Predĺžená záruka až 7 rokov
Technológia Triple Action Lift & Cut
Čepele NanoTech Dual Precision
360° precízna flexibilná hlava
Aktívne navádzanie tlaku a pohybu
7-ročná záruka******
Náš patentovaný systém Triple Action Lift & Cut (s trojitým účinkom) jemne nadvihuje chĺpky od korienkov a zastriháva ich presne až do úrovne korienkov -0,08 mm bez toho, aby porezal vašu pokožku. Pre dokonalé oholenie, ktoré vydrží po celý deň.
Plne flexibilné a menšie kompaktné hlavice s efektom napínania pokožky sa dynamicky prispôsobia každej krivke vašej tváre. Pre stály kontakt s pokožkou a o 20 % vyššiu presnosť** na zachytenie problematických chĺpkov na krku a pod nosom. Precíznosť kdekoľvek.
Čepele otočné o 360° NanoTech Dual Precision, navrhnuté tak, aby zachytili chĺpky rastúce v rôznych smeroch, zachytia o 25 % viac chĺpkov na jeden ťah*. Poskytujú 8 miliónov rezných pohybov za minútu, čím zabezpečujú precíznu účinnosť aj na 1, 3 alebo 7-dňovej brade.
Ocenenia
4.7
z 5
43
Recenzie
89%
Odporúča tento produkt
Mm50
17/05/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Bez zapaleneho krku po holeni
Po nahnevani z inej značky.som si objednal tento dobrý strojcek.cena vyššia ale vrátia cashback,co je super. Holi naozaj dobre Výdrž perfektná Nadobka na umytie je brutalna umyje naozaj dôkladne,prevonia vraj aj premaže.politika sphilipsu z náhradnou náplňou je divná, každý siahne po alternative je lacnejšia a hlavne kupim liter čistiača dolievam alebo vymenim. Škoda potenciálu. Apka na začiatku super potom uz len na kontrolu naplne a štatistika kolko krat som sa holil. Zaver : neľutujem výborný strojček
Výhody
Kvalitné holenie, výborná výdrž
Nevýhody
Neeko náplň na čistenie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
Date of Use 2026-05-02
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
Date of Use 2026-05-02
Alojz
22/01/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Spoľahlivý
Zatiaľ je všetko tak ako má byť. Úplná spokojnosť s výrobkom.
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
Majko
25/12/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Produkt ma kvalitne vybavenie
Spokojnosť doposiaľ najhladšie oholenie čistiaca UV lampa dobre poslúži pri dokonalom vyčistení strojčeka
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 Prestige Ultra Day&Night XP9406/65 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 Prestige Ultra Day&Night XP9406/65 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025
v porovnaní so zariadením Philips série 3000
oproti predchodcovi
v porovnaní s povrchovou úpravou bez perličiek
v porovnaní s vodou v kazete
Zabíja 99,9 % baktérií Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus na povrchu holiaceho strojčeka za 10 minút, testované laboratóriom tretej strany
Pri registrácii na stránke Philips.com do 90 dní od zakúpenia