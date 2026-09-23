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QS6140/32
Vyjadrite svoj štýl
Pomocou modelu Styleshaver vytvoríte želaný vzhľad s bezkonkurenčnou presnosťou. Vďaka tomuto obojstrannému zariadeniu na tvarovanie a holenie brady získate jednoduchým otočeným zápästia všetko, čo potrebujete na vytvorenie dokonale vytvarovanej briadky, trojdňového strniska či toho najhladšieho oholenia, dokonca aj pri nepoddajnej brade
Pro
Veľký (32 mm) zastrihávač brady a strniska Philips s 12 nastaviteľnými úrovňami dĺžky od 0,5 do 10 mm vám umožní ľahko dosiahnuť dĺžku brady presne podľa vašich predstáv. Otočením kolieska uzamknete najvhodnejšie nastavenie dĺžky. Odolný kovový zastrihávač so zaoblenými okrajmi šetrnými k pokožke zaručí presné a rovnomerné zastrihávanie.
Keď zložíte nastaviteľný hrebeňový nástavec, nájdete pod ním obojstranný presný zastrihávač. Jednu stranu tvorí veľmi výkonný 32 mm zastrihávač. Otočte ho naopak a získate 15 mm široký presný zastrihávač – bez problém sa dostane aj do tých najmenších miest, napríklad pod nosom alebo okolo úst. Je navrhnutý na veľmi krátky strih, no napriek tomu chráni pokožku a vďaka malým rozmerom a zahnutému tvaru budete vždy vidieť, čo robíte pri vytváraní presných línií a drobných detailov.
Strojček s dvojitou fóliou rýchlo odstráni strnisko okolo vašej brady, dokonca aj na krku. Stredný zastrihávač zachytí dlhšie a tvrdšie chĺpky, zatiaľ čo sa 2 pohyblivé fólie postarajú o zvyšok, čím dosiahnete dokonale hladké oholenie.
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