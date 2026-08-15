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Bezkonkurenčná ochrana pokožky v intímnych oblastiach
Čepeľ Philips OneBlade Intimate je navrhnutá na šetrné holenie citlivých partií. Jej jedinečný chránič pokožky poskytuje väčší pocit istoty pri úprave intímnych partií.
Na intímne partie
2 x čepeľ SkinProtect
Kompatibilita s rukoväťami OneBlade
Každá čepeľ má životnosť až 4 mesiace**
Jedinečná technológia OneBlade je navrhnutá tak, aby bolo upravovanie jednoduché. Jej rýchlo kmitajúci strihač (12 000x/min) si rýchlo a efektívne poradí s chĺpkami, či už pri zastrihávaní strniska, tvarovaní brady alebo holení intímnych partií.
Čepeľ OneBlade SkinProtect poskytuje dodatočnú istotu tam, kde to najviac potrebujete. Jej ochranný dizajn kopíruje každú krivku a roh citlivých oblastí, ako sú podpazušie a intímne oblasti, bez toho, aby sa dostala príliš blízko. Je navrhnutá tak, aby bola úprava s vaším holiacim strojčekom na intímne oblasti pohodlná.
Odolné čepele z nehrdzavejúcej ocele zariadenia OneBlade sú navrhnuté tak, aby si dlho zachovali ostrosť. Na dosiahnutie najlepších výsledkov vymeňte čepeľ každé 4 mesiace*.
4.4
z 5
320
Recenzie
88%
Odporúča tento produkt
Frazim
15/08/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Funguje bez problémů - potřeba náhradních bitů. Toť vše. Zima
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP250/50 Náhradní břit
Date of Use 2026-08-14
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP250/50 Náhradní břit
Date of Use 2026-08-14
Sokol 66
22/04/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
One blade
S výrobkem jsem naprosto spokojen,funguje,jak bylo prezentováno.
Výhody
Pohodlné používání
Nevýhody
-
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP250/50 Náhradní břit
Date of Use 2026-04-05
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP250/50 Náhradní břit
Date of Use 2026-04-05
Jerrry
13/01/2026
Česká republika
Břity
Vyzkoušel jsem spoustu holících strojků, ale vždy jsem měl podrážděnou kůži na krku, břity One Blade jsou super a bez podrážděnou. Doporučuji..
Výhody
Super holení...
Nevýhody
Musí se stále dokupovat...
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP240/50 Náhradní břit
Date of Use 2024-01-13
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP240/50 Náhradní břit
Date of Use 2024-01-13
Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024
Na dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.
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