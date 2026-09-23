Tento produkt už nie je dostupný
QT4000/15
Dokonalá brada bez námahy
Upravte si bradu presne podľa svojich predstáv pomocou tohto zastrihávača brady. Umožní vám dosiahnuť presnú dĺžku od 1 mm až do 10 mm.
Presnosť nastavenia 1 mm
Čepele z nehrdzavejúcej ocele
10 h nabíjania/45 min bezšnúr. použitia
Nastavte zastrihávač do najnižšej polohy a vytvorte dokonalý strih 3-dňovej brady s dĺžkou presne 1 mm.
Otočením kolieska nastavte a uzamknite požadované nastavenie dĺžky: od krátkej brady s dĺžkou 1 mm až po pestovanú 10 mm bradu s presnosťou na 1 mm.
Samoostriace oceľové čepele zastrihávača brady Philips 3000 sú stále rovnako ostré ako v prvý deň, takže vám vždy zabezpečia dôkladné a zároveň šetrné zastrihnutie.
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