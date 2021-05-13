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  • Zastriháva, tvaruje a holí fúzy akejkoľvek dĺžky
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  • Zastriháva, tvaruje a holí fúzy akejkoľvek dĺžky
  • Zastriháva, tvaruje a holí fúzy akejkoľvek dĺžky
  • Zastriháva, tvaruje a holí fúzy akejkoľvek dĺžky
  • Zastriháva, tvaruje a holí fúzy akejkoľvek dĺžky
  • Zastriháva, tvaruje a holí fúzy akejkoľvek dĺžky
  • Zastriháva, tvaruje a holí fúzy akejkoľvek dĺžky
  • Zastriháva, tvaruje a holí fúzy akejkoľvek dĺžky
  • Zastriháva, tvaruje a holí fúzy akejkoľvek dĺžky
  • Zastriháva, tvaruje a holí fúzy akejkoľvek dĺžky
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Zastriháva, tvaruje a holí fúzy akejkoľvek dĺžky
  • Zastriháva, tvaruje a holí fúzy akejkoľvek dĺžky
  • Zastriháva, tvaruje a holí fúzy akejkoľvek dĺžky
  • Zastriháva, tvaruje a holí fúzy akejkoľvek dĺžky
  • Zastriháva, tvaruje a holí fúzy akejkoľvek dĺžky
  • Zastriháva, tvaruje a holí fúzy akejkoľvek dĺžky
  • Zastriháva, tvaruje a holí fúzy akejkoľvek dĺžky
  • Zastriháva, tvaruje a holí fúzy akejkoľvek dĺžky

Tento produkt už nie je dostupný

OneBladeSada na telo

QP610/50

4.6
| (74) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt
Zastriháva, tvaruje a holí fúzy akejkoľvek dĺžky
Philips OneBlade Tvár + Telo zastriháva, tvaruje a holí fúzy každej dĺžky. K dispozícii máte čepeľ na tvár, čepeľ s ochranným nástavcom na telo a hrebeň na telo. Prestaňte používať viac nástrojov. OneBlade zvládne všetko.
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Philips OneBlade - voľba č.1 v oblasti elektrického zastrihovania1

Oholí bez podráždenia a bez porezania pokožky

Zastriháva, tvaruje a holí fúzy akejkoľvek dĺžky

  • Zastrihuje, tvaruje a holí

  • 1 x originálna čepeľ na telo a 1 súprava na telo

  • Kompatibilná so všetkými rúčkami OneBlade

  • Čepeľ z nehrdzavejúcej ocele, ktorá vydrží až 4 mesiace používania* pre dlhotrvajúci pocit sviežosti

Jedinečná technológia OneBlade

Jedinečná technológia OneBlade

Philips OneBlade je nový revolučný hybridný holiaci strojček, ktorý dokáže zastrihávať, holiť a vytvárať čisté línie na akejkoľvek dĺžke fúzov. Vďaka duálnemu systému ochrany, s povrchovou vrstvou čepele v kombinácii so zaoblenými hrotmi, je holenie jednoduchšie a pohodlnejšie. Táto technológia holenia je zároveň vybavená rýchlo kmitajúcim strihačom, ktorý si poradí s fúzmi akejkoľvek dĺžky.

Kompatibilná s rúčkami OneBlade

Kompatibilná s rúčkami OneBlade

Kompatibilné s modelmi OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) a OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Čepeľ, ktorá sa len tak ľahko neopotrebuje

Čepeľ, ktorá sa len tak ľahko neopotrebuje

Odolná čepeľ z nehrdzavejúcej ocele, ktorá vydrží až 4 mesiace používania* pre dlhotrvajúci pocit sviežosti. Keď sa na čepeli zobrazí ikona výmeny (ikona vysunutia), jej výkon už nemusí byť optimálny a mali by ste zvážiť výmenu čepele pre ten najlepší zážitok z holenia

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

74

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

13/05/2021

Slovensko

Slovensko

Je to super mašinka.

Mám ho už viac ako 2roky, prvú čepeľ som menil teraz nedávno to znamená že mi vydržala skoro 2roky pri holení cca 1x týždenne.

Výhody

Veľmi dlhá výdrž batérie

Nevýhody

Žiadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP620/50 Sada Tvár + Telo

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP620/50 Sada Tvár + Telo

23/03/2021

Slovensko

Slovensko

Zamestnanec spoločnosti Philips

Fajn vec

[Employee of philipsglobal] Super, všetko mi pači, holi bez podraždenia a pleť vyzera fajn po nej

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP620/50 Sada Tvár + Telo

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP620/50 Sada Tvár + Telo

05/08/2022

Česká republika

Česká republika

Zamestnanec spoločnosti Philips

Je to perfektni vec, setri cas a holi krasne.

[Employee of philipsglobal] Perfektne oholi. Je to dobra vec vrele doporucuci.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP620/50 Sada Tvář + Tělo

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP620/50 Sada Tvář + Tělo

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024 

  1. Každá čepeľ má životnosť až 4 mesiace – pre dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.