Predĺžená záruka +3 roky
Zastrih., vytváranie línií a holenie
360 čepeľ
Nastaviteľný hrebeňový nadstavec 5 v 1
Personalizovaný zážitok s pripojením
Philips OneBlade má revolučnú technológiu navrhnutú na holenie a strihanie v oblasti tváre. Dokáže holiť fúzy akejkoľvek dĺžky. Vďaka duálnemu systému ochrany pokožky s povrchovou vrstvou v kombinácii so zaoblenými hrotmi je holenie jednoduchšie a zanecháva príjemnejší pocit na pokožke. Táto technológia holenia je zároveň vybavená rýchlo kmitajúcim strihačom (12 000-krát za minútu), ktorý je výnimočne efektívny dokonca aj pri holení dlhších fúzov.
Inovatívna 360 čepeľ sa ohýba do každého smeru a prispôsobí sa črtám vašej tváre. Dizajn umožňuje nepretržitú kontrolu a kontakt s pokožkou. Jednoduché zastrihávanie a holenie ťažko dostupných miest pár ťahmi a skvelým pocitom komfortu.
Jedinečný dizajn otvorenej hrebeňovej lišty na efektívne zastrihávanie bez upchania a prerušenia vašej činnosti, dokonca aj na dlhú a hustú bradu.
4.6
z 5
3078
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Bogyi2022
06/06/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Maximálna spokojnosť na problémovú pleť
Keďže mám problémovú pleť, holiť som sa mohol len elekt.strojčekom. Objednal som si najlacnejšiu verziu tohto produktu. Konečne sa môžem holiť ako žiletkou a neporežem sa, tvár oholí do hladka rýchlo a šetrne. Jednoducho veľká spokojnosť. Odporúčam všetkým.
Výhody
Jemné k pokožke, rýchle holenie. Prvá reklama ktorá nezavádza
Nevýhody
Asi cena.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
Date of Use 2026-05-24
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
Date of Use 2026-05-24
PeterČe54
18/09/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Výborné
Prístroj robí presne to, čo má. Používam ho na holenie. Holenie je dosť nakrátko, nedoškriabe kožu, poznať to hlavne na krku.
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
29/12/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Skvelý produkt
Veľmi dobrý produkt a páči sa mi appka že sa pozrieť stav batérie.
Výhody
Aplikácia
Nevýhody
Neviem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024
V porovn. s predch. modelom QP210
Na dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.