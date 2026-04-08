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  • Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky
  • Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky
  • Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky
  • Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky
  • Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky
  • Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky
  • Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky
  • Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky
  • Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky
  • Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky
  • Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky
  • Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky
  • Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky
  • Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky
  • Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky
  • Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky
  • Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky
  • Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky
  • Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky
  • Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky
  • Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky
  • Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky
  • Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky
  • Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky

i9000Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

X9002/10

4.7
| (46) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky
Philips i9000 poskytuje vďaka svojmu systému Triple Action Lift&Cut a 360° ohybným kompaktným hlavám hladkosť na úrovni pokožky, a to aj na miestach, ktoré sa ťažko holia. Technológia SkinIQ poháňaná AI sníma a prispôsobuje sa vašej pokožke pre maximálne pohodlie a presnosť.
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Predĺžená záruka až 5 rokov

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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

s technológiou SkinIQ

Dokonalé hladké oholenie a pohodlie pokožky

  • Technológia Triple Action Lift & Cut

  • Čepele DualSteel Precision

  • 360° precízna flexibilná hlava

  • Snímač Power Adapt

  • 5-ročná záruka***

Hladkosť na úrovni pokožky, dlhotrvajúce výsledky

Hladkosť na úrovni pokožky, dlhotrvajúce výsledky

Náš patentovaný holiaci systém Triple Action Lift & Cut jemne nadvihne chĺpky od korienkov, aby ich presne zastrihol až do 0,00-mm úrovne pokožky bez jej porezania pre dlhotrvajúci hladký pocit.

Precíznosť aj na najťažšie dostupných miestach na holenie

Precíznosť aj na najťažšie dostupných miestach na holenie

Plne flexibilné a menšie kompaktné hlavice s efektom napínania pokožky sa dynamicky prispôsobia každej krivke vašej tváre. Pre stály kontakt s pokožkou a o 20 % vyššiu presnosť* na zachytenie problematických chĺpkov na krku a pod nosom. Precíznosť kdekoľvek.

Efektívny pri každom ťahu, aj na 1-dňovej, 3-dňovej alebo 7-dňovej brade

Efektívny pri každom ťahu, aj na 1-dňovej, 3-dňovej alebo 7-dňovej brade

Naše čepele otočné o 360° stupňov Dual SteelPrecision zachytávajú chĺpky rastúce v rôznych smeroch. Dosahujú 7 miliónov rezných pohybov za minútu, ktoré zabezpečujú efektívne oholenie aj 1, 3 alebo 7-dňovej brady.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.7

z 5

46

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

1

08/04/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

V minulosti som mal túto značku a bol som spokojný, potom som prešiel na konkurenciu a ničím neprekvapila. Vrátil som sa k značke Philips, trochu som váhal aký model si kúpiť no po kúpe som bol príjemne prekvapený. Kvalita oholenia a tá rýchlosť ma príjemne prekvapila. Oplatí sa priplatiť si za radu 9 Vrelo odporúčam!

Výhody

Je skvelý

Nevýhody

Nenašiel som

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9003/30 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9003/30 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

22/08/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Ok

Tichý chod, dobré oholenie.. Privítal by som možnosť dokúpenia čistiacej stanice.

Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9002 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9002 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

03/07/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

výrobek funguje jak má, dalo by se vytknout holení pod nosem - má celkem velký okraj, kde neoholí a na "stařeckých" místech na krku to taky chce větší trpělivost a delší čas. Jinak oholení výborné.

Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

Date of Use 2026-07-01

Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

Date of Use 2026-07-01

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 

  1. v porovnaní s predchodcom

  2. v porovnaní s povrchovou úpravou bez perličiek

  3. Pri registrácii na stránke Philips.com do 90 dní od zakúpenia