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  • Vychutnajte si hygienické holenie každý deň
  • Vychutnajte si hygienické holenie každý deň
  • Vychutnajte si hygienické holenie každý deň
  • Vychutnajte si hygienické holenie každý deň
  • Vychutnajte si hygienické holenie každý deň
  • Vychutnajte si hygienické holenie každý deň
  • Vychutnajte si hygienické holenie každý deň
  • Vychutnajte si hygienické holenie každý deň
  • Vychutnajte si hygienické holenie každý deň
  • Vychutnajte si hygienické holenie každý deň

Kazeta Quick Clean pod

CC12/50

4.8
| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Vychutnajte si hygienické holenie každý deň
Používanie kazety Quite Clean Pod po každom holení udrží váš holiaci strojček ako nový a efektívne odstráni ostrihané chĺpky. Váš holiaci strojček tak zostane 10-krát čistejší v porovnaní s použitím vody samotnej*.
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10-krát účinnejšie ako čistenie vodou*

Vychutnajte si hygienické holenie každý deň

  • 2 ks

  • Až 6 mesiacov hygienického holenia

  • Kompatibilné s Quick Clean Pod

Mazivo udržuje dokonalý výkon vášho holiaceho strojčeka

Mazivo udržuje dokonalý výkon vášho holiaceho strojčeka

Zloženie obohatené o aktívne mazivá chráni holiace hlavy pred trením a opotrebením a udržuje váš holiaci strojček v čo najlepšom stave po dlhšiu dobu.

Svieža vôňa pre pocit hladkého oholenia

Svieža vôňa pre pocit hladkého oholenia

Špeciálna vôňa čistiacej kazety má vonia sviežo a počas holenia vám poskytne pocit čistoty.

Úplne bez alkoholu

Úplne bez alkoholu

Čistiaca tekutina, ktorá je úplne bez alkoholu, je šetrná k pokožke a je vyvinutá tak, aby poskytovala ochranu pred podráždením pokožky.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

13/08/2025

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Skvělé čistí, strojek lépe stříhá a holí, sveze voní a moc doporučuji

Táto recenzia bola vytvorená pre CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

Táto recenzia bola vytvorená pre CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

08/09/2024

Česká republika

Česká republika

Výměna frezek

Skvělý výrobek ale zajímalo by mě životnost frézek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

10/01/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělý výrobek

Plní svoji funkci, čistí a chrání frézky. Spokojenost.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Výsledky testu založené na testoch agentúry tretej strany, v laboratórnych podmienkach, po 1 minúte použitia, kazeta dokáže efektívne predchádzať šíreniu baktérií Staphylococcus Aureus a Candida Albicans. Účinnosť prevencie pre Staphylococcus aureus je 99,9%