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  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
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  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon

SH91Náhradné holiace hlavy

SH91/50

4.6
| (45) Recenzie | 86% Odporúča tento produkt
Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
Hlavy vášho holiaceho strojčeka počas dvoch rokov oholia na vašej tvári až 9 miliónov chĺpkov. Vymeňte holiace hlavy a získajte znova 100 % výkon.
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Kompatibilné produkty
i9000

i9000
Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

X9001/10

i9000

i9000
Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

X9002/10

i9000

i9000
Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

X9003/30

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

XP9201/30

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

XP9201/33

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

XP9202/10

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

XP9204/30

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro

XP9400/31

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

XP9200/30

Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

SP9840/32

Vymeňte každých 24 mesiacov, aby bol holiaci strojček ako nový

Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon

  • Čepele NanoTech DualPrecision

  • Kompatibilné so sériami S8000, S9000, i9000

  • Kompatibilné so sériou S9000 Prestige

  • Kompatibilné so sériou i9000 Prestige

Dokonalo hladké oholenie

Dokonalo hladké oholenie

Čepele NanoTech DualPrecision zaistia hladké oholenie presne na úrovni pokožky (až -0,08 mm pod úrovňou pokožky), pričom vykonávajú až 165 000 holiacich pohybov za minútu. 72 vysokovýkonných čepelí je samoostriacich a vyrobených v Európe.

Pre holiace strojčeky série 8000, 9000 a 9000 Prestige

Pre holiace strojčeky série 8000, 9000 a 9000 Prestige

Skontrolujte zadnú časť rukoväti holiaceho strojčeka a overte si náhradnú hlavu. Potrebujete pomoc? Navštívte stránku philips.com/accessories

Obnovte svoj holiaci strojček veľmi jednoducho

Obnovte svoj holiaci strojček veľmi jednoducho

1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlá a vyberte držiak holiacej hlavy. 2. Otáčajte poistné krúžky proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ich. 3. Odstráňte staré holiace hlavy a vložte náhradné (drážky by mali presne zapadnúť do výčnelkov). 4. Poistné krúžky položte späť a otáčajte nimi v smere hodinových ručičiek, až kým nebudete počuť kliknutie. 5. Nasaďte späť držiak holiacej hlavy a zatvorte ho.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

45

Recenzie

86%

Odporúča tento produkt

3

13/02/2024

Polska

Polska

Polecam, ostrza rewelacja!

Posiadam starszy model S 9000, golenie wychodziło z coraz gorszymi efektami. Po wymianie na nowsze ostrza SH91 golenie idzie dużo szybciej i uzyskuje się efekt idealnie gładkiej twarzy. Polecam każdemu wymianę na ten nowy model, znacznie leszy niż stary. Zamiast kupować nową golarkę za dużo niższą cenę otrzymałem golarkę z najwyższej półki.

Výhody

Bardzo dobra jakość, idealne golenie

Nevýhody

Brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

29/08/2023

Polska

Polska

Niesamowite !

Posiadam starszy model s 9000 używam od ok 6 lat postanowilem 2 raz wymienic ostrza i ku mojemu zdziwieniu nie moglem nigdzie znalesc wersji SH90 wyczytalem ze wyszedl ten model z produkcji. Tu przeczytalem opinie innych uzytkownikow i zamowilem nowsze ostrza SH91 szok poprostu nie moglem uwierzyc po 1 goleniu 2 razy szybciej sie teraz gole, golenie idzie gladko nawet na sucho i ten efekt idealnie gladka tważ żałuje że wczesniej nie zmienilem polecam kazdemu wymiane na ten nowy model miazdzy stary 🙂

Výhody

Precyzja golenia, idealny efekt

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

03/12/2022

Polska

Polska

Overený kupujúci

To produkt na lata używam go już ponad 30 lat jest

Jakość jakość jakość rewelacja uzywałem konkurencji to nie to

Výhody

Trwalosc

Nevýhody

Bateria mogła by służyć dłużej

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

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