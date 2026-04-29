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Holiace strojčeky na tvár
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i9000 Prestige Ultra Day&Night Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
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XP9406/65
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Môžem vymeniť batériu holiaceho strojčeka Philips?
Môžem nabíjať holiaci strojček Philips po každom holení?
Ako dosiahnem najlepšie výsledky s holiacim strojčekom Philips?
Prečo sa môj produkt nabíja dlhšie, ako sa očakáva?
Môžem cestovať s produktom Philips starostlivosti o zovňajšok alebo krásu?
Moja pokožka je po použití holiaceho strojčeka Philips podráždená
SH93Náhradné holiace hlavy
ShaverNastaviteľný hrebeňový nadstavec na bradu, 1 – 5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Zastrihávač chĺpkov v nose
USB sieťový adaptér HQ87
Držiak holiacej hlavy
USB kábel
Shavers Čistiaca kefka
ShaversČistiaca kefka
Kazeta Quick Clean pod
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