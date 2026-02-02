Tento produkt už nie je dostupný
Nabíjateľná lítium-iónová batéria
Hreb .nást. na presné strih. s 12 dĺžk.
Mokré a suché používanie
Ukazovateľ stavu batérie
Philips OneBlade je učený na úpravu brady a fúzov a starostlivosť o telo. Môžete s ním zastrihávať, vytvárať línie a holiť chĺpky každej dĺžky. Prináša jednoduché a pohodlné holenie vďaka kĺzavej povrchovej úprave a zaobleným hrotom. A vďaka strihaciemu nožu, ktorý urobí 200 pohybov za sekundu, je účinný aj pri dlhších chĺpkoch.
Zastrihnite si strnisko na svoju preferovanú dĺžku. Váš zastrihávač Philips OneBlade sa dodáva s precíznym hrebeňom s 12 dĺžkami, pomocou ktorého si môžete vytvoriť všetko od štandardného štýlu, cez hladké oholenie až po úpravu dlhšej brady.
Dosiahnite presné línie v priebehu niekoľkých sekúnd s pomocou obojstrannej čepele, s ktorou budete mať prehľad o každom zastrihnutom chĺpku.
Ocenenia
4.6
z 5
257
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
MKcom
02/02/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Prechod od žiletky ku strojčeku
Hľadal som anlternatívu ku žiletke, ktorá sa rýchlo otupovala a takmer pri každom holení som sa s ňou porezal. Z toho titulu bolo pre mňa holenie skôr ako trápenie než príjemný pocit starania sa o svoj výzor. Ako som kariérne rástol, bolo už viac než žiadúce sa o seba starať pravidelne. Odhodlal som sa kúpiť One Blade. Prvé holenie so strojčekom nebolo ideálne. Potrezal som sa na krku, kvákalo ma to pri prvej snahe oholiť sa. Celkový prvotný dojem bol ďaleko pod moje očakávania. Netuším čo sa stalo so strojčekom no druhé holenie naplnilo moje predstavy. Žiadne poranenie po holení, žiadne kvákanie a veľmi pekný výsledok. Stojček používam tretí týždeň a to čo som sa stali pri prvom holení, už sa nezopakovalo. Momentálne budem zvedaví ako dlho vydrží jedna žiletka, keďže strojček namáham každý druhý deň.
Výhody
Rýchle holenie
Nevýhody
Drahšia žiletka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6552/30 Face + Body
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6552/30 Face + Body
FeroPP
31/07/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Skvelý produkt
Keďže som prvé zariadenie stratil kúpil som si tento lepší strojček a som maximálne spokojný. Po 4 rokoch používania som už funkcie poznal ale potešili ma vychytávky nového strojčeka.
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
ZET164467
04/07/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Spokojnosť
Má ho skoro každý. Veľmi som rád jeho zakúpení. Super.
Výhody
výborný pomocník
Nevýhody
x
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024
Na dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.