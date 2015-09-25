Tento produkt už nie je dostupný
QT4005/15
Dokonalá brada bez námahy
Upravte si bradu presne podľa svojich predstáv pomocou tohto zastrihávača brady. Umožní vám dosiahnuť presnú dĺžku od 0,5 mm až do 10 mm.
s presnosťou nastavenia 0,5 mm
Čepele z nehrdzavejúcej ocele
10 h nabíjania/45 min bezšnúr. použitia
Nastavte zastrihávač do najnižšej polohy a vytvorte dokonalé strnisko, dlhé presne 0,5 mm.
Otočením kolieska nastavte a uzamknite požadované nastavenie dĺžky: od 3-dňovej brady s dĺžkou 0,5 mm až po pestovanú 10 mm bradu, s presnosťou na 0,5 mm.
Samoostriace oceľové čepele zastrihávača brady Philips 3000 sú stále rovnako ostré ako v prvý deň, takže vám vždy zabezpečia dôkladné a zároveň šetrné zastrihnutie.
3.3
z 5
4
Recenzie
Motna
25/09/2015
Česká republika
Super produkt
Je to můj první zastříhovač vousů a vypadá to, že tomu tak i zůstane. Nemám jediný důvod si stěžovat a to proč jsem si ho koupil (zástřih vousů) zvládá dokonale.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Zastřihovač vousů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Zastřihovač vousů
buchta
09/05/2021
Česká republika
zkušenosti s užíváním zastřihovače
Jsem spokojený dlouhodobý uživatel zastřihovačů vousů Philips, výrobek má jeden drobný nedostatek - praskl mi plastový hřebínek nad břity
Výhody
snadná manipulace, dlouhá výdrž baterie, přesné nastavení délky vousů
Nevýhody
slabý plastový hřebínek nad břity - praskl mi
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Zastřihovač vousů
Dátum použitia 2020-05-09
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Zastřihovač vousů
Dátum použitia 2020-05-09
pivla
08/11/2020
Česká republika
Výrobek celkem ok.
Výrobek byl používán často, byli jsme spokojeni. Bohužel nyní jsou to necelé 4 roky a zastřihovač se rozbil.
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Zastřihovač vousů
Dátum použitia 2018-11-08
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Zastřihovač vousů
Dátum použitia 2018-11-08