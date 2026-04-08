VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Záber jedného produktu
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia emocionálnych výhod
  • Životný štýl produktu
  • Záber jedného produktu
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia emocionálnych výhod
  • Životný štýl produktu

i9000Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

X9003/30

4.7

| (47) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt

Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky

Philips i9000 poskytuje vďaka svojmu systému Triple Action Lift&Cut a 360° ohybným kompaktným hlavám hladkosť na úrovni pokožky, a to aj na miestach, ktoré sa ťažko holia. Technológia SkinIQ poháňaná AI sníma a prispôsobuje sa vašej pokožke pre maximálne pohodlie a presnosť.

Zobraziť všetky výhody

Získejte až 160 € zpět z nákupu

Predĺžená záruka až 5 rokov

Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

s technológiou SkinIQ

Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky

  • Technológia Triple Action Lift & Cut

  • Čepele Dual SteelPrecision

  • 360° precízna flexibilná hlava

  • Snímač Power Adapt

  • 5-ročná záruka***

Hladkosť na úrovni pokožky, dlhotrvajúce výsledky

Hladkosť na úrovni pokožky, dlhotrvajúce výsledky

Náš patentovaný holiaci systém Triple Action Lift & Cut jemne nadvihne chĺpky od korienkov, aby ich presne zastrihol až do 0,00-mm úrovne pokožky bez jej porezania pre dlhotrvajúci hladký pocit.

Precíznosť aj na najťažšie dostupných miestach na holenie

Precíznosť aj na najťažšie dostupných miestach na holenie

Plne flexibilné a menšie kompaktné hlavice s efektom napínania pokožky sa dynamicky prispôsobia každej krivke vašej tváre. Pre stály kontakt s pokožkou a o 20 % vyššiu presnosť* na zachytenie problematických chĺpkov na krku a pod nosom. Precíznosť kdekoľvek.

Efektívny pri každom ťahu, aj na 1-dňovej, 3-dňovej alebo 7-dňovej brade

Efektívny pri každom ťahu, aj na 1-dňovej, 3-dňovej alebo 7-dňovej brade

Naše čepele otočné o 360° stupňov Dual SteelPrecision zachytávajú chĺpky rastúce v rôznych smeroch. Dosahujú 7 miliónov rezných pohybov za minútu, ktoré zabezpečujú efektívne oholenie aj 1, 3 alebo 7-dňovej brady.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

47

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

1

08/04/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

V minulosti som mal túto značku a bol som spokojný, potom som prešiel na konkurenciu a ničím neprekvapila. Vrátil som sa k značke Philips, trochu som váhal aký model si kúpiť no po kúpe som bol príjemne prekvapený. Kvalita oholenia a tá rýchlosť ma príjemne prekvapila. Oplatí sa priplatiť si za radu 9 Vrelo odporúčam!

Výhody

Je skvelý

Nevýhody

Nenašiel som

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9003/30 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

Dátum použitia 2026-03-08

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9003/30 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

Dátum použitia 2026-03-08

22/08/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Ok

Tichý chod, dobré oholenie.. Privítal by som možnosť dokúpenia čistiacej stanice.

Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9002 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

Dátum použitia 2025-07-22

Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9002 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

Dátum použitia 2025-07-22

15/09/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Dela tocco sliboval

Se strojkem jsem spokojený, je to můj první elektrický strojek v životě, doteď jsem používal žiletky nebo OneBlade. Vždy jsem měl problém s tím, že mi zarůstaly vousy, tohle je v pohodě, akorát člověk musí po oholení použít nějaký krém nebo nějaký přípravek na hubu.

Výhody

Stříhá velmi rychle, stříhá velmi hladce, jen minimálně dráždí pokožku, líbí se mi to.

Nevýhody

Dokovací stanice, která byla součástí balení, je taková vachrlatá, je to šmejd.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9001/10 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

Dátum použitia 2026-09-01

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9001/10 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

Dátum použitia 2026-09-01

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 

  1. v porovnaní s predchodcom

  2. v porovnaní s povrchovou úpravou bez perličiek

  3. Pri registrácii na stránke Philips.com do 90 dní od zakúpenia

  4. v porovnaní s vodou v kazete