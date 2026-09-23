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Tento produkt už nie je dostupný

Beardtrimmer series 3000Zastrihávač fúzov

QT4000/15

Dokonalá brada bez námahy

Upravte si bradu presne podľa svojich predstáv pomocou tohto zastrihávača brady. Umožní vám dosiahnuť presnú dĺžku od 1 mm až do 10 mm.

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Najpohodlnejší spôsob vytvorenia príťažlivej brady

Dokonalá brada bez námahy

  • Presnosť nastavenia 1 mm

  • Čepele z nehrdzavejúcej ocele

  • 10 h nabíjania/45 min bezšnúr. použitia

presnosť na 1 mm

presnosť na 1 mm

Nastavte zastrihávač do najnižšej polohy a vytvorte dokonalý strih 3-dňovej brady s dĺžkou presne 1 mm.

Nastavenia dĺžky s jednoduchým výberom a zaistením, 1 až 10 mm

Nastavenia dĺžky s jednoduchým výberom a zaistením, 1 až 10 mm

Otočením kolieska nastavte a uzamknite požadované nastavenie dĺžky: od krátkej brady s dĺžkou 1 mm až po pestovanú 10 mm bradu s presnosťou na 1 mm.

Zastrihávajte chĺpky dôkladným a zároveň šetrným spôsobom

Zastrihávajte chĺpky dôkladným a zároveň šetrným spôsobom

Samoostriace oceľové čepele zastrihávača brady Philips 3000 sú stále rovnako ostré ako v prvý deň, takže vám vždy zabezpečia dôkladné a zároveň šetrné zastrihnutie.

Technické špecifikácie

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