X9001/10
X9002/10
X9003/30
XP9201/30
XP9201/33
XP9202/10
XP9204/30
XP9400/31
XP9200/30
SP9840/32
Čepele NanoTech DualPrecision
Kompatibilné so sériami S8000, S9000, i9000
Kompatibilné so sériou S9000 Prestige
Kompatibilné so sériou i9000 Prestige
Čepele NanoTech DualPrecision zaistia hladké oholenie presne na úrovni pokožky (až -0,08 mm pod úrovňou pokožky), pričom vykonávajú až 165 000 holiacich pohybov za minútu. 72 vysokovýkonných čepelí je samoostriacich a vyrobených v Európe.
Skontrolujte zadnú časť rukoväti holiaceho strojčeka a overte si náhradnú hlavu. Potrebujete pomoc? Navštívte stránku philips.com/accessories
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlá a vyberte držiak holiacej hlavy. 2. Otáčajte poistné krúžky proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ich. 3. Odstráňte staré holiace hlavy a vložte náhradné (drážky by mali presne zapadnúť do výčnelkov). 4. Poistné krúžky položte späť a otáčajte nimi v smere hodinových ručičiek, až kým nebudete počuť kliknutie. 5. Nasaďte späť držiak holiacej hlavy a zatvorte ho.
4.6
z 5
45
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
Menion
13/02/2024
Polska
Polecam, ostrza rewelacja!
Posiadam starszy model S 9000, golenie wychodziło z coraz gorszymi efektami. Po wymianie na nowsze ostrza SH91 golenie idzie dużo szybciej i uzyskuje się efekt idealnie gładkiej twarzy. Polecam każdemu wymianę na ten nowy model, znacznie leszy niż stary. Zamiast kupować nową golarkę za dużo niższą cenę otrzymałem golarkę z najwyższej półki.
Výhody
Bardzo dobra jakość, idealne golenie
Nevýhody
Brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Kumak
29/08/2023
Polska
Niesamowite !
Posiadam starszy model s 9000 używam od ok 6 lat postanowilem 2 raz wymienic ostrza i ku mojemu zdziwieniu nie moglem nigdzie znalesc wersji SH90 wyczytalem ze wyszedl ten model z produkcji. Tu przeczytalem opinie innych uzytkownikow i zamowilem nowsze ostrza SH91 szok poprostu nie moglem uwierzyc po 1 goleniu 2 razy szybciej sie teraz gole, golenie idzie gladko nawet na sucho i ten efekt idealnie gladka tważ żałuje że wczesniej nie zmienilem polecam kazdemu wymiane na ten nowy model miazdzy stary 🙂
Výhody
Precyzja golenia, idealny efekt
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Rakiet7
03/12/2022
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
To produkt na lata używam go już ponad 30 lat jest
Jakość jakość jakość rewelacja uzywałem konkurencji to nie to
Výhody
Trwalosc
Nevýhody
Bateria mogła by służyć dłużej
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
kde na to existuje infraštruktúra