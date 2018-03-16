Tento produkt už nie je dostupný
RQ111/50
Ukážte svoj štýl
Nasúvateľný nástroj na tvarovanie brady rozšíri možnosti vášho elektrického strojčeka Philips SensoTouch alebo Arcitec, vďaka čomu ľahko vytvoríte požadovaný štýl.
Nástavec SmartClick
5 nastavení dĺžky
Hrebeňový nástavec na bradu a fúzy umožňuje udržiavať dokonalú bradu s dĺžkou do 5 mm.
Premeňte svoj holiaci strojček na zastrihávač pomocou 2 jednoduchých krokov: 1. Odpojte holiacu hlavu od strojčeka; 2. Pripojte nástroj na tvarovanie brady.
Jednoducho zložte hrebeňový nástavec a použite presný zastrihávač s nastavením 0,5 mm na vytvorenie strniska.
2.3
z 5
3
Recenzie
Hans1981
16/03/2018
Česká republika
jednoduchý zastřihovač
univerzální použití snadné čištění nástavec zastřižení na určitou délku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů
klicpi
02/02/2019
Česká republika
poor quality of plastic comb
Very good razor-head, precise trimming/shaving, but the plastic comb is of very poor quality and breaks after some time. I got second comb (it was very hard to find a place where I could buy just the plastic comb separately) for 1/6th of the price of the whole shaver (!) and it got broken after 5 months again. It really drives me crazy, expensive little piece of plastic which seems to be produced just to make you spend a lot of money. Now I can't find any place selling just the comb, so I am forced to buy the whole trimming head for even more money and with no need of it, I just need the comb. What a waste of material and energy, pitiful:(
Táto recenzia bola vytvorená pre SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů
Táto recenzia bola vytvorená pre SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů
TomasM
20/06/2017
Česká republika
Poor quality
Plastic piece which finally breaks. Easy to use, but poor quality for high price. You can buy a complete device for the money they want for this piece of plastic!
Táto recenzia bola vytvorená pre SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů
Táto recenzia bola vytvorená pre SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů