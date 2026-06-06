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Všetky rady

  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky

OneBlade 360 with ConnectivityFace + Body

QP4631/65

4.6
| (3078) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt
Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
S novým holiacim strojčekom OneBlade 360 je zastrihávanie, úprava kontúr a holenie akokoľvek dlhých chĺpkov bez námahy. Jednoducho ohoľte a ostrihajte aj tie najmenej prístupné miesta menším počtom* ťahov. Zabudnite na potrebu viacerých krokov a nástrojov. OneBlade to zvládne všetko.
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Predĺžená záruka +3 roky

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Philips OneBlade - voľba č.1 v oblasti elektrického zastrihovania1

Nemilosrdný k chĺpkom, jemný k pokožke

Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky

  • Zastrih., vytváranie línií a holenie

  • 360 čepeľ

  • Nastaviteľný hrebeňový nadstavec 5 v 1

  • Personalizovaný zážitok s pripojením

Jedinečná technológia OneBlade

Jedinečná technológia OneBlade

Philips OneBlade má revolučnú technológiu navrhnutú na holenie a strihanie v oblasti tváre. Dokáže holiť fúzy akejkoľvek dĺžky. Vďaka duálnemu systému ochrany pokožky s povrchovou vrstvou v kombinácii so zaoblenými hrotmi je holenie jednoduchšie a zanecháva príjemnejší pocit na pokožke. Táto technológia holenia je zároveň vybavená rýchlo kmitajúcim strihačom (12 000-krát za minútu), ktorý je výnimočne efektívny dokonca aj pri holení dlhších fúzov.

Inovatívna 360 čepeľ

Inovatívna 360 čepeľ

Inovatívna 360 čepeľ sa ohýba do každého smeru a prispôsobí sa črtám vašej tváre. Dizajn umožňuje nepretržitú kontrolu a kontakt s pokožkou. Jednoduché zastrihávanie a holenie ťažko dostupných miest pár ťahmi a skvelým pocitom komfortu.

Nastaviteľný hrebeňový nástavec 5 v 1

Nastaviteľný hrebeňový nástavec 5 v 1

Jedinečný dizajn otvorenej hrebeňovej lišty na efektívne zastrihávanie bez upchania a prerušenia vašej činnosti, dokonca aj na dlhú a hustú bradu.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

3078

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

06/06/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Maximálna spokojnosť na problémovú pleť

Keďže mám problémovú pleť, holiť som sa mohol len elekt.strojčekom. Objednal som si najlacnejšiu verziu tohto produktu. Konečne sa môžem holiť ako žiletkou a neporežem sa, tvár oholí do hladka rýchlo a šetrne. Jednoducho veľká spokojnosť. Odporúčam všetkým.

Výhody

Jemné k pokožke, rýchle holenie. Prvá reklama ktorá nezavádza

Nevýhody

Asi cena.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár

Date of Use 2026-05-24

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár

Date of Use 2026-05-24

18/09/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Výborné

Prístroj robí presne to, čo má. Používam ho na holenie. Holenie je dosť nakrátko, nedoškriabe kožu, poznať to hlavne na krku.

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár

29/12/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Skvelý produkt

Veľmi dobrý produkt a páči sa mi appka že sa pozrieť stav batérie.

Výhody

Aplikácia

Nevýhody

Neviem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024 

  1. V porovn. s predch. modelom QP210

  2. Na dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.