XP9407/37
XP9406/65
XP9406/79
X9001/10
X9002/10
X9003/30
XP9201/30
XP9201/33
XP9202/10
XP9204/30
2 ks
Až 6 mesiacov hygienického holenia
Kompatibilné s Quick Clean Pod
Zloženie obohatené o aktívne mazivá chráni holiace hlavy pred trením a opotrebením a udržuje váš holiaci strojček v čo najlepšom stave po dlhšiu dobu.
Špeciálna vôňa čistiacej kazety má vonia sviežo a počas holenia vám poskytne pocit čistoty.
Čistiaca tekutina, ktorá je úplne bez alkoholu, je šetrná k pokožke a je vyvinutá tak, aby poskytovala ochranu pred podráždením pokožky.
4.8
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
JiSvo
13/08/2025
Česká republika
Doporučuji
Skvělé čistí, strojek lépe stříhá a holí, sveze voní a moc doporučuji
Táto recenzia bola vytvorená pre CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Táto recenzia bola vytvorená pre CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Mirda1
08/09/2024
Česká republika
Výměna frezek
Skvělý výrobek ale zajímalo by mě životnost frézek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
oozik
10/01/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Skvělý výrobek
Plní svoji funkci, čistí a chrání frézky. Spokojenost.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Výsledky testu založené na testoch agentúry tretej strany, v laboratórnych podmienkach, po 1 minúte použitia, kazeta dokáže efektívne predchádzať šíreniu baktérií Staphylococcus Aureus a Candida Albicans. Účinnosť prevencie pre Staphylococcus aureus je 99,9%