08/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Funguje bez problémů - potřeba náhradních bitů. Toť vše. Zima

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP250/50 Náhradní břit

Date of Use 2026-08-14

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP250/50 Náhradní břit

Date of Use 2026-08-14

22/04/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

One blade

S výrobkem jsem naprosto spokojen,funguje,jak bylo prezentováno.

Výhody

Pohodlné používání

Nevýhody

-

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP250/50 Náhradní břit

Date of Use 2026-04-05

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP250/50 Náhradní břit

Date of Use 2026-04-05

13/01/2026

Česká republika

Česká republika

Břity

Vyzkoušel jsem spoustu holících strojků, ale vždy jsem měl podrážděnou kůži na krku, břity One Blade jsou super a bez podrážděnou. Doporučuji..

Výhody

Super holení...

Nevýhody

Musí se stále dokupovat...

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP240/50 Náhradní břit

Date of Use 2024-01-13

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP240/50 Náhradní břit

Date of Use 2024-01-13

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024 

  1. Na dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.

  2. Recyklovateľné obaly na báze papiera