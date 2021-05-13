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Tento produkt už nie je dostupný
Zastrihuje, tvaruje a holí
1 x originálna čepeľ na telo a 1 súprava na telo
Kompatibilná so všetkými rúčkami OneBlade
Čepeľ z nehrdzavejúcej ocele, ktorá vydrží až 4 mesiace používania* pre dlhotrvajúci pocit sviežosti
Philips OneBlade je nový revolučný hybridný holiaci strojček, ktorý dokáže zastrihávať, holiť a vytvárať čisté línie na akejkoľvek dĺžke fúzov. Vďaka duálnemu systému ochrany, s povrchovou vrstvou čepele v kombinácii so zaoblenými hrotmi, je holenie jednoduchšie a pohodlnejšie. Táto technológia holenia je zároveň vybavená rýchlo kmitajúcim strihačom, ktorý si poradí s fúzmi akejkoľvek dĺžky.
Kompatibilné s modelmi OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) a OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Odolná čepeľ z nehrdzavejúcej ocele, ktorá vydrží až 4 mesiace používania* pre dlhotrvajúci pocit sviežosti. Keď sa na čepeli zobrazí ikona výmeny (ikona vysunutia), jej výkon už nemusí byť optimálny a mali by ste zvážiť výmenu čepele pre ten najlepší zážitok z holenia
4.6
z 5
74
Recenzie
92%
Odporúča tento produkt
Rastislav
13/05/2021
Slovensko
Je to super mašinka.
Mám ho už viac ako 2roky, prvú čepeľ som menil teraz nedávno to znamená že mi vydržala skoro 2roky pri holení cca 1x týždenne.
Výhody
Veľmi dlhá výdrž batérie
Nevýhody
Žiadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP620/50 Sada Tvár + Telo
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP620/50 Sada Tvár + Telo
Vlado898998
23/03/2021
Slovensko
Zamestnanec spoločnosti Philips
Fajn vec
[Employee of philipsglobal] Super, všetko mi pači, holi bez podraždenia a pleť vyzera fajn po nej
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP620/50 Sada Tvár + Telo
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP620/50 Sada Tvár + Telo
Vendelin
05/08/2022
Česká republika
Zamestnanec spoločnosti Philips
Je to perfektni vec, setri cas a holi krasne.
[Employee of philipsglobal] Perfektne oholi. Je to dobra vec vrele doporucuci.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP620/50 Sada Tvář + Tělo
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP620/50 Sada Tvář + Tělo
Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024
Každá čepeľ má životnosť až 4 mesiace – pre dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.