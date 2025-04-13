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  • Dokonalo hladké a šetrné oholenie
  • Dokonalo hladké a šetrné oholenie
  • Dokonalo hladké a šetrné oholenie
  • Dokonalo hladké a šetrné oholenie
  • Dokonalo hladké a šetrné oholenie
  • Dokonalo hladké a šetrné oholenie
  • Dokonalo hladké a šetrné oholenie
  • Dokonalo hladké a šetrné oholenie
  • Dokonalo hladké a šetrné oholenie
  • Dokonalo hladké a šetrné oholenie
  • Dokonalo hladké a šetrné oholenie
  • Dokonalo hladké a šetrné oholenie
  • Dokonalo hladké a šetrné oholenie
  • Dokonalo hladké a šetrné oholenie
  • Dokonalo hladké a šetrné oholenie
  • Dokonalo hladké a šetrné oholenie
  • Dokonalo hladké a šetrné oholenie
  • Dokonalo hladké a šetrné oholenie
  • Dokonalo hladké a šetrné oholenie
  • Dokonalo hladké a šetrné oholenie
  • Dokonalo hladké a šetrné oholenie
  • Dokonalo hladké a šetrné oholenie
  • Dokonalo hladké a šetrné oholenie
  • Dokonalo hladké a šetrné oholenie

Shaver S9000 PrestigeStrojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

SP9883/36

4.7
| (492) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt
Dokonalo hladké a šetrné oholenie
Zažite dokonalo hladké a pohodlné oholenie so strojčekom Philips Prestige série 9000. Vďaka holiacemu systému Lift & Cut holí až 0,00 mm pri pokožke, zatiaľ čo technológia SkinIQ sa prispôsobí každému obrysu vašej tváre, dokonca aj pri 7-dňovom strnisku.​
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Najdôkladnejšie oholenie aj pri 7-dňovom strnisku

Dokonalo hladké a šetrné oholenie

  • Dokonalo hladké oholenie

  • Čepele NanoTech Dual Precision

  • Ochranná vrstva Hydro SkinGlide

  • Systém Ultraflex Suspension

  • Až 5-ročná záruka*****

Vďaka holiacemu systému Lift & Cut holí až 0,00 mm pri pokožke

Vďaka holiacemu systému Lift & Cut holí až 0,00 mm pri pokožke

Náš patentovaný a jedinečný rotačný holiaci systém Lift & Cut jemne nadvihuje chĺpky od korienkov a potom ich presne zastriháva na úrovni pokožky (až 0,00 mm od pokožky) bez toho, aby sa jej čepele vôbec dotkli. Najpresnejšie oholenie, ktoré vydrží až do večera*.

Chĺpky holia v každom smere vďaka otočným čepeliam, ktoré sa otáčajú o 360 stupňov

Chĺpky holia v každom smere vďaka otočným čepeliam, ktoré sa otáčajú o 360 stupňov

Rotačné holiace strojčeky Philips sú špeciálne navrhnuté tak, aby sa prispôsobili prirodzenému rastu vašich chĺpkov a zachytili všetky chĺpky rastúce v každom smere vďaka čepeliam, ktoré sa otáčajú o 360 stupňov. Čepele NanoTech Dual Precision, ktoré sa môžu pochváliť až 165 000 rezmi za minútu, oholia až o 25 % viac chĺpkov na jeden ťah**.

Prispôsobí sa každému obrysu vďaka systému Ultraflex Suspension

Prispôsobí sa každému obrysu vďaka systému Ultraflex Suspension

Systém Ultraflex Suspension s plne flexibilnými hlavami sa úplne prispôsobí každému obrysu vašej tváre a zachytí tak aj ťažko oholiteľné chĺpky na krku. Výsledkom je výnimočne hladké a pohodlné oholenie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.7

z 5

492

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

13/04/2025

Slovensko

Slovensko

Skvelý produk

Mám komplikované vyrastenú bradu. Dlho som sa musel holiť len žiletkou. Taktiež som mal problém s vyrážkami na tvári po holeni. Tento strojček je bomba. Rýchlo ma oholí, aj dlhšiu bradu. Strojček sa dá efektne dezinfikovať priloženým zariadením. Pohon dezinfekcie je v holiacom strojku. Oholenie geniálne. Pleť nie je podráždená a je na hladko oholená.

Výhody

perfektné hladké rýchle oholenie bez podráždenia kože, dlhá výdrž baterky. Ideálne aj na cesty

Nevýhody

nenašiel som

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

14/03/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Najlepší produkt

Najlepší strojček aký som doteraz mal. Hladké oholenie, tichý chod, skvelý čistiaci proces.

Výhody

Tichý chod, skvelé oholenie, dlhá výdrž batérie.

Nevýhody

Väčšie cestovné púzdro.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

02/01/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Produkt spĺňa očakávania

Holiaci strojček splnil moje očakávania , funguje výborne.

Výhody

kvalita

Nevýhody

cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 

  1. 92 % respondentov súhlasí. Test vykonaný nezávislou agentúrou s 95 respondentmi z Kórey vo veku 18 – 65 rokov

  2. oproti holiacemu strojčeku Philips série 3000 na 3-dňovom strnisku

  3. * oproti predchádzajúcemu modelu

  4. * *Porovnanie nečistôt vzniknutých holením po použití čistiacej tekutiny v kazete v porovnaní s vodou

  5. * * * 2-ročná záruka + 3-ročná predĺžená záruka po registrácii na stránke Philips.com do 90 dní od nákupu.