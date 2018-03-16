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Tento produkt už nie je dostupný

SmartClickNástavec na tvarovanie fúzov SmartClick

RQ111/50

2.3

| (3) Recenzie

Ukážte svoj štýl

Nasúvateľný nástroj na tvarovanie brady rozšíri možnosti vášho elektrického strojčeka Philips SensoTouch alebo Arcitec, vďaka čomu ľahko vytvoríte požadovaný štýl.

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Kompatibilné produkty
Shaver series 9000

Shaver series 9000
Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

S9976/55

Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

SP9872/15

Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

SP9883/36

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

S9976/63

Rozšírte svoje možnosti

Ukážte svoj štýl

  • Nástavec SmartClick

  • 5 nastavení dĺžky

Hrebeňový nástavec na bradu a fúzy s 5 nastaveniami dĺžky

Hrebeňový nástavec na bradu a fúzy s 5 nastaveniami dĺžky

Hrebeňový nástavec na bradu a fúzy umožňuje udržiavať dokonalú bradu s dĺžkou do 5 mm.

Jednoduché nasadenie a zloženie

Jednoduché nasadenie a zloženie

Premeňte svoj holiaci strojček na zastrihávač pomocou 2 jednoduchých krokov: 1. Odpojte holiacu hlavu od strojčeka; 2. Pripojte nástroj na tvarovanie brady.

Presný zastrihávač na vytvorenie presných detailov vášho štýlu

Presný zastrihávač na vytvorenie presných detailov vášho štýlu

Jednoducho zložte hrebeňový nástavec a použite presný zastrihávač s nastavením 0,5 mm na vytvorenie strniska.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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2.3

z 5

3

Recenzie

4
3
2

16/03/2018

Česká republika

Česká republika

jednoduchý zastřihovač

univerzální použití snadné čištění nástavec zastřižení na určitou délku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů

02/02/2019

Česká republika

Česká republika

poor quality of plastic comb

Very good razor-head, precise trimming/shaving, but the plastic comb is of very poor quality and breaks after some time. I got second comb (it was very hard to find a place where I could buy just the plastic comb separately) for 1/6th of the price of the whole shaver (!) and it got broken after 5 months again. It really drives me crazy, expensive little piece of plastic which seems to be produced just to make you spend a lot of money. Now I can't find any place selling just the comb, so I am forced to buy the whole trimming head for even more money and with no need of it, I just need the comb. What a waste of material and energy, pitiful:(

Táto recenzia bola vytvorená pre SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů

Táto recenzia bola vytvorená pre SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů

20/06/2017

Česká republika

Česká republika

Poor quality

Plastic piece which finally breaks. Easy to use, but poor quality for high price. You can buy a complete device for the money they want for this piece of plastic!

Táto recenzia bola vytvorená pre SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů

Táto recenzia bola vytvorená pre SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů

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