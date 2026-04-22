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Zastrihuje, tvaruje a holí
4 x originál
Kompatibilná s rúčkami OneBlade
Čepeľ z nehrdzavejúcej ocele, ktorá vydrží až 4 mesiace používania* pre dlhotrvajúci pocit sviežosti
Philips OneBlade je nový revolučný hybridný holiaci strojček, ktorý dokáže zastrihávať, holiť a vytvárať čisté línie na akejkoľvek dĺžke fúzov. Vďaka duálnemu systému ochrany – s povrchovou vrstvou čepele v kombinácii so zaoblenými hrotmi – je holenie jednoduchšie a pohodlnejšie. Táto technológia holenia je zároveň vybavená rýchlo kmitajúcim strihačom, ktorý si poradí s fúzmi akejkoľvek dĺžky.
Kompatibilné s modelmi OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) a OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Odolná čepeľ z nehrdzavejúcej ocele, ktorá vydrží až 4 mesiace používania* pre dlhotrvajúci pocit sviežosti. Keď sa na čepeli zobrazí ikona výmeny (ikona vysunutia), jej výkon už nemusí byť optimálny a mali by ste zvážiť výmenu čepele pre ten najlepší zážitok z holenia
4.5
z 5
312
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
Sokol 66
22/04/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
One blade
S výrobkem jsem naprosto spokojen,funguje,jak bylo prezentováno.
Výhody
Pohodlné používání
Nevýhody
-
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP250/50 Náhradní břit
Date of Use 2026-04-05
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP250/50 Náhradní břit
Date of Use 2026-04-05
Jerrry
13/01/2026
Česká republika
Břity
Vyzkoušel jsem spoustu holících strojků, ale vždy jsem měl podrážděnou kůži na krku, břity One Blade jsou super a bez podrážděnou. Doporučuji..
Výhody
Super holení...
Nevýhody
Musí se stále dokupovat...
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP240/50 Náhradní břit
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP240/50 Náhradní břit
Kabrňák
03/01/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Kvalitní
Precizně a šetrně holí, kvalitní, lehký do ruky, manipulace výborná
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP240/50 Náhradní břit
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP240/50 Náhradní břit
Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024
Na dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.