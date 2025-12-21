Predĺžená záruka až 5 rokov
Technológia Triple Action Lift & Cut
Čepele DualSteel Precision
360° precízna flexibilná hlava
Snímač na kontrolu tlaku
5-ročná záruka****
Náš patentovaný holiaci systém Triple Action Lift & Cut jemne nadvihne chĺpky od korienkov, aby ich presne zastrihol až do 0,00-mm úrovne pokožky bez jej porezania pre dlhotrvajúci hladký pocit.
Plne flexibilné a menšie kompaktné hlavice s efektom napínania pokožky sa dynamicky prispôsobia každej krivke vašej tváre. Pre stály kontakt s pokožkou a o 20 % vyššiu presnosť* na zachytenie problematických chĺpkov na krku a pod nosom. Precíznosť kdekoľvek.
Naše čepele otočné o 360° stupňov Dual SteelPrecision zachytávajú chĺpky rastúce v rôznych smeroch. Dosahujú 7 miliónov rezných pohybov za minútu, ktoré zabezpečujú efektívne oholenie aj 1, 3 alebo 7-dňovej brady.
4.8
z 5
700
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
Joyef66
21/12/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Splnil moje očakávania. Radosť sa holiť. Hladké holenie zakaždým
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9976/55 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9976/55 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
RobertNr
17/07/2024
Slovensko
Overený kupujúci
skvela volba
holi dokonale aj po piatich dnoch vyrastenom "strnisku"
Výhody
kvalitne holenie aj na niekolko dnovom "strnisku"
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9976/55 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9976/55 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Bombaj
27/09/2022
Slovensko
Overený kupujúci
Vyborny strojcek.
Predtym som mal uz 11-rocny, tiez Philips, ale s tymto sa neda ani porovnat. Vyborne holi uplne na hladko, nemusim uz pouzivat ani ziletku na doholenie.
Výhody
Rychle a hladke oholenie
Nevýhody
Strojcek v stojane je nestabilny, ked pridu upratovacky radsej ho schovam do suplika
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9986/59 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9986/59 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025
v porovnaní s predchodcom
v porovnaní s povrchovou úpravou bez perličiek
v porovnaní s vodou v kazete
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