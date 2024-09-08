Tento produkt už nie je dostupný
Vytvorte si svoj štýl
Vytvorte svoj štýl pomocou strojčeka Philips StyleShaver. Vďaka tomuto obojstrannému zariadeniu na tvarovanie a holenie brady získate jednoduchým otočeným zápästia všetko, čo potrebujete na vytvorenie vlastného štýlu – od dokonalého strniska, cez vytvarovanú bradu až po to najhladšie oholenie.
0,5 mm intervaly
Obojstranný zastrihávač
75 min bezšn. použitia/4 h nabíjania
Strojček s dvoj. fóliou
Celokovový zastrihávač (32 mm) a hrebeňový nástavec s 12 nastaviteľnými úrovňami dĺžky ľahko vytvoria požadovanú dĺžku brady. Zaistite presnú dĺžku brady pomocou nastavovacieho kolieska. Odolný kovový zastrihávač so zaoblenými okrajmi šetrnými k pokožke zaručí presné a rovnomerné zastrihávanie.
Holením so strojčekom s dvojitou fóliou rýchlo vytvoríte požadovaný strih. Stredný zastrihávač zachytí dlhšie a tvrdšie chĺpky, zatiaľ čo sa 2 pohyblivé fólie postarajú o zvyšok a vytvoria dokonale hladké oholenie.
Zložte nastaviteľný hrebeňový nástavec a odhaľte celokovový obojstranný zastrihávač pod ním. Použite jeho 32 mm stranu na výkonné zastrihávanie a 15 mm stranu na presné a detailné upravovanie ťažko dostupných miest. Vďaka zaobleným hrotom je kontakt s pokožkou jemný. Tenšie strihacie prvky zaistia krátke zastrihnutie chĺpkov s dokonalými výsledkami – vynikajúce na jemné detaily alebo oblasti pod nosom či okolo úst.
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Štohy
08/09/2024
Česká republika
Top :-)
Dnes, více jak po deseti letech se mi bohužel pokazila planžeta na hladké holení a nemají náhradní hlavici. Takže kdyby bylo možno dát víc jak pět hvězdiček, tak bych je dal :-)
Výhody
Vše zvládne skvěle
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač
Dátum použitia 2022-09-08
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač
Dátum použitia 2022-09-08
AlPa
26/02/2019
Česká republika
maximální spokojenost
Maximální spokojenost, strojek používám denně a nedám na něj dopustit. Již nepoužívám nic jiného, co se týče holení.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač
sara
02/10/2014
Česká republika
tyden v provozu, ale velmi dobry
overeno v mokrem provozu,funkce velmi dobre, dobre se drzi,prijemny na dotek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač