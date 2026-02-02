VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky

Tento produkt už nie je dostupný

OneBlade ProNa tvár

QP6530/15

4.6
| (257) Recenzie | 91% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
Philips OneBlade Pro je revolučný hybridný styler, ktorý dokáže zastrihávať, holiť a vytvárať rovné línie a okraje na chĺpkoch akejkoľvek dĺžky. Už nemusíte absolvovať niekoľko krokov a použiť niekoľko nástrojov. OneBlade to zvládne všetko sám.
Zobraziť všetky výhody
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo [9crop-1dfa7845d40d44aea01db3910095681b] [master-1dfa7845d40d44aea01db3910095681b] [com-mig]

Philips OneBlade - voľba č.1 v oblasti elektrického zastrihovania1

Nemilosrdný k chĺpkom, jemný k pokožke

Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky

  • Nabíjateľná lítium-iónová batéria

  • Hreb .nást. na presné strih. s 12 dĺžk.

  • Mokré a suché používanie

  • Ukazovateľ stavu batérie

Jedinečná technológia OneBlade

Jedinečná technológia OneBlade

Philips OneBlade je učený na úpravu brady a fúzov a starostlivosť o telo. Môžete s ním zastrihávať, vytvárať línie a holiť chĺpky každej dĺžky. Prináša jednoduché a pohodlné holenie vďaka kĺzavej povrchovej úprave a zaobleným hrotom. A vďaka strihaciemu nožu, ktorý urobí 200 pohybov za sekundu, je účinný aj pri dlhších chĺpkoch.

Pristrihnite si chĺpky

Pristrihnite si chĺpky

Zastrihnite si strnisko na svoju preferovanú dĺžku. Váš zastrihávač Philips OneBlade sa dodáva s precíznym hrebeňom s 12 dĺžkami, pomocou ktorého si môžete vytvoriť všetko od štandardného štýlu, cez hladké oholenie až po úpravu dlhšej brady.

Vytvorte presné línie

Vytvorte presné línie

Dosiahnite presné línie v priebehu niekoľkých sekúnd s pomocou obojstrannej čepele, s ktorou budete mať prehľad o každom zastrihnutom chĺpku.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image AWARD-3112060

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.6

z 5

257

Recenzie

91%

Odporúča tento produkt

02/02/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Prechod od žiletky ku strojčeku

Hľadal som anlternatívu ku žiletke, ktorá sa rýchlo otupovala a takmer pri každom holení som sa s ňou porezal. Z toho titulu bolo pre mňa holenie skôr ako trápenie než príjemný pocit starania sa o svoj výzor. Ako som kariérne rástol, bolo už viac než žiadúce sa o seba starať pravidelne. Odhodlal som sa kúpiť One Blade. Prvé holenie so strojčekom nebolo ideálne. Potrezal som sa na krku, kvákalo ma to pri prvej snahe oholiť sa. Celkový prvotný dojem bol ďaleko pod moje očakávania. Netuším čo sa stalo so strojčekom no druhé holenie naplnilo moje predstavy. Žiadne poranenie po holení, žiadne kvákanie a veľmi pekný výsledok. Stojček používam tretí týždeň a to čo som sa stali pri prvom holení, už sa nezopakovalo. Momentálne budem zvedaví ako dlho vydrží jedna žiletka, keďže strojček namáham každý druhý deň.

Výhody

Rýchle holenie

Nevýhody

Drahšia žiletka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6552/30 Face + Body

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6552/30 Face + Body

31/07/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Skvelý produkt

Keďže som prvé zariadenie stratil kúpil som si tento lepší strojček a som maximálne spokojný. Po 4 rokoch používania som už funkcie poznal ale potešili ma vychytávky nového strojčeka.

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

04/07/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Spokojnosť

Má ho skoro každý. Veľmi som rád jeho zakúpení. Super.

Výhody

výborný pomocník

Nevýhody

x

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024 

  1. Na dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.