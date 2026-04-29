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Shaver S9000 Prestige Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
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SP9883/36
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Návod na použitie
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Môžem vymeniť batériu holiaceho strojčeka Philips?
Akú penu alebo gél môžem používať s holiacim strojčekom Philips?
Môžem nabíjať holiaci strojček Philips po každom holení?
Ako odstránim holiace hlavy z holiaceho strojčeka Philips?
Ktoré holiace strojčeky Philips sú kompatibilné s kazetou Quick Clean Pod?
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