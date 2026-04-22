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Všetky rady

  • Zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky

OneBladeNáhradná čepeľ

QP240/50

4.5
| (312) Recenzie | 90% Odporúča tento produkt
Zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
Dvojitý systém ochrany: klzká povrchová vrstva čepele v kombinácii so zaoblenými hrotmi umožňuje zjednodušuje a pohodlnejšie holenie. Táto technológia holenia sa tiež vyznačuje rýchlo kmitajúcim strihačom, ktorý si poradí s chĺpkami akejkoľvek dĺžky. Čepele sú kompatibilné so všetkými modelmi OneBlade.
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Philips OneBlade - voľba č.1 v oblasti elektrického zastrihovania1

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Nemilosrdný k chĺpkom, jemný k pokožke

Zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky

  • Zastrihuje, tvaruje a holí

  • 4 x originál

  • Kompatibilná s rúčkami OneBlade

  • Čepeľ z nehrdzavejúcej ocele, ktorá vydrží až 4 mesiace používania* pre dlhotrvajúci pocit sviežosti

Jedinečná technológia OneBlade

Jedinečná technológia OneBlade

Philips OneBlade je nový revolučný hybridný holiaci strojček, ktorý dokáže zastrihávať, holiť a vytvárať čisté línie na akejkoľvek dĺžke fúzov. Vďaka duálnemu systému ochrany – s povrchovou vrstvou čepele v kombinácii so zaoblenými hrotmi – je holenie jednoduchšie a pohodlnejšie. Táto technológia holenia je zároveň vybavená rýchlo kmitajúcim strihačom, ktorý si poradí s fúzmi akejkoľvek dĺžky.

Kompatibilná s rúčkami OneBlade

Kompatibilná s rúčkami OneBlade

Kompatibilné s modelmi OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) a OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Čepeľ, ktorá sa len tak ľahko neopotrebuje

Čepeľ, ktorá sa len tak ľahko neopotrebuje

Odolná čepeľ z nehrdzavejúcej ocele, ktorá vydrží až 4 mesiace používania* pre dlhotrvajúci pocit sviežosti. Keď sa na čepeli zobrazí ikona výmeny (ikona vysunutia), jej výkon už nemusí byť optimálny a mali by ste zvážiť výmenu čepele pre ten najlepší zážitok z holenia

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

312

Recenzie

90%

Odporúča tento produkt

22/04/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

One blade

S výrobkem jsem naprosto spokojen,funguje,jak bylo prezentováno.

Výhody

Pohodlné používání

Nevýhody

-

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP250/50 Náhradní břit

Date of Use 2026-04-05

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP250/50 Náhradní břit

Date of Use 2026-04-05

13/01/2026

Česká republika

Česká republika

Břity

Vyzkoušel jsem spoustu holících strojků, ale vždy jsem měl podrážděnou kůži na krku, břity One Blade jsou super a bez podrážděnou. Doporučuji..

Výhody

Super holení...

Nevýhody

Musí se stále dokupovat...

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP240/50 Náhradní břit

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP240/50 Náhradní břit

03/01/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Kvalitní

Precizně a šetrně holí, kvalitní, lehký do ruky, manipulace výborná

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP240/50 Náhradní břit

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP240/50 Náhradní břit

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024 

  1. Na dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.