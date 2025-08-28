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i9000 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

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i9000Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

X9002/10

i9000 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

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  • Ako začať používať holiaci strojček Philips i9000 | Príručka pre nastavenie a prvé použitie
    Ako začať používať holiaci strojček Philips i9000 | Príručka pre nastavenie a prvé použitie
  • Ako používať holiaci strojček i9000 | Podrobný sprievodca
    Ako používať holiaci strojček i9000 | Podrobný sprievodca
  • Ako vymeniť holiace hlavy na strojčeku Philips i9000
    Ako vymeniť holiace hlavy na strojčeku Philips i9000
  • Ako čistiť strojček Philips i9000 | Sprievodca čistením a údržbou
    Ako čistiť strojček Philips i9000 | Sprievodca čistením a údržbou

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Návody a dokumentácia

Návod na použitie

  • PDF súbor, 2.5 MB
  • 19 February 2025

Zoznam zložiek - English (US)

  • PDF súbor, 145.5 kB
  • 31 July 2026

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