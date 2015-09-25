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Tento produkt už nie je dostupný

Beardtrimmer series 3000Zastrihávač fúzov

QT4005/15

3.3

| (4) Recenzie

Dokonalá brada bez námahy

Upravte si bradu presne podľa svojich predstáv pomocou tohto zastrihávača brady. Umožní vám dosiahnuť presnú dĺžku od 0,5 mm až do 10 mm.

Zobraziť všetky výhody

Najpohodlnejší spôsob vytvorenia príťažlivej brady

Dokonalá brada bez námahy

  • s presnosťou nastavenia 0,5 mm

  • Čepele z nehrdzavejúcej ocele

  • 10 h nabíjania/45 min bezšnúr. použitia

Presné zastrihnutie na 0,5 mm

Presné zastrihnutie na 0,5 mm

Nastavte zastrihávač do najnižšej polohy a vytvorte dokonalé strnisko, dlhé presne 0,5 mm.

Nastavenia dĺžky s jednoduchým výberom a zaistením – 0,5 až 10 mm

Nastavenia dĺžky s jednoduchým výberom a zaistením – 0,5 až 10 mm

Otočením kolieska nastavte a uzamknite požadované nastavenie dĺžky: od 3-dňovej brady s dĺžkou 0,5 mm až po pestovanú 10 mm bradu, s presnosťou na 0,5 mm.

Zastrihávajte chĺpky dôkladným a zároveň šetrným spôsobom

Zastrihávajte chĺpky dôkladným a zároveň šetrným spôsobom

Samoostriace oceľové čepele zastrihávača brady Philips 3000 sú stále rovnako ostré ako v prvý deň, takže vám vždy zabezpečia dôkladné a zároveň šetrné zastrihnutie.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.3

z 5

4

Recenzie

2

25/09/2015

Česká republika

Česká republika

Super produkt

Je to můj první zastříhovač vousů a vypadá to, že tomu tak i zůstane. Nemám jediný důvod si stěžovat a to proč jsem si ho koupil (zástřih vousů) zvládá dokonale.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Zastřihovač vousů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Zastřihovač vousů

09/05/2021

Česká republika

Česká republika

zkušenosti s užíváním zastřihovače

Jsem spokojený dlouhodobý uživatel zastřihovačů vousů Philips, výrobek má jeden drobný nedostatek - praskl mi plastový hřebínek nad břity

Výhody

snadná manipulace, dlouhá výdrž baterie, přesné nastavení délky vousů

Nevýhody

slabý plastový hřebínek nad břity - praskl mi

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Zastřihovač vousů

Dátum použitia 2020-05-09

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Zastřihovač vousů

Dátum použitia 2020-05-09

08/11/2020

Česká republika

Česká republika

Výrobek celkem ok.

Výrobek byl používán často, byli jsme spokojeni. Bohužel nyní jsou to necelé 4 roky a zastřihovač se rozbil.

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Zastřihovač vousů

Dátum použitia 2018-11-08

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Zastřihovač vousů

Dátum použitia 2018-11-08

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