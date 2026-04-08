Predĺžená záruka až 5 rokov
Technológia Triple Action Lift & Cut
Čepele DualSteel Precision
360° precízna flexibilná hlava
Snímač Power Adapt
5-ročná záruka***
Náš patentovaný holiaci systém Triple Action Lift & Cut jemne nadvihne chĺpky od korienkov, aby ich presne zastrihol až do 0,00-mm úrovne pokožky bez jej porezania pre dlhotrvajúci hladký pocit.
Plne flexibilné a menšie kompaktné hlavice s efektom napínania pokožky sa dynamicky prispôsobia každej krivke vašej tváre. Pre stály kontakt s pokožkou a o 20 % vyššiu presnosť* na zachytenie problematických chĺpkov na krku a pod nosom. Precíznosť kdekoľvek.
Naše čepele otočné o 360° stupňov Dual SteelPrecision zachytávajú chĺpky rastúce v rôznych smeroch. Dosahujú 7 miliónov rezných pohybov za minútu, ktoré zabezpečujú efektívne oholenie aj 1, 3 alebo 7-dňovej brady.
4.8
z 5
83
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
Peter 01
08/04/2026
Slovensko
Overený kupujúci
V minulosti som mal túto značku a bol som spokojný, potom som prešiel na konkurenciu a ničím neprekvapila. Vrátil som sa k značke Philips, trochu som váhal aký model si kúpiť no po kúpe som bol príjemne prekvapený. Kvalita oholenia a tá rýchlosť ma príjemne prekvapila. Oplatí sa priplatiť si za radu 9 Vrelo odporúčam!
Výhody
Je skvelý
Nevýhody
Nenašiel som
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9003/30 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9003/30 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Biedrinka
22/08/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Ok
Tichý chod, dobré oholenie.. Privítal by som možnosť dokúpenia čistiacej stanice.
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9002 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9002 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
good_luck!
03/07/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
výrobek funguje jak má, dalo by se vytknout holení pod nosem - má celkem velký okraj, kde neoholí a na "stařeckých" místech na krku to taky chce větší trpělivost a delší čas. Jinak oholení výborné.
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Date of Use 2026-07-01
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Date of Use 2026-07-01
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025
v porovnaní s predchodcom
v porovnaní s povrchovou úpravou bez perličiek
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