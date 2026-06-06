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Všetky rady

  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky

OneBlade360  náhradná čepeľ

QP420/50

4.6
| (3078) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt
Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
Inovatívna 360 čepeľ sa ohýba do každého smeru a prispôsobí sa črtám vašej tváre. Dizajn umožňuje nepretržitú kontrolu a kontakt s pokožkou. Jednoduché zastrihávanie a holenie ťažko dostupných miest pár ťahmi a so skvelým pocitom komfortu. Čepele sú kompatibilné so všetkými modelmi OneBlade.
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Philips OneBlade - voľba č.1 v oblasti elektrického zastrihovania1

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Nemilosrdný k chĺpkom, jemný k pokožke

Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky

  • Zastrihuje, tvaruje a holí

  • 2 x 360 čepeľ

  • Recyklovateľné papierové balenie**

  • Čepeľ má životnosť až 4 mesiace*

Jedinečná technológia OneBlade

Jedinečná technológia OneBlade

Philips OneBlade je nový revolučný hybridný holiaci strojček, ktorý dokáže zastrihávať, holiť a vytvárať čisté línie na akejkoľvek dĺžke fúzov. Vďaka duálnemu systému ochrany – s povrchovou vrstvou čepele v kombinácii so zaoblenými hrotmi – je holenie jednoduchšie a pohodlnejšie. Táto technológia holenia je zároveň vybavená rýchlo kmitajúcim strihačom, ktorý si poradí s fúzmi akejkoľvek dĺžky.

Kompatibilná so všetkými rúčkami OneBlade

Kompatibilná so všetkými rúčkami OneBlade

Kompatibilné so všetkými výrobkami OneBlade: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x).

Čepeľ, ktorá sa len tak ľahko neopotrebuje

Čepeľ, ktorá sa len tak ľahko neopotrebuje

Odolná čepeľ z nehrdzavejúcej ocele, ktorá vydrží až 4 mesiace používania* a zaistí dlhotrvajúci pocit sviežosti. Keď sa na čepeli zobrazí ikona výmeny (ikona vysunutia), jej výkon už nemusí byť optimálny a mali by ste zvážiť výmenu čepele s cieľom zaistiť ten najlepší zážitok z holenia.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

3078

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

06/06/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Maximálna spokojnosť na problémovú pleť

Keďže mám problémovú pleť, holiť som sa mohol len elekt.strojčekom. Objednal som si najlacnejšiu verziu tohto produktu. Konečne sa môžem holiť ako žiletkou a neporežem sa, tvár oholí do hladka rýchlo a šetrne. Jednoducho veľká spokojnosť. Odporúčam všetkým.

Výhody

Jemné k pokožke, rýchle holenie. Prvá reklama ktorá nezavádza

Nevýhody

Asi cena.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár

Date of Use 2026-05-24

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár

Date of Use 2026-05-24

18/09/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Výborné

Prístroj robí presne to, čo má. Používam ho na holenie. Holenie je dosť nakrátko, nedoškriabe kožu, poznať to hlavne na krku.

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár

29/12/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Skvelý produkt

Veľmi dobrý produkt a páči sa mi appka že sa pozrieť stav batérie.

Výhody

Aplikácia

Nevýhody

Neviem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024 

  1. Na dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.

  2. Kde na to existuje infraštruktúra