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  • Dlhotrvajúce hladké oholenie, inteligentné pohodlie pokožky
  • Dlhotrvajúce hladké oholenie, inteligentné pohodlie pokožky
  • Dlhotrvajúce hladké oholenie, inteligentné pohodlie pokožky
  • Dlhotrvajúce hladké oholenie, inteligentné pohodlie pokožky
  • Dlhotrvajúce hladké oholenie, inteligentné pohodlie pokožky
  • Dlhotrvajúce hladké oholenie, inteligentné pohodlie pokožky
  • Dlhotrvajúce hladké oholenie, inteligentné pohodlie pokožky
  • Dlhotrvajúce hladké oholenie, inteligentné pohodlie pokožky
  • Dlhotrvajúce hladké oholenie, inteligentné pohodlie pokožky
  • Dlhotrvajúce hladké oholenie, inteligentné pohodlie pokožky
  • Dlhotrvajúce hladké oholenie, inteligentné pohodlie pokožky
  • Dlhotrvajúce hladké oholenie, inteligentné pohodlie pokožky
  • Dlhotrvajúce hladké oholenie, inteligentné pohodlie pokožky
  • Dlhotrvajúce hladké oholenie, inteligentné pohodlie pokožky
  • Dlhotrvajúce hladké oholenie, inteligentné pohodlie pokožky
  • Dlhotrvajúce hladké oholenie, inteligentné pohodlie pokožky
  • Dlhotrvajúce hladké oholenie, inteligentné pohodlie pokožky
  • Dlhotrvajúce hladké oholenie, inteligentné pohodlie pokožky
  • Dlhotrvajúce hladké oholenie, inteligentné pohodlie pokožky
  • Dlhotrvajúce hladké oholenie, inteligentné pohodlie pokožky
  • Dlhotrvajúce hladké oholenie, inteligentné pohodlie pokožky
  • Dlhotrvajúce hladké oholenie, inteligentné pohodlie pokožky
  • Dlhotrvajúce hladké oholenie, inteligentné pohodlie pokožky
  • Dlhotrvajúce hladké oholenie, inteligentné pohodlie pokožky

i9000 PrestigeStrojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

XP9204/30

4.8
| (700) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt
Dlhotrvajúce hladké oholenie, inteligentné pohodlie pokožky
Philips i9000 Prestige s holiacim systémom Triple Action Lift&Cut a kompaktnou hlavou 360° Precision Flexing holí chĺpky na úrovni pokožky, dokonca aj na miestach, ktoré sa ťažko holia. Technológia SkinIQ využíva AI, sníma, vedie a prispôsobuje sa na dosiahnutie inteligentného pohodlia pokožky.
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Predĺžená záruka až 5 rokov

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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

s technológiou SkinIQ

Dlhotrvajúce hladké oholenie, inteligentné pohodlie pokožky

  • Technológia Triple Action Lift & Cut

  • Čepele DualSteel Precision

  • 360° precízna flexibilná hlava

  • Snímač na kontrolu tlaku

  • 5-ročná záruka****

Hladkosť na úrovni pokožky, dlhotrvajúce výsledky

Hladkosť na úrovni pokožky, dlhotrvajúce výsledky

Náš patentovaný holiaci systém Triple Action Lift & Cut jemne nadvihne chĺpky od korienkov, aby ich presne zastrihol až do 0,00-mm úrovne pokožky bez jej porezania pre dlhotrvajúci hladký pocit.

Precíznosť aj na najťažšie dostupných miestach na holenie

Precíznosť aj na najťažšie dostupných miestach na holenie

Plne flexibilné a menšie kompaktné hlavice s efektom napínania pokožky sa dynamicky prispôsobia každej krivke vašej tváre. Pre stály kontakt s pokožkou a o 20 % vyššiu presnosť* na zachytenie problematických chĺpkov na krku a pod nosom. Precíznosť kdekoľvek.

Efektívny pri každom ťahu, aj na 1-dňovej, 3-dňovej alebo 7-dňovej brade

Efektívny pri každom ťahu, aj na 1-dňovej, 3-dňovej alebo 7-dňovej brade

Naše čepele otočné o 360° stupňov Dual SteelPrecision zachytávajú chĺpky rastúce v rôznych smeroch. Dosahujú 7 miliónov rezných pohybov za minútu, ktoré zabezpečujú efektívne oholenie aj 1, 3 alebo 7-dňovej brady.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.8

z 5

700

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

21/12/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Splnil moje očakávania. Radosť sa holiť. Hladké holenie zakaždým

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9976/55 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9976/55 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

17/07/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

skvela volba

holi dokonale aj po piatich dnoch vyrastenom "strnisku"

Výhody

kvalitne holenie aj na niekolko dnovom "strnisku"

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9976/55 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9976/55 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

27/09/2022

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Vyborny strojcek.

Predtym som mal uz 11-rocny, tiez Philips, ale s tymto sa neda ani porovnat. Vyborne holi uplne na hladko, nemusim uz pouzivat ani ziletku na doholenie.

Výhody

Rychle a hladke oholenie

Nevýhody

Strojcek v stojane je nestabilny, ked pridu upratovacky radsej ho schovam do suplika

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9986/59 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9986/59 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 

  1. v porovnaní s predchodcom

  2. v porovnaní s povrchovou úpravou bez perličiek

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