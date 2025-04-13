Dokonalo hladké oholenie
Čepele NanoTech Dual Precision
Ochranná vrstva Hydro SkinGlide
Systém Ultraflex Suspension
Až 5-ročná záruka*****
Náš patentovaný a jedinečný rotačný holiaci systém Lift & Cut jemne nadvihuje chĺpky od korienkov a potom ich presne zastriháva na úrovni pokožky (až 0,00 mm od pokožky) bez toho, aby sa jej čepele vôbec dotkli. Najpresnejšie oholenie, ktoré vydrží až do večera*.
Rotačné holiace strojčeky Philips sú špeciálne navrhnuté tak, aby sa prispôsobili prirodzenému rastu vašich chĺpkov a zachytili všetky chĺpky rastúce v každom smere vďaka čepeliam, ktoré sa otáčajú o 360 stupňov. Čepele NanoTech Dual Precision, ktoré sa môžu pochváliť až 165 000 rezmi za minútu, oholia až o 25 % viac chĺpkov na jeden ťah**.
Systém Ultraflex Suspension s plne flexibilnými hlavami sa úplne prispôsobí každému obrysu vašej tváre a zachytí tak aj ťažko oholiteľné chĺpky na krku. Výsledkom je výnimočne hladké a pohodlné oholenie.
4.7
z 5
492
Recenzie
92%
Odporúča tento produkt
Roman Č
13/04/2025
Slovensko
Skvelý produk
Mám komplikované vyrastenú bradu. Dlho som sa musel holiť len žiletkou. Taktiež som mal problém s vyrážkami na tvári po holeni. Tento strojček je bomba. Rýchlo ma oholí, aj dlhšiu bradu. Strojček sa dá efektne dezinfikovať priloženým zariadením. Pohon dezinfekcie je v holiacom strojku. Oholenie geniálne. Pleť nie je podráždená a je na hladko oholená.
Výhody
perfektné hladké rýchle oholenie bez podráždenia kože, dlhá výdrž baterky. Ideálne aj na cesty
Nevýhody
nenašiel som
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Lišiak1
14/03/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Najlepší produkt
Najlepší strojček aký som doteraz mal. Hladké oholenie, tichý chod, skvelý čistiaci proces.
Výhody
Tichý chod, skvelé oholenie, dlhá výdrž batérie.
Nevýhody
Väčšie cestovné púzdro.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Bruno 1
02/01/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Produkt spĺňa očakávania
Holiaci strojček splnil moje očakávania , funguje výborne.
Výhody
kvalita
Nevýhody
cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025
92 % respondentov súhlasí. Test vykonaný nezávislou agentúrou s 95 respondentmi z Kórey vo veku 18 – 65 rokov
oproti holiacemu strojčeku Philips série 3000 na 3-dňovom strnisku
* oproti predchádzajúcemu modelu
* *Porovnanie nečistôt vzniknutých holením po použití čistiacej tekutiny v kazete v porovnaní s vodou
* * * 2-ročná záruka + 3-ročná predĺžená záruka po registrácii na stránke Philips.com do 90 dní od nákupu.