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Tento produkt už nie je dostupný

StyleShaverVodotesný tvarovací a holiaci strojček

QS6140/32

1 Ocenenie

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Pomocou modelu Styleshaver vytvoríte želaný vzhľad s bezkonkurenčnou presnosťou. Vďaka tomuto obojstrannému zariadeniu na tvarovanie a holenie brady získate jednoduchým otočeným zápästia všetko, čo potrebujete na vytvorenie dokonale vytvarovanej briadky, trojdňového strniska či toho najhladšieho oholenia, dokonca aj pri nepoddajnej brade

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Zastrihávajte, tvarujte a ohoľte – pomocou jedného výrobku

Vyjadrite svoj štýl

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Zastrihávač brady s 12 nastaveniami dĺžky od 0,5 mm do 10 mm

Zastrihávač brady s 12 nastaveniami dĺžky od 0,5 mm do 10 mm

Veľký (32 mm) zastrihávač brady a strniska Philips s 12 nastaviteľnými úrovňami dĺžky od 0,5 do 10 mm vám umožní ľahko dosiahnuť dĺžku brady presne podľa vašich predstáv. Otočením kolieska uzamknete najvhodnejšie nastavenie dĺžky. Odolný kovový zastrihávač so zaoblenými okrajmi šetrnými k pokožke zaručí presné a rovnomerné zastrihávanie.

Obojstranný zastrihávač: 32 mm a 15 mm strana pre detailné úpravy

Obojstranný zastrihávač: 32 mm a 15 mm strana pre detailné úpravy

Keď zložíte nastaviteľný hrebeňový nástavec, nájdete pod ním obojstranný presný zastrihávač. Jednu stranu tvorí veľmi výkonný 32 mm zastrihávač. Otočte ho naopak a získate 15 mm široký presný zastrihávač – bez problém sa dostane aj do tých najmenších miest, napríklad pod nosom alebo okolo úst. Je navrhnutý na veľmi krátky strih, no napriek tomu chráni pokožku a vďaka malým rozmerom a zahnutému tvaru budete vždy vidieť, čo robíte pri vytváraní presných línií a drobných detailov.

Dvojitý holiaci strojček so zastrihávačom oholí aj najnepoddajnejšie chĺpky

Dvojitý holiaci strojček so zastrihávačom oholí aj najnepoddajnejšie chĺpky

Strojček s dvojitou fóliou rýchlo odstráni strnisko okolo vašej brady, dokonca aj na krku. Stredný zastrihávač zachytí dlhšie a tvrdšie chĺpky, zatiaľ čo sa 2 pohyblivé fólie postarajú o zvyšok, čím dosiahnete dokonale hladké oholenie.

Technické špecifikácie

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  • Obrázok AWARD-612375

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