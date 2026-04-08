Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky
Philips i9000 poskytuje vďaka svojmu systému Triple Action Lift&Cut a 360° ohybným kompaktným hlavám hladkosť na úrovni pokožky, a to aj na miestach, ktoré sa ťažko holia. Technológia SkinIQ poháňaná AI sníma a prispôsobuje sa vašej pokožke pre maximálne pohodlie a presnosť.
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Predĺžená záruka až 5 rokov
Technológia Triple Action Lift & Cut
Čepele Dual SteelPrecision
360° precízna flexibilná hlava
Snímač Power Adapt
5-ročná záruka***
Náš patentovaný holiaci systém Triple Action Lift & Cut jemne nadvihne chĺpky od korienkov, aby ich presne zastrihol až do 0,00-mm úrovne pokožky bez jej porezania pre dlhotrvajúci hladký pocit.
Plne flexibilné a menšie kompaktné hlavice s efektom napínania pokožky sa dynamicky prispôsobia každej krivke vašej tváre. Pre stály kontakt s pokožkou a o 20 % vyššiu presnosť* na zachytenie problematických chĺpkov na krku a pod nosom. Precíznosť kdekoľvek.
Naše čepele otočné o 360° stupňov Dual SteelPrecision zachytávajú chĺpky rastúce v rôznych smeroch. Dosahujú 7 miliónov rezných pohybov za minútu, ktoré zabezpečujú efektívne oholenie aj 1, 3 alebo 7-dňovej brady.
4.7
z 5
47
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Peter 01
08/04/2026
Slovensko
Overený kupujúci
V minulosti som mal túto značku a bol som spokojný, potom som prešiel na konkurenciu a ničím neprekvapila. Vrátil som sa k značke Philips, trochu som váhal aký model si kúpiť no po kúpe som bol príjemne prekvapený. Kvalita oholenia a tá rýchlosť ma príjemne prekvapila. Oplatí sa priplatiť si za radu 9 Vrelo odporúčam!
Výhody
Je skvelý
Nevýhody
Nenašiel som
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9003/30 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Dátum použitia 2026-03-08
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9003/30 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Dátum použitia 2026-03-08
Biedrinka
22/08/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Ok
Tichý chod, dobré oholenie.. Privítal by som možnosť dokúpenia čistiacej stanice.
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9002 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Dátum použitia 2025-07-22
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9002 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Dátum použitia 2025-07-22
LádaRES
15/09/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Dela tocco sliboval
Se strojkem jsem spokojený, je to můj první elektrický strojek v životě, doteď jsem používal žiletky nebo OneBlade. Vždy jsem měl problém s tím, že mi zarůstaly vousy, tohle je v pohodě, akorát člověk musí po oholení použít nějaký krém nebo nějaký přípravek na hubu.
Výhody
Stříhá velmi rychle, stříhá velmi hladce, jen minimálně dráždí pokožku, líbí se mi to.
Nevýhody
Dokovací stanice, která byla součástí balení, je taková vachrlatá, je to šmejd.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9001/10 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Dátum použitia 2026-09-01
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9001/10 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Dátum použitia 2026-09-01
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025
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