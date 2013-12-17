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Najlepší holiaci strojček od svetovej jednotky
Pre mužov, ktorí vyžadujú len to najlepšie, kombinuje strojček arcitec funkciu Flex & Pivot Action s holiacimi hlavami s troma holiacimi kruhmi pre dokonale hladké holenie, a to aj na krku.
S indikátorom minút holenia
Tri nezávislé flexibilné hlavy v holiacej jednotke, ktorá sa otáča v plnom rozsahu pohybu. Táto jedinečná kombinácia zaisťuje optimálny kontakt s pokožkou aj v zakrivených oblastiach, aby boli zachytené aj tie najproblémovejšie chĺpky na krku.
Tri holiace krúžky holiacich hláv Triple-Track poskytujú o 50% väčšiu holiacu plochu ako štandardné rotačné holiace hlavy s jedným krúžkom.
Dvojčepeľový holiaci systém tohto elektrického holiaceho strojčeka nadvihne fúzy a umožní pohodlné oholenie pod úroveň pokožky.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
kruczek1976
17/12/2013
Polska
Świetny produkt
Doskonałe, genialne golenie bez podrażnień, same plusy!!!!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre arcitec RQ1090 Electric shaver
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre arcitec RQ1090 Electric shaver
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025