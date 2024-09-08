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Tento produkt už nie je dostupný

StyleShaverVodotesný tvarovací a holiaci strojček

QS6141/32

5

| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Vytvorte si svoj štýl

Vytvorte svoj štýl pomocou strojčeka Philips StyleShaver. Vďaka tomuto obojstrannému zariadeniu na tvarovanie a holenie brady získate jednoduchým otočeným zápästia všetko, čo potrebujete na vytvorenie vlastného štýlu – od dokonalého strniska, cez vytvarovanú bradu až po to najhladšie oholenie.

Zobraziť všetky výhody

Zastrihávajte, tvarujte, ohoľte – vytvorte svoj štýl

Vytvorte si svoj štýl

  • 0,5 mm intervaly

  • Obojstranný zastrihávač

  • 75 min bezšn. použitia/4 h nabíjania

  • Strojček s dvoj. fóliou

Zastrihávač brady a strniska: 12 nastavení dĺžky od 0,5 do 10 mm

Zastrihávač brady a strniska: 12 nastavení dĺžky od 0,5 do 10 mm

Celokovový zastrihávač (32 mm) a hrebeňový nástavec s 12 nastaviteľnými úrovňami dĺžky ľahko vytvoria požadovanú dĺžku brady. Zaistite presnú dĺžku brady pomocou nastavovacieho kolieska. Odolný kovový zastrihávač so zaoblenými okrajmi šetrnými k pokožke zaručí presné a rovnomerné zastrihávanie.

Nový strojček s dvojitou fóliou: O 20 % rýchlejšie oholenie ako predtým

Nový strojček s dvojitou fóliou: O 20 % rýchlejšie oholenie ako predtým

Holením so strojčekom s dvojitou fóliou rýchlo vytvoríte požadovaný strih. Stredný zastrihávač zachytí dlhšie a tvrdšie chĺpky, zatiaľ čo sa 2 pohyblivé fólie postarajú o zvyšok a vytvoria dokonale hladké oholenie.

32 mm alebo 15 mm celokovový zastrihávač pre dokonale vytvarované detaily

32 mm alebo 15 mm celokovový zastrihávač pre dokonale vytvarované detaily

Zložte nastaviteľný hrebeňový nástavec a odhaľte celokovový obojstranný zastrihávač pod ním. Použite jeho 32 mm stranu na výkonné zastrihávanie a 15 mm stranu na presné a detailné upravovanie ťažko dostupných miest. Vďaka zaobleným hrotom je kontakt s pokožkou jemný. Tenšie strihacie prvky zaistia krátke zastrihnutie chĺpkov s dokonalými výsledkami – vynikajúce na jemné detaily alebo oblasti pod nosom či okolo úst.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

08/09/2024

Česká republika

Česká republika

Top :-)

Dnes, více jak po deseti letech se mi bohužel pokazila planžeta na hladké holení a nemají náhradní hlavici. Takže kdyby bylo možno dát víc jak pět hvězdiček, tak bych je dal :-)

Výhody

Vše zvládne skvěle

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač

Dátum použitia 2022-09-08

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač

Dátum použitia 2022-09-08

26/02/2019

Česká republika

Česká republika

maximální spokojenost

Maximální spokojenost, strojek používám denně a nedám na něj dopustit. Již nepoužívám nic jiného, co se týče holení.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač

02/10/2014

Česká republika

Česká republika

tyden v provozu, ale velmi dobry

overeno v mokrem provozu,funkce velmi dobre, dobre se drzi,prijemny na dotek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač

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